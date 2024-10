Wayne B Brown de Aggressor Adventures publica su primer libro

El empresario de gran éxito Wayne B Brown ha anunciado el lanzamiento de su primer libro, De la miseria al enriquecimiento: cómo defino el éxito en los negocios y en la vidaEl libro ofrece consejos prácticos de negocios y anécdotas personales de la carrera del autor como exmédico de la Fuerza Aérea y propietario de una franquicia de Taco Bell con múltiples sucursales, hasta su empresa actual como propietario y director ejecutivo de Aventuras de agresores, uno de los principales proveedores mundiales de alquiler de yates de buceo de lujo de cinco estrellas, cruceros fluviales, complejos turísticos flotantes y albergues exclusivos.

Wayne B Brown sigue siendo un ávido buceador y fotógrafo submarino.

Sobre el libro

Extracto del prefacio: “Este libro es un relato muy personal de cómo defino el éxito, qué me motiva a triunfar y por qué. Por mucho que me gustaría que fuera una guía paso a paso para alcanzar el éxito con seguridad, no lo es. En cambio, es una colección de ensayos que espero que proporcionen una perspectiva sobre cómo las decisiones que he tomado tanto en mi vida personal como en mi vida empresarial han contribuido a lo que llamo enriquecimiento. No imagino que leas este libro de una sola vez. Espero que lo mantengas en tu escritorio y lo tomes cuando tengas unos minutos libres y necesites una perspectiva nueva o tal vez algo de aliento”.

De la miseria al enriquecimiento: cómo defino el éxito en los negocios y en la vida

El libro de 210 páginas, De la miseria al enriquecimiento: cómo defino el éxito en los negocios y en la vida, incluye un enlace de código QR a una sección adicional, que incluye fotos, videos y entrevistas con el autor Wayne B Brown.

Los libros de tapa dura, numerados y firmados de edición limitada estarán disponibles directamente a través del autor. Una parte de las ganancias de la venta de copias de tapa dura de edición limitada beneficiará a Sea of ​​Change, una organización sin fines de lucro fundada por Wayne B Brown para apoyar iniciativas de conservación e investigación en todo el mundo. La versión de bolsillo está disponible en librerías seleccionadas. Las versiones de bolsillo y digitales están disponibles en Amazon.com

