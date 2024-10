El fabricante de engranajes DynamicNord entra en el mercado del Reino Unido

No es frecuente que una nueva marca de equipos de buceo aparezca en escena con una línea de productos completa, pero eso es precisamente lo que hace la empresa con sede en Alemania. DinámicoNord lo hizo cuando anunció su presencia y presentó su gama en la feria BOOT en Düsseldorf a principios de 2023. Ahora, la empresa progresista e innovadora está incursionando en el mercado del Reino Unido.

DynamicNord puede ser una marca "nueva", formada a partir de una idea inicial en 2018, pero las personas que están detrás de ella (lideradas por el director ejecutivo Martin Kusche) tienen literalmente décadas de experiencia en la fabricación de equipos de buceo, habiendo trabajado anteriormente con varias de las principales empresas existentes. Por lo tanto, tienen una sólida herencia, pero al mismo tiempo están aportando una nueva perspectiva al mercado del buceo y están dedicados a crear una marca y productos que sean estéticamente agradables, funcionales y duraderos, pero también sostenibles y ecológicos.

DynamicNord tiene su sede central en la ciudad bávara de Bruckmühl, cerca de Rosenheim, en el sur de Alemania. Además de la dirección, alberga los departamentos de I+D, marketing, ventas y logística, así como todas las divisiones administrativas y un centro de servicio completo propio.

DynamicNord ofrece una línea completa de equipos de buceo.

Los productos alemanes en general han sido elogiados por su calidad de construcción, ingenio y estilo durante años (solo basta con mirar las marcas de vehículos de motor como Mercedes Benz, Audi y BMW, que han construido su reputación sobre esta imagen) y DynamicNord capitaliza esto, con todo su equipo de buceo diseñado y fabricado en el país.

El equipo de I+D alemán desarrolla productos basados ​​en un profundo conocimiento de las necesidades y deseos de los buceadores bajo la declaración de misión de "Innovación - Credibilidad - Funcionalidad", es decir, toda innovación debe ser creíble y, para ser creíble, debe ser funcional.

As mentioned earlier, DynamicNord came to market with a complete line-up of products, from reguladores, ordenadores de buceo, BCDs, wetsuits, rash guards, máscaras, snorkels and fins to drysuits, bolsas, dive watches, and other accessories. The company also offers a complete technical diving and freediving/spearfishing line, as well as a swimwear series.

DynamicNord ofrece varias combinaciones de colores a través de las gamas

En DynamicNord, todo el equipo trabaja cada día para reducir el impacto medioambiental en todos los procesos de fabricación y durante toda la vida del producto.

Las materias primas, los métodos de producción y las ubicaciones se seleccionan con mucho cuidado. A la hora de seleccionar a sus proveedores, el equipo presta atención a la automatización total, lo que se traduce en un menor consumo de electricidad y agua, y el 80% de todos los productos se fabrican en Europa.

DynamicNord offers various buoyancy options, from chaqueta-style BCDs to wings

DynamicNord already recycles all plastic and glass parts of its máscaras, the inserts of the fin foot pocket are made from PP and TPR waste, and the suspension hooks are made from PC waste.

La empresa también apoya a numerosas organizaciones de protección del medio ambiente, como ElasmOcean y CRAM, así como a proyectos de protección del medio ambiente llevados a cabo por la Federación Catalana de Submarinismo.

NB: El equipo de DynamicNord exhibirá toda su gama en el Ir espectáculo de buceo en la NAEC Stoneleigh el 1 y 2 de marzo de 2025.