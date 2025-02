The Diving & Threat Exploitation Group, and the Role of Royal Navy Divers

Royal Navy minewarfare and clearance diving officer Lt Commander Chris Forster will be giving an eye-opening presentation about the role of the Diving & Threat Exploitation Group (DTXG), the Royal Navy’s specialist unit responsible for mine clearance diving, underwater explosive ordnance disposal (EOD), and maritime counter-IED operations when he takes to the UK Stage at the Ir espectáculo de buceo en marzo.

Lt Commander Forster has 12 years service in the Royal Navy, including ten years within the clearance diving community, and has significant operational experience, with deployments to the Arabian Gulf and to the Southwest Pacific.

The DTXG operates in complex and high-risk underwater environments, ensuring the safety of naval operations, commercial shipping, and critical maritime infrastructure.

This talk will explore the Group’s key responsibilities, including:

Mine Countermeasures (MCM): Detecting, neutralising, and disposing of naval mines and unexploded ordnance (UXO).

Maritime EOD: Responding to underwater IED threats in harbours, shipping lanes, and offshore installations.

Special Operations Support: Assisting UK Special Forces (UKSF) in amphibious and covert operations.

Threat Exploitation: Analysing enemy explosive devices to improve countermeasure strategies.

A Royal Navy Clearance Diver inspects a floating mine contact during a training exercise.

The talk also highlights DTXG’s training, specialised equipment, and the integration of cutting-edge technology such as autonomous underwater vehicles (AUVs) and remotely operated vehicles (ROVs). Case studies of recent operations illustrate the Squadron’s effectiveness in real-world scenarios, while a discussion on emerging threats and future developments provides insight into the evolving nature of underwater EOD.

El espectáculo de buceo GO

El espectáculo de buceo GO – el único centro de buceo para consumidores y viajes espectáculo en el Reino Unido: regresa al NAEC Stoneleigh el 1 y 2 de marzo de 2025, justo a tiempo para comenzar la nueva temporada, y promete un fin de semana lleno de contenido interactivo, educativo, inspirador y divertido.

Además del escenario principal, esta vez encabezado por la estrella de televisión, autor y aventurero Steve Backshall, que hace un bienvenido regreso al GO Diving Show después de unos años de ausencia, junto con la acuanauta NEEMO entrenada por la NASA y directora de investigación científica en DEEP Dawn Kernagis, el presentador de televisión, autor y favorito de siempre Monty Halls, el Dr. Timmy Gambin, que hablará sobre el rico patrimonio marítimo y bélico de Malta, y el dúo dinámico de exploradores Rannva Joermundsson y Maria Bollerup, que hablarán sobre su reciente Expedición Buteng en Indonesia, nuevamente habrá escenarios dedicados al buceo en el Reino Unido, buceo técnico, fotografía submarina y relatos inspiradores. Andy Torbet será el maestro de ceremonias del escenario principal una vez más, además de dar una presentación sobre los desafíos de filmar buceo técnico para programas de televisión.

Junto con los escenarios, hay una gran cantidad de elementos interactivos: la siempre popular cueva, la piscina gigante de prueba de buceo, la inmersión en realidad virtual con tecnología de inmersión en naufragios, talleres de apnea y simulacros de desprendimiento, zona de biología marina y, como novedad para 2025, su oportunidad de probar suerte en el mapeo de naufragios con la Sociedad de Arqueología Náutica y su "naufragio", todo ello disperso entre una variedad cada vez mayor de puestos de oficinas de turismo, fabricantes, la formación agencias, resorts, cruceros de vida a bordo, centros de buceo, minoristas y mucho más.

Este año también se celebra el Concurso NoTanx Zero2Hero El concurso, dirigido a apneístas novatos, contará con 12 candidatos iniciales que participarán en el mismo. la formación con Marcus Greatwood y el equipo NoTanx en Londres a finales de febrero. Luego, cinco finalistas seleccionados competirán en el GO Diving Show durante el fin de semana de marzo, incluidas sesiones de apnea estática en la piscina, para encontrar al ganador general, que recibirá un viaje de una semana a Marsa Shagra Eco-Village, cortesía de Oonasdivers. Haga clic aquí para registrarse y tener la oportunidad de competir.

¡Entradas anticipadas ya disponibles!

Compra ahora tu entrada de un día para £17.50 + tarifa de reserva y prepárese para una experiencia educativa, emocionante e inspiradora. O con tantos oradores durante los dos días, además de todas las exhibiciones interactivas y expositores para visitar, ¿por qué no aprovechar el fin de semana y comprar un boleto de dos días para £25 ¿+ gastos de reserva? También están disponibles los precios de entradas para grupos de 10 o más personas si vienes con miembros de tu centro/club. Reserva entradas en el sitio web de Go Diving Show.

Y como siempre, el precio de la entrada incluye aparcamiento gratuito. Y los menores de 16 años entran gratis, así que ¡trae a los niños para pasar un fabuloso día en familia!