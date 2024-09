Únase a nosotros para una proyección exclusiva de Diving Into The Darkness

Estamos encantados de que la inauguración GO Show de Buceo ANZ (28 y 29 de septiembre en Sydney Showground) comenzará con un gran estilo: con una proyección exclusiva en el escenario principal del fenomenal y premiado documental Diving Into The Darkness.

Únase a nosotros a las 9.45:XNUMX a. m. en el escenario principal el sábado por la mañana y prepárese para uno de los documentales más destacados que he visto en los últimos años (lea mi reseña completa a continuación). Aún mejor, inmediatamente después de la proyección, Jill Heinerth Ella misma estará en el escenario principal para brindar una presentación increíble. Director Nays Baghai También estará presente en el espectáculo, en el escenario ANZ / Inspiration el sábado por la tarde.

Bucear en la oscuridad

Reseña: Sumergiéndose en la oscuridad

Marcos Evans: Cuando escuché por primera vez sobre Bucear en la oscuridadTenía muchas ganas de verlo con mis propios ojos, especialmente porque se centra en mi amiga y leyenda del buceo Jill Heinerth. Su historia merece ser exhibida desde hace mucho tiempo, y ahora que he tenido la oportunidad de verla de primera mano, puedo confirmar que el cineasta Nays Baghai se ha superado con el documental final; realmente merece todos los elogios que ya ha recibido. en el poco tiempo que lleva en libertad.

La película ya ganó el premio a la Mejor Película Documental en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara de este año y el premio a la Excelencia Sobresaliente en el evento Documentales Sin Fronteras.

El explorador canadiense Heinerth, uno de los mejores buceadores de cuevas vivos del mundo, ha participado en algunas de las expediciones más exigentes y famosas, desde estudiar las cuevas más largas del mundo en México hasta descubrir cuevas con icebergs gigantes en la Antártida.

Fotograma de Buceando en la oscuridad

Yuxtapuesto a algunas de estas inmersiones épicas, que se representan con clips y fotografías de archivo, el documental de 96 minutos incluye entrevistas íntimas y flashbacks animados de los años más jóvenes de Heinerth, lo que ayuda a explicar su motivación para participar en desafíos tan extremos.

Más de 100 de sus amigos han muerto en las profundidades, pero ella sostiene que cada aventura la acerca un paso más a convertirse en la mujer que deseaba haber conocido cuando era niña.

Siempre he creído que hay dos tipos de buceadores: los que aman el buceo en cuevas y los que no, y yo pertenezco firmemente a la última categoría. Siempre ha habido algo en las cuevas que me pone los pelos de punta, ¡y Bucear en la oscuridad no ha hecho nada para cambiar mi opinión!

Fotograma de Buceando en la oscuridad

Al ver imágenes asombrosas de Jill deslizándose sin esfuerzo a través de sistemas de cuevas adornadas con estalactitas, estalagmitas y otras rarezas topográficas, en una visibilidad espectacularmente clara, debo decir que estaba empezando a sentirme ligeramente tentado.

Pero luego hay otros segmentos, en particular un desgarrador momento de pérdida en una cueva filmado excepcionalmente bien por Nays y el equipo (sabes muy bien que es una recreación del incidente en cuestión, pero está tan bien filmado que tu corazón comienza a acelerarse). mientras te quedas atrapado en la situación) – ¡controla mi locura momentánea y estaré de nuevo en la categoría de buceador 'Me apegaré a pecios, paredes y arrecifes'!

Jill Heinerth es una oradora cautivadora si tienes la suerte de verla en el escenario, y su carisma y personalidad brotan de la película como si estuviera sentada frente a ti. Esto se complementa con las habilidades fotográficas de Nays Baghai, quien ciertamente sabe cómo capturar escenas épicas con la cámara. Este es, con diferencia, uno de los mejores documentales centrados en el buceo que he visto en muchos años.

Únase a nosotros para una proyección exclusiva de Diving Into The Darkness 5

El espectáculo de buceo GO ANZ

Este evento anual, que tendrá lugar este año el 28 29-septiembre en el Recinto ferial de Sydney en el Parque Olímpico, tiene como objetivo mostrar lo mejor de nuestro mundo submarino a todos, desde principiantes que están contemplando iniciarse en el buceo o que han completado sus cursos de nivel básico, hasta buceadores avanzados, pasando por buceadores técnicos y veteranos CCR. diversos.

Hay una serie de escenarios: el escenario principal, el Foto Escenario, el escenario Australia/Nueva Zelanda, el escenario Inspiration y el escenario Tech, que albergarán a docenas de oradores de todo el mundo, así como una gran cantidad de funciones interactivas para jóvenes y mayores, desde experiencias de buceo en realidad virtual, una piscina de demostración y mucho más.

Alrededor de los escenarios y las características habrá una amplia gama de expositores, desde oficinas de turismo y operadores turísticos hasta complejos turísticos, cruceros de vida a bordo, la formación agencias, minoristas, fabricantes y organizaciones conservacionistas.

El GO Diving Show UK 2024, ahora en su quinto año, atrajo a más de 10,000 asistentes durante el fin de semana y abarcó un área de 10,000 metros cuadrados de espacio de exposición, y la variante de Australia y Nueva Zelanda aspira a alcanzar este nivel en los próximos años.

La entrada al GO Diving Show ANZ inaugural es completamente gratuita – regístrate aquí para conseguir tus entradas para el que sin duda es el evento de buceo de 2024 en Australia. Hay mucho estacionamiento en el lugar y es fácil llegar al lugar con muchas opciones de transporte, así que anota las fechas en tu agenda ahora y prepárate para un fin de semana épico celebrando todas las formas de buceo.