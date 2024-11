Misión Planeta Azul: Un astronauta en buceo

Puede que se haya retirado de su antigua vida en órbita, pero la astronauta y buceadora Nicole Stott sigue con su misión: hacernos conscientes de las conexiones vitales que existen entre el cosmos y nuestro mundo acuático. Habla con Steve Weinman

Los huéspedes del COMO Cocoa Island en las Maldivas tuvieron el placer recientemente de que en sus inmersiones los acompañara nada menos que un astronauta veterano, alguien que había experimentado de todo, desde inmersiones a la deriva hasta inmersiones sentadas y caminatas espaciales en su vida.

Incluso después de todas estas décadas de la Era Espacial, en un momento en que los ciudadanos adinerados están haciendo sus propios viajes fugaces más allá de la gravedad cero, los astronautas profesionales siguen siendo una especie rara.

Por su parte, Nicole Stott disfrutaba del buceo en los arrecifes del Océano Índico y de una nueva oportunidad para discutir su tema favorito: los múltiples vínculos entre los océanos y el espacio.

El complejo turístico del atolón sur de Malé, con sus 33 villas sobre el agua, albergaba lo que se promocionaba como un "Campamento de astronautas en la isla", y la estadía de Nicole fue el resultado de una asociación entre COMO y las iniciativas gemelas que le interesan, Space For A Better World y la Space For Art Foundation.

Acompañados por instructores del centro de buceo PADI Cocoa Island, Nicole y los invitados exploraron sitios como Shambhala Reef, cerca del resort, y Bay Reef, ubicado en una laguna de 12 m de profundidad y que cuenta con una próspera variedad de marcos de propagación de corales.

Los buceadores se vieron favorecidos por la vida marina local: tiburones de arrecife de puntas negras, peces napoleón y tortugas carey y verdes hicieron su aparición, junto con un elenco de apoyo de morenas, peces labios dulces orientales, almejas gigantes, peces payaso, camarones limpiadores, peces estandarte, peces león y peces mariposa.

Después de sus inmersiones, los invitados pudieron cenar con Nicole bajo las estrellas y continuar sus conversaciones durante la noche.

“Hemos tenido la suerte de realizar estos campamentos de astronautas en islas en varios de ¿CÓMO LO“Nos encantan los lugares más hermosos del mundo”, dice Nicole. “Una de las cosas que nos encanta de este trabajo con COMO es que entienden la conexión entre el mar y el espacio, que vivimos en un planeta oceánico.

“Ellos entienden que los niños que visitan sus destinos merecen una experiencia significativa y les dan la bienvenida a los niños de las comunidades locales para que participen. Esto es muy importante para nosotros y, si no pueden llevar a los niños locales al complejo turístico, priorizan que nosotros los llevemos a las escuelas y comunidades locales.

“También estamos muy agradecidos de que estos lugares nos permitan la oportunidad de meternos al agua a bucear y de que podamos incorporar actividades de conservación como la restauración de corales, la plantación de manglares y la limpieza de playas”.

Tarde para bucear

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Advanced Open Water check-out dive together on Delray Beach.

“Todo el tiempo estuve comentando que no podía creer que había esperado tanto tiempo para empezar a bucear”.

That was half a lifetime ago. New York-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Su carrera despegó en 1987, cuando, con un título en ingeniería aeronáutica, se incorporó a Pratt & Whitney como ingeniera de diseño estructural. Rápidamente pasó a la NASA en el Kennedy de Florida y, en 1998, se trasladó al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of la formación and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

En la primera de esas misiones a la ISS participó en la primera caminata espacial y también fue la última tripulante de la expedición en regresar a la Tierra a través del transbordador espacial. En total, pasó 104 días en el espacio.

'Todo astronauta es un buceador'

La carrera de Nicole en la NASA duró 27 años, pero cuando se retiró en 2015 no tenía intención de quedarse de brazos cruzados: sus trayectorias combinadas en el espacio y el buceo la habían dejado en una misión.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Advanced Open Water Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Estos incluyen muchas inmersiones en el Laboratorio de Flotabilidad Neutral (NBL) de la NASA en Johnson en preparación para la gravedad cero y esas caminatas espaciales, así como la adquisición de habilidades avanzadas en preparación para el buceo de saturación en el hábitat de investigación submarina Aquarius en Florida.

“Hoy en día, todos los astronautas son buceadores, o se convierten en uno cuando son seleccionados”, dice Nicole. Gran parte de sus inmersiones recreativas se han realizado en la isla caribeña de Bonaire. “Es tan accesible y tan hermoso por todas las razones por las que buceamos: el color y la diversidad de la vida”.

Sin embargo, las nuevas experiencias siempre resultan atractivas y las Maldivas entran en esa categoría. “Me resulta muy interesante ver lo diferente que puede ser la vida y la belleza de un lugar a otro en la Tierra; siempre estoy comparando las inmersiones con lo que he experimentado en Bonaire.

“Para mí, lo que hace que cada lugar sea mi favorito es la gente con la que puedo bucear. Me encanta especialmente poder bucear con mi hijo, que bucea y le encanta desde que tiene 11 años”. El marido de Nicole, Christopher, un “emprendedor espacial” nacido en la Isla de Man, también bucea. La pareja vive en San Petersburgo, Florida.

"No puedes simplemente subirte a tu nave espacial"

La misión de investigación submarina Aquarius en 2006 había sido “una experiencia única” para Nicole. Como miembro de la tripulación del proyecto NEEMO 9 (Misión de operaciones en entornos extremos de la NASA), había trabajado en profundidad con otros cinco acuanáutas durante 18 días.

“Había algo extraordinario en vivir y experimentar el asombro y la maravilla del 'espacio interior'”, reflexiona.

Fue Aquarius el que le proporcionó lo que ella considera la mejor analogía de vivir y trabajar en el espacio. "Una vez que estás abajo a 60 pies [18 m] en el hábitat durante una hora, tu cuerpo está tan saturado de nitrógeno que no puedes nadar con seguridad hasta la superficie. Estar allí durante un período prolongado de tiempo, en ese entorno extremo, fue lo más cercano al espacio, tanto física como psicológicamente.

"No puedes salir sin equipo especial para sobrevivir (equipo de buceo o traje espacial). No puedes simplemente salir a la superficie si algo sale mal; primero tienes que poner a tu tripulación y a tu vehículo en una configuración segura, al igual que en el espacio, donde no puedes simplemente subirte a tu nave espacial en cualquier momento en que algo salga mal.

“El espacio confinado, la comunicación con el equipo de control de la misión, la comida, el enfoque minimalista de lo que realmente se necesita para sobrevivir y prosperar, la ciencia que hacemos... todo es similar en ambos lugares. ¡Y la exploración, el asombro y la maravilla!

“Bromeamos diciendo que viviremos y trabajaremos en el espacio interior, rodeados por nuestro planeta, para prepararnos para vivir y trabajar en el espacio exterior, donde rodearemos el planeta”.

'El placer es el dolor'

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the la formación onwards was a joy. “¡Me encantó!" ella dice.

En el Laboratorio de Flotabilidad Neutral había sido “muy interesante poder bucear como preparación para una caminata espacial, y estar en un lugar donde el agua es tan clara que es como aire, y bucear alrededor de una estación espacial en una piscina.

“Bucear es probablemente lo más cerca que puedes estar de la ingravidez, especialmente si haces un buen trabajo para mantenerte en flotabilidad neutra para la inmersión. Bucear en la NBL ciertamente es tan bueno como creo que podemos hacer en el agua aquí en la Tierra, pero aún tienes la resistencia del agua y el peso y la inercia del traje espacial.

“Trabajar con un traje de 300 libras [136 kg] en el agua es probablemente lo más desafiante físicamente que he hecho en mi vida: el placer es el dolor.

“Afortunadamente, todo ese trabajo y los desafíos en la piscina se afrontan en el espacio con un movimiento casi sin esfuerzo en microgravedad. Estoy agradecido de que no sea al revés.

“El solo hecho de poder sumergirse en el NBL alrededor del hardware de la estación espacial en la piscina te pone en un estado mental realmente maravilloso y te anticipa cómo será flotar en un traje espacial alrededor del hardware real en el espacio.

"Realmente no hay mejor manera de familiarizarse con el exterior de la nave espacial, la estación espacial y el hardware externo que estar cerca de todo eso en la piscina. Tenemos un laboratorio de realidad virtual genial que también ayuda.

“Para mí, realizar una caminata espacial es muy parecido a bucear por otro motivo: es una de esas experiencias que en realidad es muy difícil de describir y es mucho más increíble de lo que jamás imaginas. ¡Recomiendo ambas actividades encarecidamente!”

Alarma de emergencia

Nicole la formación has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

“Uno de mis momentos de mayor orgullo en el espacio fue la primera vez que escuché sonar la alarma de emergencia a las 3 a. m. y fui testigo de la hermosa manera en que nuestra tripulación salió flotando de nuestros compartimentos, contabilizó a todos y se puso a trabajar para resolver el problema de la manera en que nos habían entrenado para hacerlo en la Tierra.

“I think my PADI la formación and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

En Londres asistí a uno de los primeros eventos de debate a gran escala de lo que está previsto que organicen Nicole y sus colaboradores, esta vez en el Museo de Ciencias.

Aunque todavía se encontraba en una etapa experimental, pareció caer víctima de su propio éxito: había atraído a tantos oradores invitados altamente calificados al escenario que las limitaciones de tiempo redujeron las posibilidades de que hubiera un debate significativo entre ellos.

Sin embargo, a medida que avanzaba el evento, comenzó a profundizar de manera bastante efectiva en la intrincada relación entre la exploración espacial y la exploración de los mares de nuestro planeta azul.

Una de las grandes conclusiones para mí fue el gran alcance con el que ahora exploramos y monitoreamos los océanos con minucioso detalle científico mediante vistas satelitales. Nicole está convencida de que todos los esfuerzos en el espacio traen dividendos a la Tierra, como se describe en su libro De regreso a la Tierra o “Lo que la vida en el espacio me enseñó sobre nuestro planeta natal y nuestra misión para protegerlo”.

Casi al mismo tiempo que el evento del Museo de Ciencias, las dos organizaciones sin fines de lucro de Nicole estaban trabajando con una tercera, Vida cultural en el océano, para apoderarse de las pantallas gigantes de Piccadilly con imágenes de vida marina, llamando a individuos, corporaciones y gobiernos "a unirse a la lucha para proteger los ecosistemas vitales de la Tierra".

Acuarelas en el espacio

Nicole describe su Espacio para un mundo mejor como “conectar lo curioso del espacio con lo serio del espacio”, mientras que Fundación Espacio para el Arte se dedica a “unir una comunidad planetaria de niños a través del asombro y la maravilla de la exploración espacial y el poder curativo del arte”.

La ex astronauta fue la primera persona en pintar acuarelas en el espacio. “Mi arte se inspira en el asombro y la maravilla que siento en todas partes”, afirma.

“Las vistas de la Tierra desde el espacio, mi nave espacial, las vistas de la colorida parte inferior de Aquarius, las increíbles criaturas que vemos en nuestras inmersiones, los icebergs en la Antártida... la inspiración que nos rodea es infinita. Tenemos la misión de inspirar a la gente para que comprenda que todo el trabajo que estamos haciendo en el espacio es, en última instancia, en beneficio de toda la vida en la Tierra”.

Me pregunté qué era lo que más deseaban aprender las personas que Nicole conoce en sus diversos eventos sobre el espacio y sus experiencias allí.

“Los buceadores, en particular, están interesados ​​en las similitudes entre el buceo y estar en el espacio. También son ellos quienes parecen preguntarse por qué gastamos más dinero en el espacio que aquí mismo, en nuestro planeta, en el océano, para explorar y resolver nuestros desafíos planetarios.

“Nos encantan estas conversaciones porque nos dan la oportunidad de hablar sobre el hecho de que lo que hacemos en el espacio es 'Fuera de la Tierra, para la Tierra'; que todo lo que hacemos allí tiene como objetivo, en última instancia, mejorar la vida en la Tierra.

“Estamos midiendo los signos vitales de nuestro planeta desde el espacio –la mayor parte de la información crítica que necesitamos para comprender el estado del océano y de nuestro planeta en general–, lo que luego nos permitirá resolver nuestros mayores desafíos planetarios.

“Y los buceadores, como todo el mundo, están interesados ​​en saber cómo es ser un humano realizando un vuelo espacial tripulado”.

La delgada linea azul

¿Pasar tiempo en el espacio cambió a Nicole? “Sí, no creo que sea posible ser humano e ir a un lugar como el espacio, experimentar ese punto de vista extraordinario, sin cambiar para mejor”, dice.

“Creo que lo mismo se aplica al buceo. Ir al espacio y bucear –en realidad, cualquier experiencia maravillosa e increíble– debería tomarse como un llamado a la acción.

“Estableces una conexión con el planeta de una manera completamente nueva. Aprecias la realidad simple –aunque, diría yo, convincente– de quiénes somos y dónde estamos todos juntos en el espacio.

“Vivimos en un planeta oceánico. Todos somos terrícolas. La única frontera que importa es esa delgada línea azul de atmósfera que nos cubre y nos protege a todos.

“Y el llamado a la acción final es que todos aceptemos nuestro papel como compañeros de tripulación y no como pasajeros en la nave espacial Tierra: al hacerlo, tenemos el poder de crear un futuro para toda la vida en la Tierra que sea tan hermoso como se ve desde el espacio.

“Para todos nosotros aquí en la Tierra, no puedo expresar lo suficiente lo maravilloso que es sumergirse en el agua y experimentar el espacio interior, comprender la interconectividad de toda la vida en la Tierra, experimentar la belleza y desarrollar una mayor apreciación por el asombro y la maravilla que nos rodea todos los días.

“¡Solo necesitamos abrir nuestros corazones y mentes y lanzarnos!”

