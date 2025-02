Accidente mortal en buceo con traje seco: lecciones reales a través de un enfoque basado en factores humanos

El galardonado educador de factores humanos y buceador técnico Gareth Lock revelará cómo la comprensión del comportamiento humano transforma la seguridad y el rendimiento bajo el agua cuando suba al escenario tecnológico en el Ir espectáculo de buceo en marzo.

Gareth Lock is the global authority on human factors in diving and how this contributes to safety, more enjoyable dives, and divers with more capacity. Creator of the acclaimed Human Factors in Diving la formación programme, he is also the author of the best-selling book Under Pressure and producer of the emotionally powerful and meaningful documentary If Only…

Con una maestría en Factores Humanos y Seguridad del Sistema, y ​​décadas de experiencia operativa en el ejército, Gareth combina la experiencia académica con conocimientos del mundo real para ayudar a los buzos a mejorar la toma de decisiones, la comunicación y el liderazgo.

Muerte por buceo con traje seco

In 2020, a young lady, Linnea Mills, died during a traje seco diving course in Glacier National Park. There was significant anger and frustration that this event happened as it was entirely preventable. This presentation will take a systems safety and human factors approach to identify the deeper lecciones that can be learned from the event.

La naturaleza humana y las expectativas sociales hacen que tengamos una fuerte tendencia a culpar a los individuos involucrados: si nos deshacemos de la "manzana podrida", todo irá bien en el futuro. Pero la ciencia demuestra que si no somos curiosos y examinamos el sistema y el contexto, es probable que vuelvan a ocurrir los mismos hechos.

Asista a esta presentación si tiene una mente abierta y quiere ver cómo realizar cambios duraderos en el deporte para aumentar el disfrute y mejorar el rendimiento, y gestionar el riesgo operativo, no solo el riesgo de responsabilidad.

El espectáculo de buceo GO

El espectáculo de buceo GO – el único centro de buceo para consumidores y viajes espectáculo en el Reino Unido: regresa al NAEC Stoneleigh el 1 y 2 de marzo de 2025, justo a tiempo para comenzar la nueva temporada, y promete un fin de semana lleno de contenido interactivo, educativo, inspirador y divertido.

Además del escenario principal, esta vez encabezado por la estrella de televisión, autor y aventurero Steve Backshall, que hace un bienvenido regreso al GO Diving Show después de unos años de ausencia, junto con la acuanauta NEEMO entrenada por la NASA y directora de investigación científica en DEEP Dawn Kernagis, el presentador de televisión, autor y favorito de siempre Monty Halls, el Dr. Timmy Gambin, que hablará sobre el rico patrimonio marítimo y bélico de Malta, y el dúo dinámico de exploradores Rannva Joermundsson y Maria Bollerup, que hablarán sobre su reciente Expedición Buteng en Indonesia, nuevamente habrá escenarios dedicados al buceo en el Reino Unido, buceo técnico, fotografía submarina y relatos inspiradores. Andy Torbet será el maestro de ceremonias del escenario principal una vez más, además de dar una presentación sobre los desafíos de filmar buceo técnico para programas de televisión.

Junto con los escenarios, hay una gran cantidad de elementos interactivos: la siempre popular cueva, la piscina gigante de prueba de buceo, la inmersión en realidad virtual con tecnología de inmersión en naufragios, talleres de apnea y simulacros de desprendimiento, zona de biología marina y, como novedad para 2025, su oportunidad de probar suerte en el mapeo de naufragios con la Sociedad de Arqueología Náutica y su "naufragio", todo ello disperso entre una variedad cada vez mayor de puestos de oficinas de turismo, fabricantes, la formación agencias, resorts, cruceros de vida a bordo, centros de buceo, minoristas y mucho más.

Este año también se celebra el Concurso NoTanx Zero2Hero El concurso, dirigido a apneístas novatos, contará con 12 candidatos iniciales que participarán en el mismo. la formación con Marcus Greatwood y el equipo NoTanx en Londres a finales de febrero. Luego, cinco finalistas seleccionados competirán en el GO Diving Show durante el fin de semana de marzo, incluidas sesiones de apnea estática en la piscina, para encontrar al ganador general, que recibirá un viaje de una semana a Marsa Shagra Eco-Village, cortesía de Oonasdivers. Haga clic aquí para registrarse y tener la oportunidad de competir.

¡Entradas anticipadas ya disponibles!

Compra ahora tu entrada de un día para £17.50 + tarifa de reserva y prepárese para una experiencia educativa, emocionante e inspiradora. O con tantos oradores durante los dos días, además de todas las exhibiciones interactivas y expositores para visitar, ¿por qué no aprovechar el fin de semana y comprar un boleto de dos días para £25 ¿+ gastos de reserva? También están disponibles los precios de entradas para grupos de 10 o más personas si vienes con miembros de tu centro/club. Reserva entradas en el sitio web de Go Diving Show.

Y como siempre, el precio de la entrada incluye aparcamiento gratuito. Y los menores de 16 años entran gratis, así que ¡trae a los niños para pasar un fabuloso día en familia!