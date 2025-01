Conviértete en Técnico Médico de Buceo en 2025

A medida que avanzamos hacia el Año Nuevo, ¿por qué no comenzar el 2025 agregando a su conjunto de habilidades convirtiéndose en un Técnico Médico DAN Diver?

Esta certificación reconocida mundialmente proporciona a los buceadores, instructores y profesionales médicos los conocimientos y las habilidades fundamentales necesarios para gestionar lesiones y emergencias relacionadas con el buceo. Si estás pensando en avanzar en el campo de la medicina del buceo, aquí te explicamos por qué no te puedes perder este curso de 2025.

Beneficios Clave

Domina los principios de la medicina del buceo – Obtenga una comprensión profunda de cómo reacciona el cuerpo humano al entorno submarino y aprenda procedimientos de emergencia efectivos. Desde la enfermedad por descompresión hasta el barotrauma, este curso lo prepara para manejarlo todo.

Primeros auxilios especializados y habilidades de soporte vital avanzado – Elevate your ability to provide first aid for a wide range of scuba-diving injuries. The hands-on la formación and expert guidance will teach you advanced life support techniques tailored specifically for divers.

Reconocimiento global y oportunidades profesionales – Con certificación avalada por Divers Alert Network (DAN) Europe, una de las autoridades más confiables del mundo en seguridad del buceo, esta calificación abre puertas tanto en la industria de la salud como en la del buceo profesional.

Conéctese con una red global de expertos – Al unirse a este curso, usted pasará a formar parte de una red respetada de expertos médicos y profesionales capacitados dedicados a mejorar la seguridad en el mundo submarino.

Mayor seguridad personal en el buceo – For those who are both passionate about and active in scuba, this la formación is invaluable for ensuring your own safety and that of your fellow divers during emergencies.

Características únicas del curso

What sets the DAN Diver Medical Technician Course apart? This course is officially recognized by DAN Europe, the leading authority on diver safety and healthcare, and the curriculum reflects the latest research in the field of dive medicine and continually updated emergency protocols, ensuring you receive the most current la formación.

Recibirá práctica en un entorno submarino simulado, lo que hará que la transición a emergencias del mundo real sea fluida y esté preparado. Durante y después del curso, tendrá acceso a una amplia biblioteca de recursos actualizados, estudios de casos y opiniones de expertos para ampliar aún más su experiencia.

Oferta especial para enero de 2025

Solo para enero de 2025, el curso de técnico médico DAN Diver está disponible a un precio reducido de £475 (limitado a los primeros 40 participantes). Aprovecha esta oferta para asegurar tu lugar mientras haya plazas disponibles. Los cursos se realizan exclusivamente en el Reino Unido. Elige las sesiones que se adapten a tu horario: fines de semana o tarde, con opciones que se realizan desde enero hasta marzo.

Este curso es ideal para buceadores que buscan mejorar su comprensión de la seguridad bajo el agua, instructores de buceo que buscan brindar un mayor nivel de atención a sus estudiantes, profesionales médicos que se aventuran en el campo especializado de la medicina del buceo, buceadores de rescate que buscan desarrollar experiencia en el manejo de emergencias de alto riesgo y entusiastas del buceo que desean ampliar sus conocimientos y habilidades.

Para más detalles o para inscribirse, envíe un correo electrónico a: Cnewman@daneurope.org. As an added bonus, all participants who successfully complete this course will receive a complimentary en línea course for their next adventure and a gift from The Diver Medic.