Proteger el medio marino para las generaciones futuras

at

at 10:00

El científico, conservacionista y defensor de los océanos, Dr. David Jones, estará en el escenario del Reino Unido en el Ir espectáculo de buceo En marzo, presentaremos a tres jóvenes científicos talentosos de la Universidad de Portsmouth para hablar sobre sus investigaciones y cómo están marcando una diferencia en la conservación marina.

Kelsey-Marie Cadd hablará sobre la producción de dos hábitats artificiales para el caballito de mar espinoso y el caballito de mar de hocico corto que estimularán el crecimiento de la especie, estabilizarán el sedimento y promoverán la expansión de las praderas marinas.

Joe Sargent hablará sobre la degradación de los arrecifes de algas (Laminaria sp.) alrededor de la Isla de Wight, la posible causa de su declive y el motivo de la expansión de otras especies de macroalgas en la región.

Georgia Sharpe-Harris hablará sobre los bosques intermareales de frondosas que se encuentran alrededor de muchos estuarios del Reino Unido. Estos hábitats costeros únicos tienen algunas analogías interesantes con los manglares tropicales y una mayor comprensión de este rico ecosistema ayudará a garantizar su protección en el futuro.

Los tres hablarán sobre sus investigaciones y el impacto que pueden tener en la protección del medio marino para las generaciones futuras. También estarán disponibles durante todo el fin de semana, junto con exhibiciones interactivas y equipos, en la zona de biología marina Just One Ocean (stand 1051 en el Hall One cerca del Tech Stage y la Royal Navy).

El Dr. Jones ha sido un orador habitual en las exposiciones GO Diving Shows a lo largo de los años y ha hablado sobre numerosos temas. Ahora dedica su tiempo a preservar los océanos para las generaciones futuras a través de su organización benéfica Just One Ocean. La organización benéfica se centra en la ciencia, la educación y la comunicación, y apoya varios proyectos innovadores de investigación marina como parte de su misión.

Proteger el medio marino para las generaciones futuras 2

El espectáculo de buceo GO

El espectáculo de buceo GO – la única feria de buceo y viajes para consumidores del Reino Unido – regresa a NAEC Stoneleigh el 1 y 2 de marzo de 2025, justo a tiempo para dar inicio a la nueva temporada, y promete un fin de semana lleno de contenido interactivo, educativo, inspirador y divertido.

Además del escenario principal, esta vez encabezado por la estrella de televisión, autor y aventurero Steve Backshall, que hace un bienvenido regreso al GO Diving Show después de unos años de ausencia, junto con la acuanauta NEEMO entrenada por la NASA y directora de investigación científica en DEEP Dawn Kernagis, el presentador de televisión, autor y favorito de siempre Monty Halls, el Dr. Timmy Gambin, que hablará sobre el rico patrimonio marítimo y bélico de Malta, y el dúo dinámico de exploradores Rannva Joermundsson y Maria Bollerup, que hablarán sobre su reciente Expedición Buteng en Indonesia, nuevamente habrá escenarios dedicados al buceo en el Reino Unido, buceo técnico, fotografía submarina y relatos inspiradores. Andy Torbet será el maestro de ceremonias del escenario principal una vez más, además de dar una presentación sobre los desafíos de filmar buceo técnico para programas de televisión.

Junto con los escenarios, hay una gran cantidad de elementos interactivos: la siempre popular cueva, la piscina gigante de prueba de buceo, la inmersión en realidad virtual con tecnología de inmersión en naufragios, talleres de apnea y simulacros de desprendimiento, zona de biología marina y, como novedad para 2025, su oportunidad de probar suerte en el mapeo de naufragios con la Sociedad de Arqueología Náutica y su "naufragio", todo ello disperso entre una variedad cada vez mayor de puestos de oficinas de turismo, fabricantes, la formación agencias, resorts, cruceros de vida a bordo, centros de buceo, minoristas y mucho más.

Este año también se celebra el Concurso NoTanx Zero2Hero El concurso, dirigido a apneístas novatos, contará con 12 candidatos iniciales que participarán en el mismo. la formación con Marcus Greatwood y el equipo NoTanx en Londres a finales de febrero. Luego, cinco finalistas seleccionados competirán en el GO Diving Show durante el fin de semana de marzo, incluidas sesiones de apnea estática en la piscina, para encontrar al ganador general, que recibirá un viaje de una semana a Marsa Shagra Eco-Village, cortesía de Oonasdivers. Haga clic aquí para registrarse y tener la oportunidad de competir.

¡Entradas anticipadas ya disponibles!

Compra ahora tu entrada de un día para £17.50 + tarifa de reserva y prepárese para una experiencia educativa, emocionante e inspiradora. O con tantos oradores durante los dos días, además de todas las exhibiciones interactivas y expositores para visitar, ¿por qué no aprovechar el fin de semana y comprar un boleto de dos días para £25 ¿+ gastos de reserva? También están disponibles los precios de entradas para grupos de 10 o más personas si vienes con miembros de tu centro/club. Reserva entradas en el sitio web de Go Diving Show.

Y como siempre, el precio de la entrada incluye aparcamiento gratuito. Y los menores de 16 años entran gratis, así que ¡trae a los niños para pasar un fabuloso día en familia!