Charla sobre tecnología de punta en el GO Diving Show ANZ

El escenario tecnológico en la inauguración GO Show de Buceo ANZ Este fin de semana (28 y 29 de septiembre) en el Sydney Showground se celebrará una positiva mezcla de talentos internacionales de buceo técnico y expertos locales en buceo profundo.

Ya sea que estés pensando en incursionar en el buceo técnico, ya seas un técnico experimentado o incluso si eres nuevo en el buceo y solo quieres saber más sobre este desafiante campo, entonces The Tech Stage es el lugar para que visites durante el fin de semana.

Jill Heinerth

Jill Heinerth, pionera del buceo técnico con rebreather, buceadora de cuevas y videógrafa/fotógrafa, es la primera exploradora residente de la Royal Canadian Geographic Society, y su exitosa autobiografía, Into The Planet, ha sido elogiada por el Wall Street Journal. New York Times y Oprah Revista.

Es miembro del Salón de la Fama Internacional del Buceo, del Salón de la Fama de las Mujeres Buceadoras, del Club de Exploradores y de la Academia Subacuática de Artes y Ciencias. Sus imágenes han sido exhibidas por la BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery y muchos más.

Exploración de la cueva submarina más larga de Canadá

En cuevas sumergidas bajo el río Ottawa, Jill Heinerth hace un importante descubrimiento biológico que revela la importancia de los sistemas naturales en la protección de las cuencas hidrográficas.

NB: El sábado, durante esta charla, Jill estará en el escenario principal.

La laguna Truk de Canadá y el descubrimiento del barco Quest de Shackleton

Debido a la presencia de numerosos naufragios de la Segunda Guerra Mundial, Terranova ha sido llamada la "Laguna Truk del Norte", pero un reciente descubrimiento del último barco de Shackleton, el Quest, ha puesto a la región en el centro de atención internacional.

John Kendall

Arqueología en la oscuridad de cuevas inundadas y el nuevo CCR Halcyon Symbios serán los temas de discusión cuando expertos en fotogrametría y buceo técnico instructor El evaluador John Kendall sube al escenario tecnológico.

John es un explorador que se especializa en modelado 3D submarino de sitios arqueológicos y geológicos. Ha estado involucrado en docenas de investigaciones de sitios de buceo utilizando técnicas fotogramétricas, incluido el naufragio de Marte (1564), MS Estonia (1994), el naufragio Panarea III (~300 a. C.) y la Cueva de los Huesos, Brasil (~11,000 años).

Él también es un Instructor Evaluador de Global Underwater Explorers y se sienta en su Cursos Consejo.

Arqueología en la oscuridad

I Instructor y el experto en fotogrametría John Kendall hablará sobre el uso de la fotogrametría para documentar sitios arqueológicos dentro de cuevas inundadas. Con proyectos en Europa y Sudamérica, John hablará sobre los desafíos, así como sobre los increíbles resultados de estos proyectos.

Simbiontes Halcyon

Halcyon Manufacturing está a punto de lanzar su nueva gama de computadoras, HUD independientes y su nuevo CCR de montaje en el pecho. Con comunicación inalámbrica en toda la gama, venga a escuchar a John Kendall dar una descripción general de los nuevos juguetes, además de obtener un adelanto del CCR.

David Huelga

La leyenda de la industria David Strike sube al Tech Stage en la inauguración GO Show de Buceo ANZ, y puede estar seguro de que habrá presentaciones entretenidas y educativas, ya que se centra en la inmersión más profunda del mundo y ofrece algunas historias de advertencia para los buceadores técnicos.

Certificado como buzo en 1961, con experiencia que abarca los sectores de buceo militar, comercial, científico y técnico, y competente y calificado en circuito abierto y circuito cerrado, y equipos de buceo de superficie, David Strike, con sede en Australia, es un ex buceador. Instructor y Instructor Entrenador certificador y colaborador editorial habitual sobre temas relacionados con el buceo en publicaciones de buceo de todo el mundo.

También fue el organizador de varios eventos de buceo de clase mundial, con énfasis en el buceo técnico, y ha recibido varios premios de "reconocimiento de la industria", así como el premio ADEX Lifetime Achievement Award, y es miembro del Explorers Club. de New York.

Mezclando todo: la inmersión más profunda del mundo

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, la serie de pruebas de buceo profundo con heliox realizadas por la Royal Navy y la US Navy se basaron en poder ayudar en el rescate y recuperación de submarinos. Ampliar los límites de profundidad a los que un buzo podía llegar con seguridad (y seguir siendo capaz de realizar un trabajo significativo cuando llegara allí) tenía un propósito muy práctico.

Esta charla se centra en los antecedentes y la historia posterior del récord mundial de profundidad de 1956 de la Royal Navy, uno que nunca ha sido igualado.

Cuentos con moraleja para expertos en tecnología: Accidentes y faltas en el buceo

“Que los hombres no aprenden mucho de la lecciones de la historia es la más importante de todas lecciones que la historia tiene que enseñarnos.” – Aldous Huxley.

Una colección personal y desenfadada de anécdotas, historias e historias que resaltan el hecho de que "la capacidad de bucear no es una panacea para las habilidades que uno carece"; y que brindan una pequeña idea de varias facetas del mundo del buceo en constante evolución.

Yana Stashkevich

Yana Stashkevich, experimentada buceadora técnica de CCR, cuevas, minas y naufragios, se está haciendo un nombre rápidamente en lo que respecta a inmersiones de exploración y dará una presentación fascinante sobre sus hazañas en el escenario tecnológico.

Fue miembro de la expedición Vaggfjellan XI que exploraba el sistema de cuevas ubicado más allá del Círculo Polar Ártico, con una entrada en una ladera de un fiordo noruego, y fue buceadora con rebreather en el equipo del proyecto Underwater Filming & Research (UFR) que documentó algunas de Los restos de naufragios mejor conservados del mundo en Grecia.

Actualmente, Yana participa activamente en proyectos de exploración de pecios profundos en el Mar Egeo y en la promoción del patrimonio marítimo de las aguas griegas.

Durante los últimos diez años, ha buceado en más de 35 destinos en tres continentes, mientras equilibraba su carrera como especialista en marketing global a tiempo completo. Actualmente trabaja para la marca de whisky más valiosa del mundo, The Macallan.

Yana, que vive en el Reino Unido, tiene una cantidad contagiosa de energía y entusiasmo y es oradora y entrenadora habitual; le apasiona inspirar a las personas a superar sus límites y perseguir su pasión, cualquiera que sea.

Proyecto Vickers Wellington: la joya escondida de las profundidades del Egeo

Yana relata sus aventuras desde Grecia, donde participó en numerosas inmersiones profundas para identificar restos de naufragios, incluido el Bombardero Vickers Wellington, una auténtica cápsula del tiempo que se cree que es el avión hundido mejor conservado de su clase.

Si bien la mayoría de los naufragios de la Segunda Guerra Mundial son un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida humana, el Vickers Wellington, por el contrario, captura una increíble historia de supervivencia. La tripulación abandonó hábilmente el avión después de ser derribada y fue rescatada por los lugareños.

¿Alguna vez te has preguntado cómo las pistas y características aparentemente insignificantes del naufragio pueden ayudar a reconstruir lo que sucedió antes del hundimiento? Únase a la charla de Yana para sumergirse en la emocionante historia de descubrimiento y exploración.

Mike Mason

Mike Mason, buceador técnico y experto en factores humanos en el buceo, hablará sobre lo que el buceo puede aprender al volar y cómo "ser el buceador que querrías seguir" cuando llegue al escenario técnico.

Mike ha estado involucrado en el vuelo de aviones de combate militares durante toda su carrera (24 años hasta ahora) y tiene más de 3,000 horas volando diferentes tipos de aviones de combate y la formación avión como un instructor. Él ahora es un instructor con la RAAF, enseñando a la próxima generación de pilotos de combate.

Mike ha pasado tiempo en portaaviones y ha completado más de 200 misiones de combate. Ha volado aviones sobre todos los continentes importantes, excepto la Antártida.

Ha sido un buceador activo durante casi diez años. Tiene alrededor de 400 inmersiones en su cuaderno de bitácora y trabaja como Divemaster para una tienda de buceo local. Es un buceador CCR activo en la costa de Nueva Gales del Sur y está calificado hasta 60 m con trimix normóxico. Ha buceado tan al norte como Islandia y tan al sur como Nueva Zelanda.

Su carrera como piloto despertó su interés en los factores humanos y su importancia para maximizar la seguridad y el rendimiento. Se unió al equipo de The Human Diver hace unos cuatro años porque quería combinar su conocimiento y experiencia en factores humanos adquiridos volando con su pasión por el buceo para ayudar a educar a otros buceadores.

Ideas de alto vuelo para buceadores

Mike, un piloto de combate experimentado y un buceador apasionado, hablará sobre varios conceptos, procesos y técnicas que lo han ayudado a tener éxito en su carrera de vuelo y cómo pueden ayudarlo a ser un buceador mejor y más seguro.

John Garvin

John Garvin es un guionista australiano, consumado buzo técnico, explorador submarino y supervisor de buceo, que dirigió las operaciones de buceo para varias películas de James Cameron, incluidas Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameron's Deepsea Challenge 3D y Sanctum, y será adornando el Tech Stage en el GO Show de Buceo ANZ.

De hecho, John escribió los guiones de Santuario y El desafío del mar profundo de James Cameron 3Dy en 2023 emitió las secuencias comerciales de buceo para la función de Netflix. Last Breath.

el es un buceo tecnico instructor entrenador especializado en rebreathers de circuito cerrado, y escribió el Technical Diving International la formación manual para los rebreathers Inspiration y Evolution de AP Diving.

John es miembro fundador del Caicos Caves Project, una organización dedicada a explorar y mapear las cuevas submarinas en las Islas Turcas y Caicos..

En 2002, su empresa proporcionó apoyo logístico y de seguridad para el buceo en apnea de Tanya Streeter, que batió el récord mundial hasta los 160 m.

También fue oficial de buceo y gerente de proyecto (subinternos) para el Challenger de aguas profundas sumergible durante la histórica inmersión en solitario de James Cameron al fondo de la Fosa de las Marianas.

John ha aparecido en varias películas y documentales, entre ellos Santuario, El desafío del mar profundo de James Cameron 3D, Gente extraordinaria y Freedive.

Antes de su carrera de buceo, interpretó el papel principal en el musical de rock'n'roll del West End. Buddy: La historia de Buddy Hollyy continúa disfrutando de las pasiones de su vida: bucear, hacer cine y tocar rock'n'roll.

Avatar: La ingeniería del océano de Pandora

John describe su papel como líder del equipo de buceo, la formación Los actores aprenden a bucear y diseñan algunos de los equipos de buceo especializados utilizados en las secuelas.

Kerrie Burow

La buceadora tecnológica y de cuevas Kerrie Burow hablará sobre su viaje a través del buceo en cuevas. fotografía técnicas cuando sube al escenario tecnológico.

Kerrie es una rebreather de circuito cerrado (CCR) calificada, buceadora técnica y de cuevas, así como una fotógrafa submarina galardonada, que incluye ganar su categoría en Fotógrafo submarino del año 2022 y obtener frecuentes ubicaciones y reconocimientos en el Top de Australasia. Premios Fotógrafo Emergente, entre otros.

Es escritora y fotógrafa colaboradora habitual de Scuba Diver. Revista Australia y Nueva Zelanda, y sus artículos e imágenes han sido publicados a nivel nacional e internacional en varias revistas.

Profesionalmente, Kerrie trabaja en el mundo empresarial como consultora en ciencias del aprendizaje y disfruta colaborando con expertos en la materia que desean enseñar sus conocimientos y habilidades.

Fotografía de buceo en cuevas en los continentes: mis primeros dos y medio Años – Lo que me hubiera gustado saber desde el principio

Este taller se presentará como un diario visual del aprendizaje del buceo en cuevas. fotografía, comenzando en Australia en enero de 2022.

Al cubrir importantes conocimientos y experiencias en las cavernas y cuevas de Australia, Europa y México, los participantes compartirán el proceso de crecimiento, entendiendo que cada inmersión en una cueva con una cámara ofrece información valiosa. lecciones y oportunidades de mejora continua.

Se cubrirá la importancia de la seguridad, la configuración de la cámara en condiciones de poca luz, la composición, la importancia de comprender la luz y el proceso fotográfico desde el concepto hasta la edición final.

Los participantes saldrán capacitados para capturar hermosas imágenes y minimizar su impacto en los delicados entornos submarinos.

Richard Taylor

El GO Show de Buceo ANZ se complace en dar la bienvenida al buceo técnico instructor El entrenador y fundador de OZTek, Richard Taylor, llegó al escenario tecnológico en el evento inaugural.

Richard tiene más de 30 años de experiencia en buceo técnico en Australia y Nueva Zelanda, comenzando a principios de la década de 1990 e incluyendo algunas de las primeras inmersiones trimix en Australia en 1994 (antes de que estuvieran disponibles las certificaciones).

Fue Director Regional anterior y fundador en Australia y Nueva Zelanda para TDI/SDI y ocupa Instructor Calificaciones de entrenadores con ellos en múltiples niveles. Fue miembro fundador del equipo de buceo con mezcla de gases 'The Sydney Project', Oficial de seguridad y buceo del equipo conjunto australiano-turco que encontró el submarino australiano AE2 de la Primera Guerra Mundial frente a Gallipoli, y fue parte del primer equipo de buceo con mezcla de gases que exploró. el Resurgimiento de Pearce en Nueva Zelanda en 1997.

En 1999, fundó OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences y dirigió OZTek99 en Sydney, OZTek2000 en Melbourne y OZTek3 en Sydney en 2002, antes de asociarse con David Strike para los espectáculos de buceo OZTek4 y OZTek'07 en Sydney.

Richard ha enseñado a cientos de buceadores técnicos e instructores en todo el mundo, es un ávido buceador de pecios y, como entusiasta buceador de cuevas, es miembro de la CDAA desde hace más de 20 años. Continúa enseñando hoy para SDI/TDI/FRTI y es uno de los pocos Instructor Formadores Evaluadores y miembro de su Cursos Panel de asesoría.

Es el ex presidente de las asociaciones de la industria del buceo en Australia y Nueva Zelanda y es miembro de los comités de Normas de Australia/Nueva Zelanda e ISO. Ha publicado numerosos artículos sobre buceo técnico y seguridad en el buceo y ha presentado presentaciones en simposios y conferencias de buceo a nivel mundial. Como ex buceador con rebreather y instructor, es un apasionado defensor de la formación y mantener habilidades de buceo técnico en circuito abierto.

Su firme creencia es que a medida que adquirimos más experiencia, adquirimos la responsabilidad de transmitir nuestros conocimientos y habilidades a otros, para que aquellos que vengan después de nosotros puedan explorar con seguridad el reino submarino más lejos que nosotros.

Sus obligaciones en materia de salud y seguridad al enseñar o trabajar como buceador

Una mirada a las leyes y regulaciones requeridas cuando se trabaja como Instructor o buceador.

Matt Carter

El arqueólogo marino, defensor de los océanos y buzo técnico Dr. Matt Carter estará en el escenario tecnológico en el GO Show de Buceo ANZ.

Desde 2003, ha trabajado en proyectos arqueológicos subacuáticos en 13 países diferentes, desde la excavación de un naufragio fenicio de 2,800 años de antigüedad en España, hasta dirigir expediciones para modelar en 3D las flotas fantasma del atolón Bikini y la laguna Chuuk.

En 2009, Matt recibió la beca Rolex Australasian de la Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), donde aprendió a usar rebreathers para el buceo científico. Desde entonces, se ha convertido en un pionero en el uso de CCR y fotogrametría para la arqueología marina, especializándose en el estudio y evaluación de naufragios de la Segunda Guerra Mundial en Australia y el Pacífico.

Matt es miembro internacional y ganador del premio EC50 del Explorers Club, ex vicepresidente del Instituto Australasiano de Arqueología Marítima (AIMA) y representante de Nueva Zelanda en el Comité Internacional de Patrimonio Cultural Subacuático (ICUCH) del ICOMOS. También ha sido presentador especializado en la serie de televisión Coast: New Zealand, un spin-off de la serie británica Coast producida por la BBC, y es un experto en la materia para las Naciones Unidas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Secretaría del Programa Ambiental Regional del Pacífico (SPREP) y el Gobierno de Australia.

Matt, que combina el buceo científico, comercial y técnico desde hace más de una década, ahora se desempeña como Director de Investigación de la Major Projects Foundation y trabaja para proteger los ecosistemas marinos, las culturas y los medios de vida amenazados por los naufragios contaminantes de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico Azul.

La charla de Matt en el GO Diving Show ANZ será:

Los naufragios fantasma del Pacífico Azul

Charla sobre tecnología de punta en el GO Diving Show ANZ 11

El espectáculo de buceo GO ANZ

Este evento anual, que tendrá lugar este año el 28 29-septiembre en el Recinto ferial de Sydney en el Parque Olímpico, tiene como objetivo mostrar lo mejor de nuestro mundo submarino a todos, desde principiantes que están contemplando iniciarse en el buceo o que han completado sus cursos de nivel básico, hasta buceadores avanzados, pasando por buceadores técnicos y veteranos CCR. diversos.

Hay una serie de escenarios: el escenario principal, el Foto Escenario, el escenario Australia/Nueva Zelanda, el escenario Inspiration y el escenario Tech, que albergarán a docenas de oradores de todo el mundo, así como una gran cantidad de funciones interactivas para jóvenes y mayores, desde experiencias de buceo en realidad virtual, una piscina de demostración y mucho más.

Alrededor de los escenarios y las características habrá una amplia gama de expositores, desde oficinas de turismo y operadores turísticos hasta complejos turísticos, cruceros de vida a bordo, la formación agencias, minoristas, fabricantes y organizaciones conservacionistas.

El GO Diving Show UK 2024, ahora en su quinto año, atrajo a más de 10,000 asistentes durante el fin de semana y abarcó un área de 10,000 metros cuadrados de espacio de exposición, y la variante de Australia y Nueva Zelanda aspira a alcanzar este nivel en los próximos años.

La entrada al GO Diving Show ANZ inaugural es completamente gratuita – regístrate aquí para conseguir tus entradas para el que sin duda es el evento de buceo de 2024 en Australia. Hay mucho estacionamiento en el lugar y es fácil llegar al lugar con muchas opciones de transporte, así que anota las fechas en tu agenda ahora y prepárate para un fin de semana épico celebrando todas las formas de buceo.