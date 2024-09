Buceo: ¿El deporte extremo más tentador pero también más aterrador?

De una lista de 20 “deportes extremos”, el buceo es el que a la gente más le gustaría probar pero no lo hace, porque les preocupa no solo los riesgos, sino también exponerse.

Esa es la conclusión de una encuesta realizada a 2,000 adultos en el Reino Unido por la empresa de ropa deportiva para ciclismo Endura, parte de Pentland Brands. Los competidores más cercanos del buceo en la lista de deportes que la gente quiere probar pero se siente cohibida a la hora de probar son el paracaidismo, el surf, el parapente y la equitación. La principal preocupación de Endura, el ciclismo de montaña, se encuentra más abajo en la lista.

In the survey, which might be worthy of note for la formación agencies, 52% of respondents admitted to being poor at pushing themselves out of their comfort zones.

Uno de cada tres dijo que tenía miedo de empezar a practicar un nuevo deporte porque no quería pasar vergüenza, mientras que cuatro de cada 10 creían que eran “demasiado mayores” para ser principiantes.

Más de un tercio (35%) dijo que la preocupación por hacerse daño les impedía probar algo nuevo y emocionante. Esto llevó a que cuatro de cada diez personas desearan haber conservado la actitud de “sin miedo” de cuando eran más jóvenes, pero sentían que su ansiedad social a la hora de probar cosas nuevas había empeorado a medida que envejecían.

Alrededor del 31% cree que es más fácil probar un nuevo deporte para los menores de 18 años, y el 34% de los padres dice que sus hijos están más dispuestos a correr riesgos que ellos.

Ansiedades sociales

Los demás deportes fueron enumerados en orden descendente como escalada en roca, snowboard, ala delta, vela, windsurf, rafting, ciclismo de montaña, artes marciales, motocross, esquí de fondo, skate, surf sobre hielo, escalada en hielo, boulder y salto BASE.

La falta de familiaridad con lo que está en juego podría explicar la colocación de algunas de las entradas más bajas y por qué un pasatiempo como el buceo en apnea no está representado. Y el efecto de los costos relativos de los deportes no se refleja en los resultados.

“La razón por la que probar algo nuevo puede resultar tan desalentador a menudo tiene su origen en la ansiedad social: preocupaciones por no encajar, carecer del equipo adecuado o sentirse demasiado viejo o inexperto”, comentó el Dr. Abdi Mohamed, psicólogo sénior del NHS.

“Estas ansiedades pueden crear barreras importantes, dificultando que las personas den el primer paso hacia nuevas experiencias. Al adoptar una mentalidad positiva, los sentimientos de insuficiencia y dudas pueden reducirse significativamente.

“Superar el miedo a lo desconocido es un paso fundamental para desarrollar la confianza en uno mismo, permitiendo a las personas afrontar nuevos desafíos con un sentido de pertenencia. Este viaje no sólo fomenta el crecimiento personal sino que también abre la puerta a un estilo de vida más satisfactorio y activo”.

La investigación se llevó a cabo de forma independiente para Endura por OnePoll.com

