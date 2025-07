Los 10 mejores ordenadores de buceo por menos de £500/$650 en 2025

ordenadores de buceo Han evolucionado de ser aparatos voluminosos y de precio extravagante a compañeros elegantes e inteligentes que redefinen la seguridad y la comodidad bajo el agua. Originarios de la década de 1980, los primeros modelos solían ser poco fiables e imprecisos, además de ser, bueno, bastante grandes. Avanzamos hasta 2025, y hoy... ordenadores de buceo Proporciona información en tiempo real sobre la profundidad, el estado de descompresión, la velocidad de ascenso y la mezcla de gases, ¡como mínimo! A partir de ahí, todo se complica y se vuelve más emocionante, y todo se muestra en pantallas compactas de muñeca... a veces en su máximo esplendor tecnicolor.

Vale la pena destacar que esta lista de los mejores ordenadores de buceo Menos de 500 £ nos sitúa en la vanguardia del mercado del buceo recreativo. La mayoría de los fabricantes ofrecen varios modelos a este precio, por lo que hemos intentado cubrir la gama y seleccionar lo mejor de cada categoría en sus especialidades. ordenadores de buceo Los productos de esta lista tienen precios inferiores a £500/$650, así que no necesitas gastar una fortuna para tener tranquilidad. Y si bien sin duda obtienes tranquilidad, ¿cuánto puedes aprovechar por tu dinero?

Suunto Zoop Novo – £235 / $300

El Suunto Zoop Novo es un clásico de nivel de entrada. ordenador de buceo Este equipo sigue siendo elogiado por su fiabilidad y facilidad de uso. Con una brillante pantalla retroiluminada y una interfaz de un solo botón, es ideal para buceadores noveles o como simple respaldo para buceadores más experimentados. Admite mezclas de Nitrox de hasta el 50 %, incluye una batería reemplazable por el usuario y puede almacenar hasta 140 inmersiones en su memoria.

Suunto Zoop Nuevo ordenador de buceo

Si bien carece de integración de aire y conectividad Bluetooth, ofrece una fiabilidad excepcional y un seguimiento de la descompresión preciso. También incluye un indicador de velocidad de ascenso visual y audible, clave para minimizar el riesgo de ED. Una característica que los buceadores recreativos suelen ignorar es su modo profundímetro. Esto hace que el Zoop Novo sea ideal como cronómetro de fondo para buceadores técnicos.

Si buscas un dispositivo sencillo y a prueba de balas que no te cueste un ojo de la cara, el Zoop Novo sigue siendo uno de los principales contendientes en 2025.

Ventajas:

Fácil de usar y a prueba de balas

Excelente precio de nivel de entrada

Modos Nitrox y Gauge

Contras:

Sin Bluetooth ni integración aérea

Voluminoso en comparación con el estilo reloj. computadoras!

Pardela peregrina – £500 / $575

Vale, este se encuentra en el extremo superior del rango de precios, pero el Peregrine es un proyector a todo color de alto rendimiento. ordenador de buceo Diseñado principalmente para buceadores recreativos que buscan claridad, potencia y un acceso inmediato al mundo de la tecnología. Con una brillante pantalla LCD a todo color de 2.2 pulgadas, alertas por vibración, carga inalámbrica y múltiples modos de visualización personalizables, es intuitivo y, a la vez, está repleto del ADN profesional que esperarías de Shearwater.

Pardela peregrina ordenador de buceo

Utiliza el algoritmo Bühlmann ZHL-16C con factores de gradiente, lo que permite un ajuste de conservadurismo avanzado, una rareza a este precio. Admite aire y nítrox hasta el 100 %, así como un modo nítrox de tres gases. No es un programa para principiantes. ordenador de buceoEs ideal para quienes buscan iniciarse en el buceo técnico sin gastar de más. Las inmersiones se registran con Shearwater Cloud por Bluetooth. No incluye brújula ni integración de aire, pero para la mayoría de los buceadores sin conocimientos técnicos, es una ventaja aceptable.

Ventajas:

Pantalla brillante e interfaz intuitiva.

Recargable y con Bluetooth

Algoritmo de nivel tecnológico para uso recreativo

Contras:

Sin brújula ni integración aérea

Bastante voluminoso para uso recreativo.

Garmin Descent G1/G1 Solar: 399 £/549 $ o 499 £/649 $

Un reloj inteligente que también funciona como... ordenador de buceo¿O es al revés? Las opciones del Descent G1 combinan GPS, registro de inmersiones y funciones multideportivas en un paquete resistente. Diseñado para la acción, el Garmin Descent G1 rastrea la profundidad, el tiempo, el estado de descompresión y los intervalos de superficie, con la ventaja adicional de funcionar también como tu rastreador de actividad física diaria.

Ambos modelos son compatibles con los modos Aire, Nítrox, Profundímetro, Apnea y CCR. La duración de la batería alcanza más de 25 horas en modo buceo con el G1 estándar, y se puede ampliar considerablemente con el modelo Solar. La pantalla es monocromática y no es del gusto de todos, pero si tienes la edad suficiente para apreciar el estilo "Casio retro", también disfrutas del modo de números grandes mientras buceas. Aunque no siempre es el más fácil de navegar, la versatilidad del Descent G1 es inigualable por menos de 500 £.

Ventajas:

Combo de fitness + buceo + reloj inteligente

Conectividad GPS y Bluetooth

Excelente para viajes y seguimiento de superficies.

Contras:

Pantalla pequeña y monocromática

Sin integración aérea

Suunto D5 – 455 £ / 649 $

Otro reloj de pulsera ordenador de buceoEl Suunto D5 difumina la línea entre un accesorio de estilo de vida y una herramienta de buceo profesional. Su pantalla a todo color es nítida, legible a la luz del sol y personalizable. Bajo el agua, el D5 admite los modos Aire, Nítrox, Profundímetro y Apnea, incluyendo la posibilidad de cambiar de gas durante las inmersiones. Después de la inmersión, se sincroniza inalámbricamente con tu teléfono a través de la app Suunto y registra la ubicación (aunque cabe destacar que la app registra la ubicación del teléfono, no la del D5).

Suunto G5 ordenador de buceo

Aunque la integración de aire es opcional mediante transmisor (se vende por separado), resulta bastante económico sin él. La batería recargable dura de seis a doce inmersiones por carga. Su elegante diseño permite usarlo para cenar después de bucear.

Ventajas:

A todo color, formato reloj de pulsera

Sincronización de aplicaciones y recargable

Elegante y fácil de transportar

Contras:

El transmisor añade casi el doble de costo para la integración aérea

Menor duración de la batería que los modelos más simples

Oceánico Veo 4.0 – £360 / $380

El Veo 4.0 combina una estética elegante con un gran ingenio. Con pantalla de alto contraste y sincronización Bluetooth, también es compatible con algoritmos duales (DSAT y Pelagic Z+), lo que te permite sincronizar perfiles con tu compañero de buceo o instructor. Sus dos mezclas de gases, hasta 100 % oxígeno, lo hacen ideal para buceadores con Nitrox e incluso con técnicas suaves.

Oceanic VEO 4

Puede registrar y actualizar el firmware a través de la aplicación DiverLog+, y la batería reemplazable por el usuario dura entre 200 y 300 inmersiones. Si bien esto... ordenador de buceo No ofrece integración de aire ni brújula, es increíblemente flexible para buceadores de varios niveles.

Ventajas:

Flexibilidad de algoritmo dual

Soporte de aplicaciones y cambio de gas

Delgado para un montaje en muñeca dedicado computadora

Contras:

Sin integración aérea ni brújula

La interfaz tarda un momento en aprenderse

Cressi Leonardo 2.0 – £210 / $260

Sencillo, asequible y eficaz. El Cressi Leonardo es ideal. ordenador de buceo Para buceadores que priorizan la practicidad sobre las comodidades. La pantalla LCD segmentada de borde a borde es clara y legible, además de estar retroiluminada. Bajo el agua, el Leonardo admite los modos Aire, Nitrox (hasta el 50%) y Profundímetro, además de permitir una parada profunda opcional para mayor comodidad.

Cressi Leonardo 2 ordenador de buceo

Cressi utiliza un algoritmo RGBM modificado que se puede personalizar para mejorar la seguridad. También cuenta con alarmas visuales y sonoras claras. Como la mayoría de los modelos básicos... ordenadores de buceo Actualmente, el Leonardo cuenta con una interfaz de un solo botón y un registro de inmersiones sencillo. No tiene Bluetooth, GPS ni brújula, pero eso no debería esperarse a este precio. computadora Simplemente se destaca por ser un caballo de batalla duradero y fácil de usar para buzos nuevos o como unidad de respaldo.

Ventajas:

Interfaz increíblemente sencilla

Gran claridad de pantalla

Excelente precio

Contras:

Sin funciones inalámbricas

Conjunto de características limitadas

Aqualung i330R – £308 / $399

El i330R ofrece una de las mejores pantallas en este rango de precio: una pantalla TFT brillante a todo color que se mantiene visible en todas las condiciones. En el agua, admite cuatro modos: Aire, Nitrox, Profundímetro y Apnea. También permite cambiar hasta tres mezclas de gases durante una inmersión. El i330R se recarga por USB y se sincroniza por Bluetooth con la aplicación DiverLog+ de Aqualung.

Aqualung i330R ordenador de buceo

Con una construcción robusta y práctica, es uno de los favoritos entre los buceadores de aguas frías y nocturnos que aprecian la claridad visual. No hay integración de aire ni digital Brújula, pero incluye más funciones que muchos competidores. Además, consideramos que tiene la mejor correa lista para usar de la lista, algo de lo que no se habla lo suficiente.

Ventajas:

Pantalla nítida y a todo color

Recargable y con Bluetooth

Capacidad para múltiples gases

Contras:

Sin brújula ni integración aérea

Menos elegantes que los diseños estilo reloj.

Mares Puck 4 – £240 / $350

El Mares Puck 4 es la última evolución de la apreciada serie Puck. Conserva la simplicidad de un solo botón, pero incorpora una elegante pantalla de matriz de puntos de alto contraste y tecnología interna modernizada. El Puck 4 admite los modos Aire, Nitrox (hasta el 99 %) y Profundímetro, con capacidad para paradas profundas y conmutación multigas.

Mares Puck 4 ordenador de buceo

Como novedad del Puck 4, se incluye la conectividad Bluetooth, que permite sincronizar inmersiones mediante la app de Mares, así que se acabaron las complicaciones con los cables. El diseño es claro, fácil de leer incluso con baja visibilidad y está diseñado para durar. La batería, que el usuario puede cambiar, también tiene una sólida vida útil de 100 inmersiones. Y aunque no es una moda, es una herramienta de buceo sólida, funcional y fiable, difícil de superar en este rango de precio.

Ventajas:

Sincronización del registro de inmersiones por Bluetooth

Batería de larga duración (reemplazable por el usuario)

Simple, resistente y eficiente.

Desventajas:

Sin integración aérea ni brújula

No es el más guapo del grupo.

Pantalla SEAC – £265 / $335

La pantalla SEAC tiene un aspecto moderno y sin complicaciones. ordenador de buceo Diseñado pensando en la legibilidad y la simplicidad. Su amplia pantalla LCD rectangular ofrece un diseño de alto contraste que facilita la comprensión de los datos de inmersión de un vistazo. Además, cuenta con retroiluminación, lo que resulta útil para buceo nocturno o con poca visibilidad. Además, tiene un diseño moderno y refrescante. computadoraUna vez en el agua, la pantalla admite los modos Aire, Nitrox (hasta el 99 %) y Profundímetro, e incluye alarmas visuales y sonoras de profundidad, velocidad de ascenso y paradas de descompresión.

Pantalla SEAC ordenador de buceo

No encontrarás integración de aire ni Bluetooth, pero la batería reemplazable por el usuario es un buen detalle y garantiza hasta tres años de uso para el buceador promedio. La interfaz se controla con dos botones frontales, lo que facilita su uso, incluso con guantes gruesos en agua fría.

Ventajas:

Pantalla grande y ultra clara

Bien diseñado para buceadores de aguas frías.

Interfaz fácil de usar

Contras:

Sin aplicación ni conectividad inalámbrica

Cable USB dedicado no incluido

Scubapro Aladin A2 – £400 / $480

Diseñado para buceadores que buscan potencia compacta, el Scubapro Aladin A2 incorpora funciones de alta gama en un formato de reloj de pulsera estilizado. Es compatible con buceo, profundímetro, apnea, trímix, montaje lateral y CCR, lo que lo hace increíblemente versátil. La pantalla de matriz de puntos es nítida y clara, y la interfaz de usuario resulta intuitiva una vez que se familiariza con su diseño.

Scubapro Aladin A2 ordenador de buceo

Incluye una compensación de inclinación 3D. digital Brújula, algo poco común en este rango de precio, y aunque es posible integrar el aire, requiere un transmisor opcional. Hablando de integración, también es compatible con el cinturón pulsómetro Scubapro para leer la frecuencia cardíaca y la temperatura de la piel. El A2 también cuenta con Bluetooth para una fácil sincronización con la aplicación LogTRAK de Scubapro. Los buceadores técnicos podrían preferir más personalización, pero para los buceadores recreativos y deportivos más exigentes, el Aladin A2 es la opción ideal.

Ventajas:

Brújula incorporada y conectividad Bluetooth

Múltiples modos de buceo y apnea

Reloj de pulsera elegante y compacto.

Contras:

Se requieren varios transmisores para una integración adicional

Curva de aprendizaje más pronunciada para nuevos usuarios

Resumen – Selecciones destacadas

Mejor en general ordenador de buceoScubapro Aladin A2: equipado con funciones de buceo a un precio asequible

La Mejor Oferta ordenador de buceoMares Puck Pro: resistente, simple y listo para estudiantes

Mejores Clínicas de ordenador de buceo para el buceador experimentado: Shearwater Peregrine: pantalla a todo color con un diseño impecable y claridad de nivel técnico

Mejor crossover ordenador de buceo: Garmin Descent G1/G1 Solar: un reloj inteligente que se encuentra ordenador de buceoUn auténtico reloj de uso diario con una sólida funcionalidad para el buceo.

Últimas palabras sobre los ordenadores de buceo

Su ordenador de buceo Debe reflejar tu estilo de buceo, no solo tu presupuesto. Ya sea que busques una opción fiable y sin complicaciones, tecnología moderna con todas las funciones, o un dispositivo versátil que puedas usar a diario, los diez modelos anteriores ofrecen seguridad y funcionalidad fiables, sin superar los 500 £.

Por supuesto, ordenadores de buceo No controlan la inmersión por ti, simplemente te brindan información. Incluso como buceador recreativo, son una herramienta, por lo que ya deberías comprender los fundamentos de la presión, la flotabilidad y la descompresión para sacarles el máximo provecho. Una vez que domines las instrucciones básicas, podrás ajustar tu mezcla de Nitrox, bucear en arrecifes o explorar pecios con confianza. ordenador de buceo Haremos el seguimiento por usted.

Y recuerda… si no has aprendido a usarlo, tu ordenador de buceo No sirve de nada, sobre todo cuando entran en juego esas alarmas informativas y los números parpadeantes. Lee siempre el manual y repásalo rápidamente si no lo has usado en un tiempo.

Preguntas frecuentes: Comprar un ordenador de buceo por menos de 500 £

1. ¿Necesito Bluetooth en mi? ordenador de buceo ¿O está bien el USB?

El Bluetooth permite la sincronización inalámbrica con los teléfonos, lo cual es muy práctico. Pero la sincronización USB también funciona bien y casi siempre ahorra dinero.

2. ¿Vale la pena la integración aérea?

Conectarlo a la botella proporciona información sobre la presión del gas en tiempo real, ideal especialmente para inmersiones técnicas. Sin embargo, para buceadores recreativos, un SPG de consola suele ser más que suficiente.

3. ¿Qué importancia tiene el tipo de algoritmo (por ejemplo, Bühlmann vs DSAT)?

La pregunta del millón. Los modelos conservadores (como el DSAT) tienden a ser más seguros, es decir, con NDL más cortos y menos tiempo de profundidad en inmersiones repetidas. Los algoritmos personalizados basados en Bühlmann (Buhlmann GF) tienden a ofrecer NDL más largos en la base y permiten ajustar el conservadurismo a partir de ahí. La elección depende realmente de cuán liberal o cauteloso sea el buceo y del nivel de control que desee obtener de su... ordenador de buceo.