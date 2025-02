Explora la Zona de Biología Marina

Lista completa de espectáculos de buceo con enlaces:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



DEL 18 AL 26 DE ENERO: Boot Düsseldorf (Salón Náutico Internacional)

1-2 DE FEBRERO: Duikvaker

21-23 DE FEBRERO: Salón Europeo del Buceo (EUDI)

DEL 21 AL 23 DE FEBRERO: Exposición de viajes a complejos turísticos de buceo (DRT), Malasia

1 Y 2 DE MARZO: GO Diving Show (la feria de buceo del Reino Unido)

15 Y 16 DE MARZO: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia

28-30 DE MARZO: Salón del buceo en el Mediterráneo

DEL 4 AL 6 DE ABRIL: Asia Dive Expo (ADEX)

DEL 22 AL 25 DE MAYO: Exposición de buceo de Tailandia (TDEX)

31 DE MAYO – 1 DE JUNIO: Scuba Show

DEL 13 AL 15 DE JUNIO: Exposición Internacional de Buceo de Malasia (MIDE)

6 Y 7 DE SEPTIEMBRE: GO Diving ANZ Show

17-19 DE OCTUBRE: Charlas de buceo

DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE: Exposición DEMA



La información que se incluye en este video no pretende sustituir la capacitación profesional de buceo ni las recomendaciones de cada fabricante. Todo el contenido, incluidos textos, gráficos, imágenes e información, que se incluye en este video es solo para fines de información general y no reemplaza la capacitación de un instructor de buceo calificado ni los requisitos específicos de los fabricantes de equipos.

00: 00 Introducción

01:35 Anuncio de Scuba.com

02:35 Duikvaker

03:15 EUDI

04:23 DRT

05:04 GO Diving Show Reino Unido

06:24 ADEX Oztek

07:06 Mediterráneo

07:34 ADEX

08:21 TDEX

08:51 Espectáculo de buceo

09:36 MIDE

10:06 GO Buceo ANZ

11:09 Charlas de buceo

11:58 DEMA