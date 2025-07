Crítica de TV: ¡Tiburón! Aguas infestadas de famosos

Al ver una nueva película o programa de televisión sobre tiburones, la primera pregunta de un buceador es: ¿se pecará contra los tiburones o se pecará contra ellos? ¿Esta producción se solidariza con la difícil situación del tiburón moderno o utiliza su tamaño y dientes simplemente como cebo para el público? ¿Trata sobre la vida de los tiburones o sobre los ataques de tiburones?

Con demasiada frecuencia la respuesta es un poco de ambas, pero el título inteligente/consciente de ¡TIBURÓN! Aguas infestadas de famosos Esto sugiere desde el principio que los creadores tienen el enfoque correcto. Plimsoll Productions, una empresa británica, afirma ser la mayor productora independiente de contenido de historia natural del mundo y cuenta con un catálogo impresionante.

El miedo a los tiburones es innato, claro, y en ocasiones el relajado equipo de expertos lo exagera un poco –“el segundo tiburón más temible del planeta”, etc.–, pero por lo general la hipérbole se mantiene bajo control.

La celebridad no significa nada para los tiburones (ITV)

En cualquier caso, son necesarias verificaciones de la realidad para garantizar que las celebridades tomen su entrenamiento de buceo lo suficientemente en serio para mantenerlos seguros en entornos impredecibles.

Además, por supuesto, cualquier programa necesita su arco dramático, que en este caso consiste en siete individuos variados que van ascendiendo hacia, redoble de tambores, La gran inmersión del tiburón tigre!

Este no es el tipo de espectáculo en el que algunas estrellas apenas preparadas son sumergidas en un tanque de tiburones, sino un rito de iniciación de tres semanas en las Bahamas con personas como el Bimini Scuba Centre de Neil Watson.

Las estrellas, ofrecidas voluntariamente por sus agentes para el trabajo, ya sea de mala gana o no, necesitan obtener sus calificaciones PADI Open Water Diver mientras progresan en etapas desde una prueba de buceo en jaula hasta la experiencia completa en Tiger Beach.

Aprendizaje temprano con la bióloga marina Danni Washington (izquierda) (ITV)

Los tiburones son tratados con el debido respeto (ITV)

No todos necesariamente resistirán la distancia y llegarán a esa inmersión final, pero los buceadores estarán encantados de saber que en ningún momento de esta serie de cinco partes se demoniza a los tiburones.

El mensaje familiar de que matamos tiburones pero ellos rara vez nos matan se reitera a intervalos regulares, y la indiferencia general de los tiburones hacia los humanos habla por sí sola.

Subidas de adrenalina

Como siempre en los reality shows, gran parte de la satisfacción de la audiencia proviene de aprender más sobre los participantes y ver cómo se desarrolla la química entre ellos.

En el barco (ITV)

Pronto se hace evidente que el comediante Ross Noble, acostumbrado a la adrenalina del monólogo, será un buceador entusiasta y sereno, mientras que Rachel Riley (cuenta atrás) tiende a ir más allá de la serenidad y entrar en territorio entusiasta de manera alarmante, mientras se marcha agitando alegremente los brazos mientras alimenta a los tiburones.

Los más interesados en bucear con tiburones: Ross Noble y Rachel Riley (ITV)

El padre Sir Lenny Henry se lo toma todo muy en serio, al igual que Dougie Poynter, el bajista de McFly, claramente con mentalidad conservacionista. El jugador paralímpico de baloncesto Ade Adepitan, sin poder usar sus piernas, se enfrenta a sus propios desafíos. La libertad de gravedad que encuentra al bucear es importante para él, y los tiburones son un extra.

Estoy bastante seguro de que lo recuerdo participando en experiencias de buceo en el pasado como presentador de televisión, pero creo que solo está implícito, en lugar de afirmado, que los siete participantes en ¡TIBURÓN! Son buceadores vírgenes.

Ade Adepitan – Los tiburones son una ventaja (ITV)

Menos convencidos de que sobrevivirán a la experiencia de bucear con tiburones están los actores Lucy Punch (Amandalandia) y Helen George (Llama a la partera).

Helen se distingue desde el principio al declarar que le aterran no solo los tiburones, sino incluso sumergirse en el agua, fruto de un traumático incidente en la piscina durante su infancia. Las celebridades viven sus propias experiencias, por supuesto, pero la suya parece ser la más extrema.

“Los demás parecen entusiasmados; yo me siento un poco aguafiestas”, dirá en un momento dado, mientras sus emociones oscilan entre el miedo y el FOMO (miedo a perderse algo).

Helen George: "Un poco deprimente" (ITV)

Los instructores son la base sensata: los conservacionistas de tiburones Dr. Tristan Guttridge y Danni Washington (siempre listos con un tapón ecológico para los tiburones) y el ex buzo australiano Paul de Gelder, quien no logra aumentar la confianza de Helen al atribuir su falta de varias extremidades a las atenciones de un tiburón toro.

Máscaras de cara completa

Hay muchas bromas en la superficie entre los nuevos reclutas de buceo ("Los X-Men se han descuidado"), aunque bajo el agua el equipo de buceo integral máscaras Se utilizan principalmente para transmitir los insultos y los "Oh, Dios mío" de los buceadores.

Pero los buceadores aficionados disfrutarán de las oportunidades submarinas que se les ofrecen a estas celebridades. Estar enjaulado con 10 tiburones toro, alimentar a las rayas en las aguas poco profundas de Cayo Gun y encontrarse con tiburones limón jóvenes en los manglares son solo algunos ejemplos. Uno de los pequeños tiburones mordisquea el tobillo de Ross: "Qué buena lección", observa Tristan con ironía.

Pasando el rato en la 'línea del terror' (ITV)

Se dirigen a mar abierto con hasta 20 tiburones nodriza frente a Port Royal. A continuación, se realizan inmersiones de OWD en Turtle Rock, donde se observa a un tiburón alimentarse desde una línea ("de terror") en la superficie, antes de experimentar lo mismo desde el fondo marino. Un excelente avistamiento de tiburones martillo es un extra.

Las estrellas se someten a una suave inducción de apnea, hacen una inmersión en la que aparecen un tiburón tigre y dos tiburones toro y todo comienza a volverse muy real para algunos de ellos, con más lágrimas y menos bromas.

El elenco tiene suerte con un gran tiburón martillo (ITV)

Incluso Helen parece emocionada ante la perspectiva de bucear en un naufragio: es solo la Saponasobresaliendo del agua con su base a 8 m, pero una inmersión tan superficial pone a prueba la flotabilidad de la pandilla. Todo se prepara para el plato principal: ¿aparecerá Emma, la reina tigre de 5 m, con sus secuaces para la final?

Burbujeando alegremente (ITV)

Estoy seguro de que la edición de estas vacaciones prolongadas tuvo que ser realizada con mucha habilidad, pero el resultado es una excelente publicidad para el buceo con tiburones en las Bahamas, que se presenta como la capital mundial de los tiburones (discutan entre ustedes).

También hay hermosas imágenes de tiburones, y admito que me sorprendió encontrar los episodios posteriores tan conmovedores. Ver el impacto emocional de los tiburones en las celebridades me hizo recordar mis primeros encuentros con diversas especies de tiburones y rayas, y cómo me sentí.

¡TIBURÓN! Aguas infestadas de famosos Es uno de los buenos. Los cinco episodios pueden ser... visto en ITVX.

