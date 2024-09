Wreck-diving aficionado and underwater photographer extraordinaire Pete Mesley will be delivering two unmissable talks on the Main Stage at the Sydney-based GO Show de Buceo ANZ al final del mes.

La pasión de Pete por el buceo comenzó en las frías aguas inglesas hace más de 33 años. Aquí nació su 'Lust for Rust' y desde entonces se dedica a investigar, encontrar, bucear y fotografiar pecios.

Con más de 7,000 horas de experiencia en el agua en más de 29 países diferentes, Pete ha trabajado a tiempo completo en la industria del buceo desde 1991. Además de ser director de cursos PADI, Pete es técnico de buceo. Instructor Entrenador. Pete es notablemente uno de los buceadores técnicos e instructores con más experiencia del hemisferio sur.

Pete tiene mucho éxito viajes de buceo business Lust4Rust y Shock&Awe Big Animal Diving Excursions se centran en llevar a buceadores experimentados a lugares de buceo especializados en todo el mundo. Lugares como la laguna Truk, las Islas Salomón, el atolón Bikini, los Grandes Lagos, Sri Lanka, Palau, el Pacífico Sur y Nueva Zelanda.

Su experiencia también se expande a la industria cinematográfica y científica. Pete también se ha ganado una membresía en el codiciado Explorers Club.

Pete, un fotógrafo submarino bien publicado y muy consumado, tiene apetito por encontrar nuevos lugares, nuevos naufragios y aventuras y documentarlos. Su último proyecto es modelar en 3D todos los restos de naufragios de Truk Lagoon en Truk Lagoon Wreck Baseline Project. Ya ha recorrido la mitad del camino en el mapeo de la mayor variedad de pecios del mundo.

www.lust4rust.co

Pete's talks on the Main Stage will be:

Remote Location Diving and Liveaboard Safety – Vital things to know!

There has been a huge number of dive liveaboard sinkings over the last decade. Too many! Some fatal. Why is that? We look at what questions to ask operators, to help you make an informed decision on whether to risk your life with them or not. We look at possible ‘red flags' in what to look for. I will also be giving you some hints on how to best prepare for remote location trips, vital life support equipment and proper preparation so you aren't caught offguard. Having personally witnessed such a sinking I will be telling you how I coped with such an event.

Truk Lagoon Wreck Baseline Project

With the use of photogrammetry techniques, we have set out to complete a full and comprehensive 3D modelling baseline of all the diveable wrecks of Truk Lagoon (Chuuk Lagoon). Getting this essential baseline will help secure the future of Truk, futurising the rich history of the area even long after all the wrecks have disintegrated. This is only phase 1 of the project. Once all the wrecks are modelled, the plan is to remodel them every five years. This will hopefully give us more insight to knowing the rate of degradation of the wrecks. We will discuss future phases to hopefully help grow tourism in Chuuk for the future.

El espectáculo de buceo GO ANZ

Este evento anual, que tendrá lugar este año el 28 29-septiembre en el Recinto ferial de Sydney en el Parque Olímpico, tiene como objetivo mostrar lo mejor de nuestro mundo submarino a todos, desde principiantes que están contemplando iniciarse en el buceo o que han completado sus cursos de nivel básico, hasta buceadores avanzados, pasando por buceadores técnicos y veteranos CCR. diversos.

Hay una serie de escenarios: el escenario principal, el Foto Stage, Australia/Nueva Zelanda, Inspiration Stage y Tech Stage, que albergarán a docenas de oradores de todo el mundo, así como una serie de funciones interactivas para jóvenes y mayores, desde experiencias de buceo con realidad virtual hasta pruebas de buceo. , una piscina de demostración, sirenas y mucho más.

Alrededor de los escenarios y las características habrá una amplia gama de expositores, desde oficinas de turismo y operadores turísticos hasta complejos turísticos, cruceros de vida a bordo, la formación agencias, minoristas, fabricantes y organizaciones conservacionistas.

El GO Diving Show UK 2024, ahora en su quinto año, atrajo a más de 10,000 asistentes durante el fin de semana y abarcó un área de 10,000 metros cuadrados de espacio de exposición, y la variante de Australia y Nueva Zelanda aspira a alcanzar este nivel en los próximos años.

La entrada al GO Diving Show ANZ inaugural es completamente gratuita – regístrate aquí para conseguir tus entradas para el que sin duda es el evento de buceo de 2024 en Australia. Hay mucho estacionamiento en el lugar y es fácil llegar al lugar con muchas opciones de transporte, así que anota las fechas en tu agenda ahora y prepárate para un fin de semana épico celebrando todas las formas de buceo.