Arqueología en la oscuridad y un nuevo CCR

Arqueología en la oscuridad de cuevas inundadas y el nuevo CCR Halcyon Symbios serán los temas de discusión cuando expertos en fotogrametría y buceo técnico instructor El evaluador John Kendall sube al escenario tecnológico en el GO Show de Buceo ANZ los días 28 y 29 de septiembre.

John es un explorador que se especializa en modelado 3D submarino de sitios arqueológicos y geológicos. Ha estado involucrado en docenas de investigaciones de sitios de buceo utilizando técnicas fotogramétricas, incluido el naufragio de Marte (1564), MS Estonia (1994), el naufragio Panarea III (~300 a. C.) y la Cueva de los Huesos, Brasil (~11,000 años).

Él también es un Instructor Evaluador de Global Underwater Explorers y se sienta en su Cursos Consejo.

Sus charlas en el Tech Stage serán:

Arqueología en la oscuridad

I Instructor and photogrammetry expert John Kendall will be talking about using photogrammetry to document archaeological sites inside flooded caves. With projects in Europe and South America, John will be talking about the challenges, as well as the awesome results, of these projects.

Simbiontes Halcyon

Halcyon Manufacturing are about to launch their new range of computadoras, stand-alone HUDs and their new chest-mount CCR. With wireless communication across the range, come and hear John Kendall give an overview of the new toys, as well as getting a sneak preview of the CCR.

El espectáculo de buceo GO ANZ

Este evento anual, que tendrá lugar este año el 28 29-septiembre en el Recinto ferial de Sydney en el Parque Olímpico, tiene como objetivo mostrar lo mejor de nuestro mundo submarino a todos, desde principiantes que están contemplando iniciarse en el buceo o que han completado sus cursos de nivel básico, hasta buceadores avanzados, pasando por buceadores técnicos y veteranos CCR. diversos.

Hay una serie de escenarios: el escenario principal, el Foto Escenario, el escenario Australia/Nueva Zelanda, el escenario Inspiration y el escenario Tech, que albergarán a docenas de oradores de todo el mundo, así como una gran cantidad de funciones interactivas para jóvenes y mayores, desde experiencias de buceo en realidad virtual, una piscina de demostración y mucho más.

Alrededor de los escenarios y las características habrá una amplia gama de expositores, desde oficinas de turismo y operadores turísticos hasta complejos turísticos, cruceros de vida a bordo, la formación agencias, minoristas, fabricantes y organizaciones conservacionistas.

El GO Diving Show UK 2024, ahora en su quinto año, atrajo a más de 10,000 asistentes durante el fin de semana y abarcó un área de 10,000 metros cuadrados de espacio de exposición, y la variante de Australia y Nueva Zelanda aspira a alcanzar este nivel en los próximos años.

La entrada al GO Diving Show ANZ inaugural es completamente gratuita – regístrate aquí para conseguir tus entradas para el que sin duda es el evento de buceo de 2024 en Australia. Hay mucho estacionamiento en el lugar y es fácil llegar al lugar con muchas opciones de transporte, así que anota las fechas en tu agenda ahora y prepárate para un fin de semana épico celebrando todas las formas de buceo.