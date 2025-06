Cómo el incontenible Capitán Slate perdió sus dedos

El capitán Spencer Slate, figura clave en la escena del buceo en Florida, ha presenciado muchos cambios a lo largo de los años. Habla con John Christopher Fine, quien tomó las fotos.

"¿Quién es Lloyd Bridges?" preguntó inocentemente un joven buceador.

El capitán Spencer Slate tomó una enorme fotografía ampliada de la fallecida estrella de caza en el mar abajo de la pared de la oficina detrás de su tienda de buceo.

Por un momento, pareció extrañamente quejumbroso, antes de darse cuenta de que Bridges, de 80 años y barba blanca, en la foto, había protagonizado la serie de televisión pionera sobre el buceador Mike Nelson y sus heroicas hazañas mucho antes de que el buceador que hizo la pregunta (o incluso el joven instructor que estaba junto a él) hubiera nacido.

Slate con una versión más joven de él mismo y Lloyd Bridges, que había protagonizado Sea Hunt hace 65 años

"Me invitaron a la fiesta del 80 cumpleaños de Lloyd Bridges", dijo Slate a los jóvenes saltadores que admiraban la foto de él con Bridges. "Tengo 77 años. Se lo digo a todo el mundo. Me gusta que la gente mayor siga haciendo cosas", añadió, tras explicar por qué era conocido Bridges.

Pocos llaman a Slate por su nombre de pila. Ha dirigido Captain Slate's Scuba Adventures en los Cayos de Florida durante 47 años. Dirigió operaciones de buceo desde Cayo Largo durante 33 años, y durante los últimos 14 ha operado una tienda de buceo con servicio completo, un centro de enseñanza y un barco de buceo desde Tavernier.

Figura imponente

La fotografía del Capitán Slate junto a Bridges da testimonio de su complexión alta y robusta. Con sus 6 metros de altura, Slate se alza sobre Bridges y sobre la mayoría de la gente. Nacido en Winston Salem, Carolina del Norte, se graduó de la escuela secundaria en 3 y se unió al Ejército de los Estados Unidos, asignado a una unidad de transporte y abastecimiento.

Después de graduarse de la Universidad East Carolina en Greenville, Carolina del Norte, con un título en administración de empresas, Slate no podía esperar para llegar a Florida.

“Enseñé negocios en una escuela secundaria vocacional en Jacksonville”, me cuenta. “Obtuve mi certificado de instructor de buceo en 1974 en el programa de buceo de la YMCA Nacional en Jacksonville. Me hice cargo del programa de la YMCA en 1978. Obtuve mi licencia de capitán en 1976”.

Slate con su barco de buceo en Tavernier, Florida

No necesito mantener al Capitán Slate al día. Sus historias son interminables: relatos de inmersiones especiales, gente interesante a la que ha llevado a bucear e incidentes, algunos de los cuales preferiría no publicar a pesar de tener cicatrices evidentes que lo demuestran.

Te estrechará la mano con una mano derecha a la que le faltan dedos y los que le quedan están deformados por la mordedura de una morena a la que estaba alimentando.

Slate tuvo como mentor a Steve Klem, la leyenda del buceo de los Cayos. «Klem era el 'Flautista de Hamelín del Parque Pennekamp'», relata, y añade: «Nos hicimos amigos. Klem alimentaba a las criaturas. Me dijo que no bucea en invierno. Tenía 66 años, así que me hice cargo».

El programa "Creature Feature" de Slate atrajo a buceadores de todo el mundo para explorar con él el reino oceánico de los Cayos. Hubo una época de proezas en la que se ponía una sardina en la boca como ofrenda a las barracudas. Las morenas que alimentaba con la mano se acurrucaban a su alrededor y entre él y sus buceadores, atiborrándose de delicias de pescado.

Bancos de peces seguían a Slate bajo el agua, esperando ayuda. Eran tiempos en que se enseñaba a los buceadores que incluso los feroces habitantes del océano podían ser domesticados con comida y comprensión pacífica, a pesar del peligro siempre presente.

Fue cuando una morena se metió en el comedero de Slate cuando todo salió mal. Sin darse cuenta, metió la mano para sacar un pez y sus dedos fueron confundidos con un pez globo.

A pesar de romper esa regla que se enseña en todas las clases de buceo de “mirar pero no tocar”, Spencer Slate ha sobrevivido y ha ayudado a miles de buceadores a comprender mejor la vida oceánica.

Hubo un tiempo en que alimentar a los peces no era motivo de controversia

La caída de rayos

Cayó un rayo cerca de la tienda de buceo de Slate. Cayó una lluvia torrencial que inundó las carreteras. Butch Hendricks, presidente de Lifeguard Systems, bajó a bucear. El mar estaba agitado y se habían emitido avisos para embarcaciones pequeñas.

Slate tenía su barco de buceo El continente perdido Listo, con el Capitán Dillon a su lado. Hendricks llamó para preguntar si las inmersiones de la mañana podían posponerse hasta la tarde. No hubo problema. Esto le dio a Slate la oportunidad de interactuar con el joven estudiante de buceo y su instructor, y de contar historias.

"La Ark Royal "Estaba en el portaaviones principal de Gran Bretaña", les dijo. "Las condiciones eran peores que hoy. Recibí una llamada del barco, me preguntaron si llevaría a buzos de la Marina Real al... Arboleda de Spiegel naufragio.

Les dije que el mar estaba picado, con olas de 8 a 10 metros. Dijeron que era su única oportunidad y que llevaban su propio equipo. Dije que sí. Llegaron diez. Les dije que iba a estar picado. Subieron a bordo y guardaron sus tanques dobles de la marina y su equipo. Estaba delicado: olas de 10 metros. El mar estaba tan fuerte que, al acercarnos al lugar, tuve que ir a ralentí.

Slate se recostó en una silla giratoria en su cubículo de oficina, con los pies apoyados contra la pared y sus ojos azules traviesos mientras deleitaba a los jóvenes buceadores con la historia.

Les dije: «Prepárense, no voy a amarrar a ninguna boya. De cinco en cinco, salten y bajen. Cuando suban, encuentren cualquier boya y los recogeré».

Subieron, volvieron a bordo y dijeron que había sido la mejor inmersión que habían tenido. Estaba en medio de un rayo. ¡Caía muy fuerte! Tengo un punto de aterrizaje en el barco. Miré al mástil y había un halo azul alrededor. ¿Cómo se llama eso, el fuego de San Telmo?

Les dije a todos que no tocaran nada metálico. Me dio un tirón al tener que agarrar el volante.

La campana Bibb

Pizarra con la campana del barco George M Bibb

La campana del barco de la Guardia Costera de EE. UU. George M. Bibb Se encuentra en el aula del Capitán Slate. Cuando el cúter fue dado de baja y lo estaban desmontando antes de hundirlo junto con un barco gemelo como arrecife artificial en los Cayos, un conocido de Slate compró la campana.

Como era de esperar, hay una historia detrás: "Ed Uditis tenía un negocio de antigüedades marinas. Cuando recibió la campana, me dijo que tenía algo para mí y me preguntó si me gustaría tenerla. Dije que sí, y me dio esta campana, originalmente de... Bibb."

Los buzos del barco hundido pueden identificarse con los días en que servía con orgullo, y su campana ahora está preservada con un pionero del buceo que continúa compartiendo su experiencia docente en los Cayos de Florida.

Skip Dawson todavía bucea con el equipo doble Sea Hunt original de Lloyd Bridges

caza en el mar Se emitió entre 1958 y 1961. El capitán Skip Dawson, técnico de reparaciones de Slate, tiene los tanques dobles originales de Lloyd Bridges, los utilizados en la serie, y bucea con ellos: otra leyenda viviente con el tipo de experiencia en y bajo los océanos que se ha ganado el respeto y la admiración en todo el mundo.

Las aventuras de buceo del capitán Slate Está en la autopista 1, Tavernier en el marcador de milla 90.7 junto al mar.

