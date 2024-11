Guía de regalos: 7 nuevos libros para buceadores

El buceador y el cocinero,

Por Lasse Spang Olsen

estaba leyendo El buceador y el cocinero Cuando un amigo me llamó por teléfono, a los pocos minutos me dijo: “Supongo que has leído El buceador y el cocinero?” Eso nunca me había pasado antes, lo que supongo que debe significar que este es un “libro del momento”.

Si aún no lo ha leído, quizá recuerde la noticia de 2013 que lo inspiró, sobre un remolcador nigeriano que se hundió muy rápidamente en circunstancias sospechosas, atrapando a sus 12 tripulantes bajo cubierta.

Cuando un equipo de buzos de saturación que trabajaba en la zona fue llamado para hacer lo que rara vez se espera que hagan – hurgar dentro de un naufragio a una profundidad de 30 metros para retirar cuerpos humanos – se sorprendieron al encontrar a uno de los tripulantes, el chef de la cocina, todavía con vida después de más de dos días atrapado en la parte más remota del barco.

No es un spoiler porque este libro es un "cómo lo hicieron", que relata en detalle lo que sucedió hasta este punto y, fundamentalmente, lo que sucedió después. También tiene un par de giros en el final que ciertamente me sorprendieron.

El autor es cineasta y este es el libro de su documental sobre una extraordinaria historia de supervivencia submarina, completa con imágenes originales de los claustrofóbicos confines del casco.

Ha expuesto la historia con mucha claridad, intercalada con secciones de los intercambios originales entre los buzos, su barco de control y Harrison, el cocinero, y este enfoque es muy efectivo.

El esfuerzo de rescate

Si tengo una crítica –y es muy menor– es que, a pesar de toda su claridad, el autor parece tan empeñado en asegurarse de que el lector... se cada punto. Esta determinación implica que se introduzca una cierta cantidad de repetición.

Sin embargo, esto se desvanece después de la primera mitad del libro. En contraste, hay un episodio posterior en el que la misión de rescate casi se descarrila cuando los buzos pasan por alto un aspecto clave. Esta situación al borde del abismo se resuelve tan rápida y repentinamente que me resultó difícil imaginar cómo sucedió exactamente (y todavía me resulta difícil).

Nada de esto quita el hecho de que se trata de una lectura emocionante y emotiva, y Olsen la ha hecho fácil, aunque, como dejan claro los capítulos finales, no le resultó nada fácil investigar y escribir. Esta historia sobrecogedora bien vale el tiempo relativamente corto que te llevará leerla.

Publicaciones sumergidas, ISBN: 9781909455610

Tapa blanda, 15 x 23 cm, 176 páginas, 20 libras

Cameos del Triángulo de Coral: Biodiversidad y la pequeña mayoría

por Alan J. Powderham y Sancia ET van der Meij

Siempre es difícil adivinar qué será lo próximo que se le ocurrirá a la editorial Dived Up, pero, como El buceador y el cocinero indica que sus elecciones nunca son menos que interesantes.

Leí el predecesor a Camafeos de triángulos de coral, que se llamaba En el corazón del Triángulo de Coral, cuando salió en 2021 y pensé que era una excelente fusión de texto convincente y fotografía submarina.

Alan Powderham es un muy buen fotógrafo macro y, entonces como ahora, se asoció con la bióloga marina Sancia van der Meij para llegar a la piel de la “pequeña mayoría” de diminutos peces e invertebrados que conforman la mayor parte de la vida de los arrecifes del Indo-Pacífico.

El libro anterior impresionó tanto, especialmente por la forma en que se apegaba al punto de vista del buceador, que publicamos un extracto de seis páginas en Diversión revista para compartir la alegría. Camafeos de triángulos de coral Se produce en el mismo formato de mesa de café cuadrada y demuestra ser igual de bueno.

He leído suficientes libros en los que los fotógrafos escogen sus mejores tomas y luego inventan títulos de capítulos engañosos y textos vagos para justificar sus elecciones, pero Powderham y van der Miej son demasiado concienzudos como para caer en esta trampa.

Las imágenes se eligen y agrupan por una buena razón (en este caso, por tipos de animales) y las palabras, aunque pocas, son fragmentos de información cuidadosamente escogidos que indican un pensamiento original y dejan al lector pensando que valdría la pena recordarlas.

Las imágenes de Powderham tienden hacia el lado oscuro (es uno de esos fotógrafos que pueden resistir la tentación de hacer que sus imágenes resalten) y debido a que sangran hasta el borde de las páginas y entre sí, el efecto es inundar el campo de visión del lector, como en una inmersión, lo que hace que la experiencia sea más inmersiva.

No puedo decir nada mejor de este libro, que en esencia es un libro ilustrado, que merecería ser leído varias veces. Creo que la mayoría de los observadores de la vida marina lo disfrutarán, y los fotógrafos submarinos en especial.

Publicaciones sumergidas, ISBN: 9781909455573

Tapa dura, 22x30 cm, 224 páginas, £45

52 Tareas: Fotografía submarina,

Por Alex Mustard

Asignaciones 52 es una serie de libros de Ammonite Press sobre facetas de fotografía – La última vez que miré había 14 títulos, que variaban en temática desde blanco y negro y drones hasta la calle e Instagram. fotografía.

Ahora hay un dedicado fotografía submarina edición de una autoridad no menos eminente que el propio Alex Mustard del Reino Unido, cuyas calificaciones no necesitan repetirse.

Al igual que los otros títulos de la serie, Fotografía Submarina Consiste en un año de tareas de taller semanales “diseñadas para desarrollar habilidades básicas, expandir horizontes e impulsar la creatividad”, sin mencionar la producción de imágenes espectaculares.

Las tareas varían desde obtener la fotografía supermacro perfecta de la vida en el fondo del mar hasta el uso creativo de la luz disponible para fotografías melancólicas de naufragios, y cada una está acompañada de consejos sólidos pero no excesivamente técnicos, con espacio para notas.

Cada una de las 52 tareas tiene una clave que muestra los tipos de tareas involucradas, ya sea animal grande, amigo, composición, computadora, peces, iluminación, macro, paisaje, técnica, gran angular o naufragio. El libro está lleno de fotografías inspiradoras de Mustard, paneles con consejos y el tipo de escritura directa que garantiza que sus consejos tengan sentido. El enfoque simple funciona para centrar la atención en los elementos clave.

Algunas de las tareas abarcan iniciativas como participar en concursos o producir revista Fotos de portada (es bueno ver una de las obras destacadas del autor) Diversión Las portadas se utilizan como ejemplo de por qué tan pocas imágenes son realmente capaces de hacer frente a la competencia de múltiples portadas).

El problema que sin duda se le ha ocurrido es que en el mundo real muy pocos buceadores, aparte de los profesionales del buceo en aguas cálidas, tienen la suerte de tener acceso a la variedad de ubicaciones necesarias para llevar a cabo todos estos proyectos, ciertamente de forma regular.

Mustard es muy consciente de ello: “He elaborado tareas que, en su mayoría, se pueden completar en una inmersión o en un día de buceo adecuado”, afirma en el prólogo. “Están pensadas para que se completen aproximadamente en orden, en lugar de elegir las que más te gusten”. Así que creo que el mensaje es que hay que hacer lo mejor que se pueda.

Para la mayoría de los fotógrafos submarinos que desean mejorar su capacidad personal, simplemente leer este libro será un proceso agradable que les dejará con muchas ideas para llevar a cabo en su próximo viaje.

Prensa de amonita, ISBN 9781781454893

Tapa dura, 21x14 cm, 128 páginas, £12.99

Tiburones, rayas y quimeras de la costa este de América del Norte,

Por David A. Ebert y Marc Dando

Esta suntuosa guía de campo es la continuación de otra que he reseñado en el pasado, cuando observé que estaba producida casi demasiado bellamente como para correr el riesgo de ensuciarse y doblarse las esquinas en el campo.

La guía de 2020 estaba dedicada a Europa y el Mediterráneo, y se afirmaba que era la primera guía de campo que abarcaba las 146 especies que se encuentran en mares fácilmente accesibles desde el Reino Unido. Este nuevo libro cubre la costa atlántica de Estados Unidos y Canadá y va más allá, ya que incluye 173 especies, naturalmente con una superposición considerable.

Incluye los elasmobranquios que se encuentran alrededor de las islas del Atlántico, como las Bahamas y las Bermudas, que se extienden hacia el oeste hasta el Golfo de México hasta la Península de Yucatán, e incluyen algunas especies de aguas profundas que rara vez se ven.

Solo para tomar a los tiburones linterna como un ejemplo aleatorio, encontrará una página de introducción con una foto en color, seguida de tres páginas que ilustran las formas y marcas del cuerpo, luego una guía detallada de dentición antes de adentrarnos en las nueve especies.

Para cada uno de ellos contamos con ilustraciones científicas laterales y aéreas de Dando, mejores que las fotografías, una descripción detallada, hábitat, biología, estado de la Lista Roja de la UICN, rango de profundidad, dimensiones en varias etapas de madurez y otros detalles clave (la clave está en la solapa de la portada), así como mapas de distribución.

Si no puedes identificar aquí la dieta preferida de un tiburón linterna verde, probablemente nunca lo harás.

David Ebert, director del programa del Centro de Investigación de Tiburones del Pacífico y titular de muchos otros puestos relacionados con los elasmobranquios, escribe con gran claridad sobre cada especie entre varios capítulos más generales. También hay un capítulo dedicado a la conservación por Sonia Fordham de Shark Advocates International. Se trata de un libro de referencia atractivo y completo.

Princeton University Press, ISBN: 9780691206387

Tapa dura, 18x22 cm, 430 páginas, £35

Buceo en Gozo y Comino,

Por Richard Salter (2ª edición)

Puede que sea una segunda edición, pero vale la pena mencionarlo porque las islas maltesas son un destino muy popular entre los buceadores británicos y continentales, y durante mucho tiempo ha habido una feroz competencia para ofrecerles guías de buceo definitivas.

Creo que este fue el primero en ignorar a Malta y concentrarse en las dos islas del norte. Esto tiene sentido porque muchos visitantes que bucean eligen Gozo como base y allí hay mucho para entretenerse.

Dado que las islas maltesas pueden ser exploradas por grupos de buceo independientes, ha habido una mayor demanda de guías que en otros destinos donde el buceo está organizado principalmente por centros de buceo.

El libro de Salter apareció por primera vez en 2017. Estaba bien posicionado como buceador local. instructor con un profundo conocimiento práctico de los sitios, y desarrolló el conocimiento existente que compartiría con los clientes con más investigaciones y fotografía para llenar los huecos.

Esta edición revisada contiene sólo un nuevo sitio, el naufragio del Hefesto, lo que eleva el total a 72, la mayoría de los cuales (58) se encuentran alrededor de Gozo.

Para el registro Hefesto Es un petrolero de 60 metros que se hundió deliberadamente entre 30 y 40 metros de profundidad en Xatt I-Ahmar, cerca de atracciones existentes. Karwela, Cominolandia y Xlendi. El libro, que contiene descripciones detalladas, mapas y fotografías, registra los cambios en los sitios existentes y actualiza la información sobre los centros de buceo.

El dramático colapso de la Ventana Azul, convirtiéndola en un nuevo sitio de buceo después de lo que probablemente fueron eones, ocurrió justo cuando la primera edición había sido impresa, pero Dived Up había logrado recuperar el libro y enmendarlo justo a tiempo.

“Resulta que el mapa y la descripción del nuevo sitio que Richard preparó después, una vez que se calmó el vis, se mantuvieron en gran medida fieles a la realidad”, me cuenta el editor Alex Gibson. La nueva edición contiene una nueva foto de Pete Bullen de los “Alpes Azules” resultantes y algunos retoques más al texto. “¡Esta vez no ha ocurrido nada tan dramático, gracias a Dios!”.

Como señala Gibson, se han mejorado y actualizado la navegación y el aspecto del libro, con la intención de que sea más fácil encontrar inmersiones en cada una de las cinco áreas.

Publicaciones sumergidas, ISBN 9781909455580

Tapa blanda, 184 páginas, 23x16 cm, 20 €

Sharkpedia: un breve compendio de la historia de los tiburones

por Daniel C Abel

Este libro, otro regalo de Princeton sobre tiburones, se puede ver en esta época del año como un regalo de Navidad. También es atractivo a su manera, desde su cubierta de tela estampada en papel metalizado hasta las páginas interiores. El ilustrador Marc Dando está de vuelta con saltos de texto en varios estilos de dibujo de línea, pero el concepto gira en torno a las observaciones de Daniel Abel, un profesor de ciencias marinas de EE. UU. que se especializa en ecología y fisiología de tiburones.

Es una mezcla de información sobre tiburones dividida en unas 100 entradas alfabéticas, y la buena noticia es que evita la trillada verborrea sobre que los tiburones son una amenaza menor para los humanos que los humanos para los tiburones (bostezo) en favor del tipo de cosas que no sabía pero desearía saber.

A continuación, se incluye una muestra de una pequeña sección sobre nombres raros de tiburones centrada en el tiburón tímido Happy Eddie: "¿Por qué es un tiburón tímido? Porque, cuando se ve amenazado por depredadores como las focas peleteras del Cabo, tiene la costumbre de enrollarse en una bola con la cola cubriéndose los ojos. Por esa razón, a la especie también se la llama tiburón donut.

“Tal vez al hacerlo, el tiburón alienta a las focas peleteras del Cabo, a menudo juguetonas, a participar en un juego de 'lanzar el tiburón' en lugar de comérselo”. Tendrás que leerlo para descubrir de dónde viene la parte de 'Happy Eddie', o para saborear otros nombres como el tiburón fálico y el tiburón piruleta.

Encontrarás observaciones interesantes sobre aspectos como la inmovilidad tónica o la “simulación de la muerte”; el cuidado parental: “No existe ninguno. ¿No es suficientemente virtuoso que los tiburones no se coman a sus crías?” y la pesca de manzanas con la boca como forma de entender la mordedura del tiburón.

Este libro es mucho más que un libro de humor, pero hace que un tema que en esencia es serio sea muy digerible. Un lindo obsequio para un buceador con tiburones.

Princeton University Press, ISBN 9780691252612

Tapa dura, 12x18 cm, 168 páginas, £10.99

El pequeño libro de las ballenas,

Por Robert Young y Annalisa Berta

Otro “pequeño libro” de Princeton me recordó, por su formato de tapa dura y su estilo, el Observador Serie de libros sobre mi infancia. Forma parte de una serie que abarca temas que van desde los escarabajos y las mariposas hasta los árboles y el clima, todo lo cual podría sugerir libros para niños, pero sería engañoso porque está simplemente dirigido a los amantes de la naturaleza.

Profusamente ilustrado por Tugce Okay y acompañado de una selección de fotografías, este libro de bolsillo contiene una gran cantidad de datos en sus 160 páginas pequeñas y es ideal para viajar. Personalmente, preferiría un formato más acorde con el tema de gran tamaño, especialmente en lo que respecta a las ilustraciones, pero la letra pequeña y el diseño son bastante fáciles de aceptar.

Como TiburónpediaEl libro pasa de un tema a otro, abarcando la biología, el comportamiento y la conservación de los delfines y las marsopas, así como de las ballenas más grandes, y está bien escrito y es informativo.

Si estás buscando un pequeño regalo para un amigo o familiar con mentalidad de cetáceos, tal vez alguien a quien le guste subirse a los barcos de avistamiento de ballenas mientras estás buceando, vale la pena considerar esto.

Princeton University Press, ISBN 9780691260129

Tapa dura, 10x16 cm, 160 páginas, £12.99

