¡El número 93 de Scuba Diver ya está disponible!

Haga clic aquí para Buzo número 93

Ahora hay un pequeño cargo mensual por leer las últimas novedades. digital Scuba Diver revista, pero tenemos una prueba gratuita de 30 días para registrarte en la última versión digital .

Alternativamente, puede leer el digital revistas de 92 y anteriores gratis con solo visitar el sitio web.

O ve a una tienda de buceo y compra un Imprimir copiar gratis.

Resumen de noticias

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level en línea dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

Preguntas y respuestas médicas de DAN Europa

El equipo de Divers Alert Network analiza el tema del oído de nadador y el buceo con herpes.

Las Maldivas, segunda parte

Stuart Philpott continúa con sus aventuras de recorrer las islas Maldivas, esta vez haciendo parada en la "isla de los buceadores" de Vilamendhoo.

Entrevista con Yana Stashkevich

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck fotografía, shooting in mines/caves, and being on expedition..

Vanuatu

El editor de Scuba Diver Australia y Nueva Zelanda, Adrian Stacey, descubre que la isla de Espíritu Santo tiene mucho más que ofrecer a la fraternidad de buceo que el naufragio de renombre mundial del SS President Coolidge.

Escocia

Sin darse cuenta, Ross McLaren tomó una fotografía que capturaba la vida marina interactuando con la basura creada por el hombre, y esto lo puso en un camino que lo llevó a mirar el entorno que rodeaba a sus sujetos de vida marina bajo una luz diferente.

Clase magistral de mostaza

Alex Mustard ofrece algunos sabios consejos para quienes quieran presentar sus imágenes

into fotografía competiciones.

Divers Alert Network

Tim Blömeke presenta la primera de una serie de tres partes sobre el dióxido de carbono, un contribuyente común a las emergencias de buceo.

Indonesia

Un encuentro cara a cara con un dragón de Komodo es, sin duda, una experiencia imprescindible, pero está lejos de ser lo único que atrae a los buceadores a esta región del centro-sur de Indonesia, como explica Walt Stearns.

England

Leigh Bishop regresa a un pequeño y desconocido naufragio que, aunque no es famoso por sí mismo, sigue siendo significativo en la historia marítima.

Qué hay de nuevo

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ traje seco.

Prueba adicional

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ ordenador de buceo, which boasts numerous innovative elements.

Diarios de cámara

La última entrega de los Diarios de la Cámara de Buceo de Midlands.