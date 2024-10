El GO Diving Show ANZ inaugural tuvo una buena acogida en Sídney

Después de años de personas que deseaban una feria de buceo anual que abarcara todo, dirigida a buceadores recreativos, apneístas y buceadores técnicos, el GO Diving Show ANZ finalmente llenó ese vacío con su feria inaugural en el Sydney Showground en Australia del 28 al 29 de septiembre.

El Sydney Showground fue elegido por su ubicación, que está rodeado de suburbios, es de fácil acceso con conexiones ferroviarias directas y la autopista desde el centro de Sydney, y hay mucho estacionamiento, además de muchas otras comodidades (hoteles, restaurantes, etc.).

Esta primera feria emuló en gran medida la feria inicial en el Reino Unido, con una afluencia de público similar (casi 3,000 personas asistieron en los dos días) y un número similar de expositores. Esperamos ver el mismo crecimiento interanual que ha disfrutado la feria del Reino Unido a medida que el evento se consolida y más fabricantes, agencias de capacitación, minoristas, etc., se suman: la variante del Reino Unido, ahora en su quinto año, creció a más de 10,000 10,500 metros cuadrados y dio la bienvenida a más de 2024 XNUMX personas en su evento de XNUMX.

Una breve descripción general de la inauguración del GO Diving Show ANZ

Se percibía una palpable sensación de entusiasmo en el aire tanto entre los expositores como entre los visitantes, muchos de los cuales hacían cola afuera el sábado por la mañana ansiosos por que se abrieran las puertas, y esta atmósfera optimista y positiva continuó durante todo el fin de semana.

El GO Diving Show ANZ regresará, más grande y mejor, al Sydney Showground el 13-14 Septiembre 2025, así que fija una fecha en tu agenda.

Visitantes haciendo cola para entrar en la sala de exposiciones el sábado por la mañana.

El GO Diving Show ANZ inaugural fue un éxito indudable, pero no confíe solo en nuestras palabras: a continuación, encontrará el informe detallado y de primera mano de PT Hirschfield sobre el evento:

PT Hirshfield:Australia celebró su primer espectáculo anual de buceo el 28 y 29 de septiembre en el Parque Olímpico de Sídney. ¡Y ​​fue fantástico! Las entradas para este primer año fueron gratuitas y atrajeron a miles de buceadores y entusiastas del océano con su rico y diverso programa durante los dos días del evento.

El GO Diving Show (GODS) ANZ, patrocinado por la revista Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, la Oficina de Turismo de Vanuatu, Dive Photo Guide, PADI y UW Images, es una exposición satélite de la popular feria que se celebra desde hace cinco años en el Reino Unido. Ambos eventos están coordinados por Rork Media, la columna vertebral de la marca de la revista Scuba Diver. El director editorial de Rork Media, Mark Evans, explica: "Estamos tratando de mantener la misma onda, un poco como lo hacemos con las versiones internacionales de la revista en el Reino Unido, América del Norte, Australia/Nueva Zelanda (y el lanzamiento en Alemania en enero de 2025). Todas tienen la misma marca, pero la revista en cada país está hecha a medida para ese continente.

“Hemos hecho lo mismo con el espectáculo de buceo. El aspecto básico y la estructura del espectáculo son muy similares a los del Reino Unido (se dice que si no está roto, no lo arregles), pero hemos añadido algunos elementos locales.

“No importa si eres principiante, buceador recreativo experimentado, experto en tecnología, veterano o fotógrafo submarino, aquí hay algo para ti en un entorno acogedor”.

Muchos stands estuvieron llenos de visitantes durante todo el fin de semana.

A diferencia de muchos otros eventos que se celebran por primera vez y que pueden verse afectados por problemas iniciales, GODS ANZ fue audaz y pulido desde el principio, se desarrolló sin problemas y ofreció mucho de lo que sus visitantes querían. Los asistentes al evento hicieron fila temprano afuera del lugar antes de que se abrieran las puertas, ansiosos por que comenzara el "Evento de buceo australiano del año". Hubo un entusiasmo palpable desde el comienzo.





Presentaciones de clase mundial en el escenario principal

GODS ofreció una amplia variedad de oradores locales e internacionales de primer nivel. Más de 40 charlas tuvieron una gran concurrencia en el escenario principal, programado simultáneamente, y en los escenarios de fotografía, ANZ/Inspiration y Tech.

La parte más difícil del fin de semana fue decidir qué público asistir, con tantos oradores destacados dando charlas al mismo tiempo. (Afortunadamente, el programa se publicó con bastante antelación en la revista Scuba Diver ANZ y en el sitio web de GO Diving Show, lo que permitió a los asistentes planificar sus movimientos con antelación).

El domingo por la tarde, una mesa redonda en la que participaron todos los oradores del escenario principal completó el fin de semana. De izquierda a derecha: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson y el Dr. Richard Harris

El escritor, presentador de televisión y documentales y defensor de la vida salvaje del Reino Unido, Steve Backshall, fue uno de los grandes atractivos. Steve, un orador de primera categoría con presentaciones muy interesantes y cuidadosamente seleccionadas, compartió imágenes espectaculares durante ambos días. Sus charlas se centraron en el buceo con tiburones y en "aprender a hablar como ballenas".

Entre los oradores principales del escenario se encontraba el Dr. Richard Harris, un espeleólogo tailandés que habló sobre el atractivo del buceo técnico. Harris comentó: "He descubierto que GO Diving es muy diferente a otros programas de buceo. Hay mucho más énfasis en lo recreativo, lo cual me gusta mucho.

“Es bueno dar charlas sobre buceo técnico de alto nivel a quienes son nuevos buceadores. Esto les abre los ojos a este mundo de posibilidades más allá de nadar alrededor del arrecife con un solo tanque si quieren hacer algo diferente. Hay una tribu increíble de personas realmente interesantes en el buceo con las que he pasado mi vida. Me encanta alentar a otros a que se adentren en esto”.

Steve Backshall en plena acción

La proyección matinal del impactante documental de Nays Baghai Diving Into the Darkness (Divirtiéndose en la oscuridad), seguida de una sesión de preguntas y respuestas con la protagonista del documental, Jill Heinerth, pionera canadiense del buceo en cuevas, tuvo una gran acogida. Jill habló por separado sobre la cueva submarina más larga de Canadá y sobre el descubrimiento del buque Quest de Shackleton.

Las charlas de Pete Mesley, explorador de naufragios de Lust4Rust de Nueva Zelanda, abordaron temas como la ubicación remota y la seguridad a bordo, así como el proyecto de línea base de la laguna Truk. Al reflexionar sobre GODS, Pete se hizo eco de los sentimientos de muchos de los asistentes: "Es como una bocanada de aire fresco. Hay mucha vitalidad. Es agradable estar rodeado de personas positivas y con ideas afines".

Liz Parkinson, leyenda del buceo en apnea y especialista en acrobacias con base en Los Ángeles, ha trabajado directamente con James Cameron, Hugh Jackman, Sigourney Weaver y una gran cantidad de otros actores y directores de primer nivel. Nos contó cómo enseñó a talentos de Hollywood y la televisión a bucear en apnea o con equipo autónomo, además de desempeñar funciones de seguridad dentro de la industria del cine y la televisión (¡Sus imágenes de acrobacias submarinas fueron increíbles!).

Ver a estos cinco presentadores de clase mundial interactuar durante un fascinante y entretenido panel final en el escenario principal moderado por el MC Anthony Gordon reforzó el calibre de primer nivel del programa GODS.

Hubo varias oportunidades de embarcarse en una inmersión de realidad virtual.



Un bufé de charlas

Los oradores fueron igualmente destacados en los tres escenarios más pequeños. En el escenario ANZ/Inspiration se presentaron charlas sobre destinos de buceo locales e internacionales, salud en el buceo, el hallazgo del naufragio del Endeavour y la participación de la próxima generación de buceadores. Holly Wakely, directora de curso PADI de veintiún años (¡con más de 2,000 inmersiones registradas!), personificó el espíritu de este escenario.

En el escenario tecnológico se presentaron presentaciones sobre arqueología, buceo en cuevas y naufragios, y salud y seguridad de los buceadores. Entre los presentadores más populares se encontraban Mike Mason, de Human Factors, John Garvin, el realizador de la película Avatar y el siempre entretenido David Strike.

David Strike en el escenario tecnológico

El Photo Stage contó con una serie de presentaciones inspiradoras de fotógrafos locales e internacionales populares como Don Silcock, Talia Greis, Nigel Marsh y otros. La conferencia del estadounidense Mike Bartick sobre buceo en aguas negras estuvo repleta de imágenes espectaculares, que destacaron cómo este género con frecuencia produce descubrimientos científicos.

Mike reflexionó: “Hubo muy buena energía en el evento. La comunidad de buceo en Australia es muy fuerte. Celebrar un evento como este aquí es importante para la comunidad y la industria”.



El bullicio de las salas de comercio

Como ocurre en la mayoría de las exposiciones, el mayor revuelo se produjo en el Salón Comercial, con entradas agotadas y más de 100 stands que exhibieron el mundo del buceo.

Estuvieron representados operadores de buceo locales e internacionales, juntas de turismo, agencias de formación, minoristas, fabricantes, organizaciones de conservación y sin ánimo de lucro. Los centros de buceo y los cruceros de vida a bordo que buscaban exposición en el mercado australiano eran particularmente abundantes, junto con una gran cantidad de equipos de fotografía submarina.

Kevin Purdy de All Star Liveaboards conversa con posibles clientes

Deborah Dickson-Smith, propietaria del stand y presentadora de Diveplanit, comentó: “El GO Diving Show superó todas las expectativas. Tuvimos una gran afluencia de público y estuvimos muy ocupados con gente que quería saber a dónde viajar después”.

Steve Martin, de Digital Diver, estuvo de acuerdo: "Ha sido un evento muy concurrido. Después de que se abrieron las puertas, no tuvimos un descanso hasta las 3:30 p. m."

Uno de los stands más populares durante el fin de semana fue el de VIZ, un grupo de Facebook con sede en Sídney que cuenta con 15 miembros interesados ​​en mantenerse al día con las condiciones de buceo locales. El fundador Marco Bordieri explica: “La feria de buceo ha sido una oportunidad increíble para que los Vizzers se reúnan. Hay muchísimo material en los stands. Fácilmente puedes pasar medio día mirándolo todo”.

Había mucho equipo en exhibición para revisar y comprar.





Competición fotográfica

Los ganadores de los Underwater Awards Australasia 2024, que comparten un pozo de premios de $55 3 en ocho categorías (Sídney, aguas australianas e internacionales, teléfonos inteligentes, portafolios, Environmental Take XNUMX y Reels), se anunciaron en el Photo Stage el sábado por la tarde.

El premio Best in Show se le otorgó a Gabriel Guzmán por su imagen de un pez león contra un resplandor solar. Esta imagen fue seleccionada de la cartera ganadora de Gabriel de sujetos con un tema similar, junto con varios otros premios y distinciones. Fue un resultado estelar para Guzmán, en particular porque este era el primer concurso de fotografía en el que participaba.

La exhibición de los ganadores de los Underwater Awards Australasia fue muy popular durante todo el fin de semana

El coordinador de la competencia, Brett Lobwein, experimentó GODS desde casi todos los ángulos, incluyendo como operador de stand, presentador y miembro de la audiencia en una variedad de presentaciones: “La comunidad se unió y realmente lo apoyó. Hubo una gran cantidad de gente el primer día. Estuve un total de aproximadamente cuatro minutos sin nadie en nuestros stands. Es muy bueno para la industria, con patrocinadores fantásticos y la comunidad de buceo local. La gente vino en avión para asistir desde otros estados”.



Uniendo a la comunidad de buceo

Sally Gregory, una de las asistentes de QLD, comentó: “Esta feria de buceo ha sido genial. Me encontré con muchas personas que no había visto en años; personas que conocí cuando todos comenzamos en la industria del buceo a los 20 años. También hay mucha gente nueva que viene y muchos equipos nuevos e interesantes que nunca podríamos haber imaginado cuando comenzamos”.

El asistente Dr. Bill Gladstone se hizo eco de los comentarios de muchos otros asistentes: "Es emocionante estar rodeado de tanta gente genial del buceo con ideas afines".

El tanque de demostración fue el centro de atención ambos días.





Un evento familiar

La mayoría de las ferias de buceo tienen dificultades para ser verdaderamente aptas para toda la familia, pero GO Diving se esforzó por cumplir con ese objetivo. Ofrecer entradas gratuitas eliminó una barrera para la asistencia. En el Trade Hall, Spot A Shark ofreció actividades educativas y divertidas para niños. Una experiencia de buceo en realidad virtual en el naufragio de Marte en Suecia, a 75 m de profundidad, brindó una experiencia inmersiva sin necesidad de mojarse.

La nostalgia se unió a la educación en el Museo Acuático Shark in a Bus (un autobús Leyland de 1957 que exhibe una colección patrimonial, que incluye un gran tiburón blanco de cinco metros preservado, fósiles y más) que tenía como objetivo educar sobre la especie con un enfoque de conservación. Esta fue la única atracción con boleto separado en el espectáculo de buceo, con una tarifa de entrada de $5.

El museo del Tiburón en el Autobús estuvo concurrido todo el fin de semana

Tanto los niños como los adultos disfrutaron viendo el tanque de demostración largo y angosto con apneístas, sirenas, buceadores con montaje lateral y demostraciones de drones submarinos.

El domingo por la tarde, cuando la feria se acercaba a su fin, el editor de Scuba Diver ANZ y coordinador del evento, Adrian Stacey, reflexionó: “Ha sido fantástico. Los comentarios han sido muy positivos por parte de los expositores, visitantes y ponentes. Fue maravilloso ver a muchas familias aquí durante el fin de semana, y espero que también lo sea la próxima generación de buceadores. Todos disfrutaron de reunirse bajo un mismo techo. Superó nuestras expectativas”.



Pensamientos de cierre

Hace tiempo que se esperaba que Australia celebrara una feria anual de buceo. Es emocionante ver que la GO Diving Show está llenando el vacío y creando un evento inaugural tan fuerte, dirigido a la audiencia de buceo más amplia posible. Este evento seguramente crecerá y prosperará a medida que se establezca en los próximos años.

Mark Evans, de Rork Media, ofrece la última palabra a todos aquellos que hayan optado por bucear en lugar de asistir al GO Diving Show: “Sé que el buceo en sí es fantástico aquí, pero se puede bucear la mayoría de los fines de semana; todos estos oradores, expositores y atracciones solo están aquí durante este fin de semana. Después de este evento inaugural, ya hemos tenido muchas empresas de buceo que se han acercado a nosotros y nos han dicho: 'Deberíamos haber estado aquí, vendremos el año que viene', así que asegúrese de anotarlo en su agenda para el año que viene, promete ser épico”.

Visita el website Para obtener más información sobre el evento del próximo año (13 y 14 de septiembre de 2025 en el recinto ferial de Sídney) tal como están planeadas las cosas.

Fotografías de PT Hirschfield, Mark Evans y Robert Smith, RJS Foto ((rjsfoto.com.au)