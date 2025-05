GoPros dondequiera que voy

at

at 8:36

EKREM PARMAKSIZ es un fotógrafo submarino especializado en tiburones. Si bien antes disfrutaba de la paz del mundo bajo las olas, le preocupa que la fácil accesibilidad a cámaras de alta calidad esté transformando ese mundo en una frenética mina de contenido. ¿Ya salió el genio de la caja? ¿Qué...? que tú ¿pensar?

Antes de adentrarme en el mundo del buceo, el océano siempre me había parecido un planeta lejano. Durante mi infancia, el mundo submarino era algo que admiraba a distancia, a través de documentales de televisión. Hermoso, misterioso y ligeramente intimidante.

No crecí rodeado de eso, no era nadador por naturaleza, pero algo en el silencio de abajo, la ingravidez, el mundo oculto justo debajo de las olas, me atraía.

Los infinitos jardines de coral azules y los bancos de peces que se arremolinaban como tormentas plateadas no eran mis únicos atractivos. Me habían atraído los tiburones desde niño. No en la típica búsqueda de emociones fuertes, Tiburón-de una manera inspirada, pero algo más profunda.

Mientras otros niños se aterrorizaban con películas o imágenes de filas de dientes afilados, yo era el que hojeaba enciclopedias, dibujaba tiburones en los márgenes de mis cuadernos escolares y rogaba que me permitieran ver documentales sobre tiburones en la televisión.

Había algo en ellos: poderosos, antiguos, incomprendidos. Para mí, no eran solo depredadores, sino símbolos de un mundo salvaje que había sobrevivido durante millones de años. No los consideraba monstruos. Veía misterio.

Recuerdo haber visto una escena en un documental de naturaleza de los 1990 en la que unos buceadores estaban rodeados de tiburones. El agua estaba quieta. Los tiburones se deslizaban a su alrededor como fantasmas. Debí de rebobinar esas imágenes una docena de veces. Quiero estar allí, pensé. Quiero comprenderlos, no temerles.

Solo buceando

Al principio, solo quería bucear. El océano es un mundo que la mayoría de la gente nunca experimenta realmente. Ven la superficie —olas, reflejos, color— pero no oyen el silencio de abajo ni presencian los pequeños dramas de la vida en un arrecife: un pez payaso defendiendo su hogar, una tortuga deslizándose bajo un rayo de sol, un tiburón de arrecife surcando el azul como un signo de interrogación.

Un pez payaso defendiendo su hogar

El punto de partida fue sentir el agua cerca de mí, flotar ingrávido entre esas criaturas que solo había visto en libros y pantallas. Pero en algún momento entre mi primer descenso y el centésimo, me di cuenta de que verlo no era suficiente. Quería imaginarlo.

No me propuse ser fotógrafo submarino. No cogí una cámara para hacer arte, al menos al principio, sino para recordar.

Entonces, se convirtió en una forma de traducir: tomar momentos demasiado frágiles, demasiado fugaces, y congelarlos el tiempo justo para que otros vieran lo que yo veía. Maravilla. Quietud. Vida.

Fotografía submarina No se trataba de la foto perfecta. Se convirtió en una forma de transmitir asombro, una forma de recuperar un poco del silencio y el misterio para que otros lo vieran. Cada imagen era una conversación: no solo "mira lo que vi", sino "mira lo que corremos el riesgo de perder".

Blues surrealista

Han pasado más de 18 años desde que comencé como fotografía submarina Artista. Lo que empezó como un intento de capturar el azul surrealista del mar pronto se convirtió en una obsesión por los tiburones. Una simple pasión pronto se convirtió en un propósito.

Y en algún momento del proceso, me di cuenta de que no me había convertido en un buceador con una cámara, sino en un narrador de historias, alguien que casualmente trabajaba en azul.

Hubo una época en que buceaba buscando el silencio, pero con el paso de los años algo ha ido cambiando. Esa interacción ininterrumpida con la vida marina empezó a desvanecerse y se volvió cada vez más difícil de encontrar.

El tipo de quietud que una vez me envolvió mientras estaba suspendido entre el agua y la ingravidez se está viendo afectado por algo excesivo: el uso constante de GoPros, el brillo rojo de las luces de los discos, la lucha por "solo una toma más".

Estas cámaras de video están en todos los lugares a los que voy alrededor del mundo: en palos, con luces destellantes, gente maniobrando no para presenciar el arrecife, sino para capturarlo.

No hace mucho tiempo, llevar una cámara a una inmersión era una opción, algo reservado para aquellos con la formación, paciencia o un propósito. Ahora, casi se espera. Una GoPro enganchada a cada... máscaraCorrea, un puerto de domo en cada mano, luces destellantes mientras los paparazzi submarinos se ponen a trabajar. A veces parece que hay más cámaras de acción que peces bajo el agua.

El buceo se ha vuelto menos una cuestión de la inmersión y más de contenido. Adondequiera que miro, veo otra cámara en un palo y a otro buceador más concentrado en la grabación que en el momento. Es como si el arrecife se hubiera convertido en un set de rodaje, con cada tortuga como una celebridad, cada tiburón como un cameo fugaz, cada coral como un telón de fondo.

Máscara abajo, cámara afuera

En mis primeras inmersiones, incluso antes de tener una cámara, todo parecía sagrado. Tranquilo. Sin filtros. No pensaba en ángulos ni en imágenes, simplemente estaba con los ojos abiertos, flotando en un mundo al que no le importaba si yo observaba.

¿Ahora? He estado en inmersiones donde la gente apenas hace contacto visual con el océano. Máscara Abajo, cámara afuera, persiguiendo clips como influencers submarinos.

En busca de la toma de dinero

He visto a buzos abrirse paso a codazos hacia un caballito de mar, abarrotar una estación de limpieza o flotar a centímetros del arrecife solo para conseguir la toma perfecta, mientras el arrecife contiene la respiración y los peces se dispersan. Donde antes la GoPro era una herramienta, ahora parece un reflejo.

No soy nada anticámara —¿cómo podría serlo, si llevo una cámara de fotograma completo muy profesional?—, pero cuanto más me sumerjo, más anhelo esos momentos tranquilos e inéditos, esos que nadie más verá jamás. Esos que no necesitan edición, publicación ni aprobación, solo recuerdo.

Cuando las cámaras están por todas partes, la presencia se vuelve rara. Las inmersiones en grupo se han convertido en escenarios de cine flotantes. He estado en inmersiones en las que los buceadores se abrían paso entre nudibranquios sin mirarlos, persiguiendo tortugas, flotando a centímetros de un pez león solo para conseguir la foto perfecta.

Entiendo el atractivo y el deseo de capturar ese momento perfecto —la tortuga deslizándose bajo los rayos del sol, el tiburón surcando las profundidades— es intenso. Son recuerdos que queremos conservar, compartir, para demostrar que estuvimos allí.

He tenido esos momentos en los que un marco perfecto parece contener toda la maravilla que siento. Pero en algún punto del camino, siento que muchos dejamos de sumergirnos y comenzamos a producir contenido.

La persecución

Ahora me pregunto qué nos estamos perdiendo en el proceso. Lo que me perturba no son tanto las cámaras como la urgencia. La persecución. La forma en que nos saca de la presencia. La forma en que convierte un encuentro silencioso con un tiburón en un montaje. La forma en que fragmenta la intimidad de una inmersión: cómo, en lugar de compartir asombro, competimos por los ángulos.

Los guías de buceo una vez simplemente nos indicaban el camino, señalando las cosas ocultas que podríamos pasar por alto: un pez escorpión camuflado en un coral, un camarón limpiador bailando en una anémona de mar, el pulso lento de un pepino de mar debajo de nuestro... aletasEran narradores de historias, no sólo líderes, intérpretes del arrecife.

Pero últimamente, tienen las manos ocupadas, no con pizarras ni punteros de arrecife, sino con GoPros. En palos, con luces, en puertos de cúpula. Ya no es raro ver a un guía grabando cada momento, girando la cámara hacia el grupo para selfis submarinos o persiguiendo a una tortuga para conseguir el clip perfecto para el Instagram reel de la tienda.

El contenido es moneda

A veces lo agradezco. El metraje es un bonito recuerdo, y conocen bien los ángulos. Me han etiquetado en videos de momentos destacados bellamente editados, y admito que es genial verme flotando en el azul, enmarcado por corales y luz solar, como en una película de naturaleza.

Pero otra parte de mí echa de menos el ritmo de antes. La quietud. La atención personalizada. Ahora el guía suele ser más camarógrafo que naturalista. A veces, van delante con la GoPro mientras el grupo se separa. A veces, están grabando en lugar de señalar a esa criatura rara que pasé nadando.

No es su culpa, es la cultura que hemos construido. El contenido es moneda corriente ahora. Las tiendas quieren promoción. Los buceadores quieren recuerdos. Y los guías, atrapados entre la seguridad, la narración y las redes sociales, intentan hacerlo todo.

Encuentro con tiburones martillo

Recuerdo una situación muy extraña en las Maldivas cuando nos encontramos con un gran banco de tiburones martillo, docenas de ellos.

Moviéndose en formación lenta, sus cuerpos cortando el agua como reliquias antiguas, sus cabezas moviéndose de izquierda a derecha como si buscaran algo más que una presa; buscando la paz, tal vez.

¿Adivina qué? Dos guías de buceo que se suponía debían quedarse quietos no pudieron evitar patear hacia el banco, con sus GoPros en la mano. Fuerte. Ansioso. Demasiado rápido. Entonces, en un instante, los tiburones desaparecieron.

Con un movimiento de cola, desaparecieron en el azul como si nunca hubieran estado allí. Los guías regresaron al grupo tímidamente, con la cámara aún grabando, pero vacía.

De nuevo en el barco me acerqué a ellos y les cité sus propias palabras: “Los encuentros más inolvidables son aquellos en los que te quedas quieto y dejas que el océano venga a ti”.

'Deja que el océano venga a ti'

Hay otros factores importantes a considerar. El uso excesivo de cámaras de video submarinas puede tener diversas consecuencias ambientales, éticas y prácticas.

Puede perturbar la vida marina y causar daños físicos a los hábitats: los buzos con cámaras podrían tocar o patear accidentalmente arrecifes de coral frágiles y de crecimiento lento. Algunas especies podrían acostumbrarse demasiado a la presencia humana, haciéndolas más vulnerables a los depredadores o a la pesca furtiva.

Y popular fotografía submarina Los lugares pueden saturarse, lo que provoca la degradación del ecosistema y una disminución de la calidad de las experiencias de los visitantes.

Un tipo de magia

Bajo el agua, hay una especie de magia que no se traduce al video: momentos que no se ven para la cámara. Momentos que simplemente... están. Y espero que no olvidemos que no todo necesita quedar registrado.

Algunas cosas se sienten mejor en el momento, en el silencio, en compañía de un arrecife que contaba historias mucho antes de que presionáramos "grabar".

Últimamente, me quedo atrás. Dejo que los camarógrafos se acerquen. Observo cómo el arrecife se asienta de nuevo tras ellos. Escucho cómo regresa el silencio.

Porque para mí, el buceo nunca se trató de lo que pudiera llevarme a casa. Se trataba de lo que podía dejar atrás: ruido, prisa, ego, y lo que podía llevar solo en el recuerdo. El océano no es un telón de fondo para el contenido, sino un mundo vivo y palpitante. Y a veces, creo que merece no nuestras imágenes, sino toda nuestra atención.

El trabajo de Ekrem Parmaksiz se puede encontrar en su sitio web y en Instagram @ekremcbi, y los artículos sobre Divernet incluyen BUCEO EN SOLITARIO CON LOS TIBURONES DE TIGER HARBOUR y ¿TIBURONES REBELDES? ¿QUÉ ESTÁ PASANDO REALMENTE EN EL MAR ROJO?