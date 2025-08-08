El loco mundo de la producción cinematográfica submarina con Tom Park

Tom Park es un consumado director de fotografía y cine submarino de Australia, con más de una década de experiencia trabajando en la industria cinematográfica submarina, y hablará sobre el "mundo loco de la producción cinematográfica submarina" cuando suba al escenario principal en el GO Show de Buceo ANZ en septiembre.

Tom ha trabajado en una variedad de proyectos, desde largometrajes documentales y películas de historia natural para clientes como BBC, Netflix, Amazon Prime Video y David Attenborough, y su trabajo ha sido reconocido con premios en festivales de cine de todo el mundo, incluido el prestigioso Wildscreen Festival.

Tom es conocido por su experiencia técnica en el manejo de cámaras y equipos submarinos, así como por su visión creativa para capturar la belleza y singularidad del mundo submarino. Ha dedicado gran parte de su carrera a filmar la Gran Barrera de Coral y la costa este de Australia, y le apasiona la conservación de los océanos y utiliza su arte para concienciar sobre la importancia de proteger los ecosistemas marinos.

El GO Diving Show se llevará a cabo en el Sydney Showground los días 6 y 7 de septiembre.

El espectáculo de buceo GO ANZ

Este evento anual, que tendrá lugar este año el 6 7-septiembre en el Recinto ferial de Sydney en el Parque Olímpico, tiene como objetivo mostrar lo mejor de nuestro mundo submarino a todos, desde principiantes que están contemplando iniciarse en el buceo o que han completado sus cursos de nivel básico, hasta buceadores avanzados, pasando por buceadores técnicos y veteranos CCR. diversos.

Hay una serie de escenarios: el escenario principal, el Fototeca Escenario, el escenario Australia/Nueva Zelanda, el escenario Inspiration y el escenario Tech, que albergarán a docenas de oradores de todo el mundo, así como una gran cantidad de funciones interactivas para jóvenes y mayores, desde experiencias de buceo en realidad virtual, una piscina de demostración, una piscina de prueba de buceo y mucho más.

Alrededor de los escenarios y las funciones habrá una amplia gama de expositores, desde oficinas de turismo y operadores turísticos hasta complejos turísticos, cruceros de vida a bordo, agencias de capacitación, minoristas, fabricantes y organizaciones de conservación.

Las entradas para el GO Diving Show ANZ ya están a la venta y puedes aprovechar la Oferta anticipada 2x1 Hasta el 9 de septiembre: usted y su amigo/pareja/cónyuge pueden visitarnos por solo $12Y los niños menores de 16 años entran gratis, lo que lo convierte en la excursión familiar perfecta. Hay amplio estacionamiento y es fácil llegar gracias a las diversas opciones de transporte, así que anota las fechas y prepárate para un fin de semana épico celebrando todas las formas de buceo.