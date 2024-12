Ryan Chen: Cómo tomarse a la ligera el buceo con discapacidad

Nacido y criado en Los Ángeles, Ryan Chen creció comprometido a combinar su educación con la actividad física, ya sean deportes de invierno o el arte marcial de kendo – el que usa espadas de bambú y armadura protectora. El cinturón negro compitió a nivel nacional en Estados Unidos y Japón.

He met his future business partner Kent Yoshimura at University of California San Diego when he was 19 in 2009, and they became firm friends. That was also the year Chen sustained a devastating spinal-cord injury in a snowboarding incident, leaving him paralysed from the waist down.

Se licenció en Economía y Química, pero no pudo abandonar su estilo de vida activo habitual y se dedicó a los deportes paralímpicos. Se entrenó en carreras en silla de ruedas y formó parte del equipo paralímpico de Estados Unidos, mientras que Yoshimura pasó a formar parte del equipo olímpico de judo de Japón.

En 2013, los dos amigos descubrieron el buceo. “Me di cuenta de que solo tenía una vida por vivir y, a pesar de mi parálisis, todavía había un mundo enorme por explorar”, dice. “Siempre he tenido un sentido de aventura y el buceo me ofreció una forma única de viajar, descubrir y experimentar la naturaleza en su forma más pura.

“Kent y yo nos certificamos juntos. Había visto un descuento en Groupon y Kent era mi mejor amigo, siempre decía que sí a todo. ¡En dos semanas obtuvimos la certificación de buceadores PADI!”

Lo cual es bueno. Los amigos obtuvieron sus certificaciones en abril en Venice Beach, Los Ángeles, y rápidamente obtuvieron la certificación de buceador avanzado.

Chen (derecha) y Yoshimura se relajan en la cubierta.

This was before PADI had formalised the adaptive diver la formación it offers today, though what adaptations were available at the time seem to have been more than adequate for Chen’s needs. “I think I was both excited and nervous the first time but, once we were in the water and had done all the la formación, I felt very comfortable.

“La sensación más increíble del mundo es respirar por primera vez bajo el agua. Sientes que tienes un superpoder. Fue mejor de lo que esperaba. Además, sufro de un dolor nervioso extremo debido a mi parálisis, y estar bajo el agua y respirar es casi una meditación: las veces que estoy buceando, me siento ingrávida y sin dolor”.

Confianza en el agua

When asked about the most difficult aspects to master, Chen says: “Taking your máscara off under water and clearing it. I think after about 10 dives I started to feel confident in the water.” The instructors he describes as having been “super-empathetic. I think in general scuba instructors have to amar “lo que hacen.”

Chen a punto de deslizarse hacia el mar

The first open-water dive had been at Catalina Island in southern California: “Beautiful kelp forests, and that set us up – between Kent and I we’ve gotten to dive in many places around the world, from New Zealand to Japan to Thailand to the Caribbean.”

Los lugares favoritos hasta la fecha han sido Hawái y Nueva Zelanda y el cenotes de México, mientras que en la lista de deseos están Tahití e Indonesia. Ningún lugar está prohibido y los amigos intentan bucear como parte de sus frecuentes viajes de negocios “¡y hacen tiempo para bucear donde pueden!”.

Según el relato de Chen, durante esos viajes, parece que han recorrido un camino de arco iris y que no han encontrado ningún obstáculo en los lugares de buceo siempre que hayan planificado bien y se hayan esforzado por investigar y ponerse en contacto con el centro de buceo más adecuado para cada zona. Siempre se han sentido bien recibidos y no han tenido experiencias negativas.

Poco después de empezar a bucear, Chen y Yoshimura idearon un producto con sabor a té verde y cafeína llamado NeuroGum, al que siguieron NeuroMints. Según ellos, este dulce “para el bienestar” proporcionaba una forma saludable de mantener los niveles de energía.

Los productos fueron financiados colectivamente y puntuados en Shark Tank (los EE.UU.) La guarida del dragón) y empezaron a atraer a inversores más grandes. Hoy están disponibles en unas 12,000 tiendas y también en línea.

ryan chen

Chen es el director financiero de la empresa y el director ejecutivo de Yoshimura, y también se ha convertido en un ávido inversor, a menudo en productos alimenticios. Fue nombrado miembro de la élite Forbes Lista 30 menores de 30 en 2019.

Terapia de buceo

Lo que sorprendió a Chen del buceo es lo terapéutico que resulta. “Estábamos buceando en Nueva Zelanda como parte de nuestra asociación con PADI y vimos una fauna increíble. Fue entonces cuando la instructora de buceo, Caroline, dijo: 'El océano no tiene vallas"Y me pareció genial. Realmente puedes ver la vida silvestre en su verdadero hábitat. No en un acuario ni en un zoológico, sino en su verdadero hogar".

Estas experiencias han alimentado el interés de Chen por el medio ambiente. “Mi interés por la conservación creció significativamente durante mi trayectoria como cofundador de Neuro. Trabajar en estrecha colaboración con las cadenas de suministro me dio una visión de primera mano del impacto ambiental de la producción y los residuos. Esta comprensión profundizó mi conciencia de la urgente necesidad de sostenibilidad.

Chen bajo el agua

“Me he dado cuenta de que nos encontramos en un momento crítico para la humanidad: uno en el que debemos tomar medidas decisivas para reducir los desechos, proteger los ecosistemas y crear un futuro más sostenible para todos y todo en este planeta”.

Estas inquietudes dieron lugar a la relación que hoy tenemos con la organización benéfica PADI AWARE. “¡Ha sido la mejor colaboración posible! Se nos ocurrió la idea de los chicles y mentas funcionales Neuro mientras buceábamos en 2013. Ahora que tenemos esta asociación, donar a la conservación de los océanos ha sido un sueño hecho realidad”.

El enlace significa que el 20% de las ganancias de las ventas de latas de Neuro de edición limitada, con temática oceánica y de marca compartida se destinan a Fundación PADI Aware.

¿Qué es lo que más le gusta a Ryan Chen del buceo ahora? “Creo que estar en el presente. Vivimos en un mundo acelerado, con tantas distracciones gracias a la tecnología. El buceo te permite concentrarte en el presente y apreciar a la madre naturaleza.

Intervalo de superficie

“El buceo me ha transformado, tanto emocional como socialmente, especialmente después de mi lesión de la médula espinal. Se convirtió en una poderosa herramienta de sanación, permitiéndome reconectarme con un sentido de aventura y explorar el mundo de una manera nueva.

“Lo que lo hace aún más especial es compartir la experiencia con mi mejor amiga y presentársela a otras personas. He ayudado a certificar a muchas personas, incluida mi novia y amigos cercanos, creando recuerdos inolvidables juntos.

“El buceo también ha sido una fuente de inspiración: jugó un papel fundamental en la creación de NeuroGum. Es más que una actividad recreativa; es una piedra angular de mi trayectoria personal y profesional”.

Joven el gigante

Para la Semana del Buceo Adaptado de PADI (below) el la formación agency’s members and AmbassaDivers have been asked to make the effort to nominate others they would like to see take up diving. “I’m referring the members of the band Young the Giant to get their PADI Scuba Diving certification,” says Chen.

El joven gigante: ¿nuevos reclutas para el buceo?

El sistema California alternative rock band are celebrating 20 years in the business and he has been following them since 2011. There is an unusual photograph of him crowdsurfing in his wheelchair as they play at a rock festival.

“Acabamos de lanzar nuestro Edición especial Neuro lata Con ellos, que celebra su segundo álbum. Mind Over Matter [de 2013]. El álbum habla de la salud mental y de la superación de obstáculos, que es exactamente lo que el buceo me ayudó a hacer.

“Quiero que experimenten de primera mano la claridad y la tranquilidad que se siente bajo el agua, ya que sé que el deporte del buceo los inspirará de la misma manera que su música me ha inspirado a mí”.

“El buceo ofrece una sensación de ingravidez que es una de las experiencias más cercanas a la sensación de estar en el espacio exterior. Cuando estás bajo el agua, la flotabilidad creada por el agua sostiene tu cuerpo, haciéndote sentir como si estuvieras flotando sin esfuerzo.

“Creo y espero que el buceo adaptado sea cada vez más accesible para más personas. Espero que haya más subvenciones para que más personas puedan acceder al agua”.

Mirando hacia la siguiente inmersión