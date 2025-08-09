La terapia de buceo adaptativa cobra protagonismo

Lyndi Leggett es una pionera en la terapia de buceo adaptativo y fundadora de The Scuba Gym Australia, una organización sin fines de lucro dedicada a transformar vidas a través del poder curativo del agua, y estará en el escenario principal en el GO Show de Buceo ANZ en septiembre, compartiendo historias convincentes de transformación, discutiendo la ciencia detrás de la terapia de buceo y destacando el profundo impacto de combinar la rehabilitación con el activismo ambiental.

Operando principalmente en la Costa Central de Nueva Gales del Sur, Lyndi y su equipo ofrecen terapia de buceo especializada a personas con discapacidad, incluyendo esclerosis múltiple, parálisis cerebral, autismo y lesiones de columna. Su innovador enfoque aprovecha la ingravidez del entorno submarino para facilitar el movimiento, reducir el dolor y mejorar el bienestar mental de los pacientes para quienes las terapias tradicionales a menudo han sido insuficientes.

Inspirada por el éxito de The Scuba Gym USA, Lyndi introdujo esta terapia transformadora en Australia en 2018. Su compromiso va más allá de la rehabilitación física: está profundamente comprometida con el apoyo a veteranos y socorristas a través del programa Scuba Warrior.

Esta iniciativa ofrece experiencias de buceo terapéutico a quienes sufren estrés postraumático, brindándoles un sentido de propósito y de comunidad. Los participantes realizan inmersiones misionales, contribuyendo a la conservación del medio ambiente mediante la retirada de residuos de las vías fluviales locales. Hasta la fecha, el programa ha extraído con éxito más de seis toneladas de basura, incluyendo artículos como motocicletas y residuos plásticos, de entornos acuáticos.

La amplia experiencia de Lyndi incluye certificaciones como instructora de buceo NAUI, RAID, SSI y PADI, así como titulaciones en Programación Neurolingüística y Primeros Auxilios en Salud Mental. Su enfoque terapéutico holístico se centra no solo en la sanación física, sino también en la resiliencia mental y el cuidado del medio ambiente.

A través de su trabajo, Lyndi ha cultivado una comunidad de apoyo donde las personas redescubren la confianza, la independencia y un renovado entusiasmo por la vida.

El GO Diving Show se llevará a cabo en el Sydney Showground los días 6 y 7 de septiembre.

Este evento anual, que tendrá lugar este año el 6 7-septiembre en el Recinto ferial de Sydney en el Parque Olímpico, tiene como objetivo mostrar lo mejor de nuestro mundo submarino a todos, desde principiantes que están contemplando iniciarse en el buceo o que han completado sus cursos de nivel básico, hasta buceadores avanzados, pasando por buceadores técnicos y veteranos CCR. diversos.

Hay una serie de escenarios: el escenario principal, el Fototeca Escenario, el escenario Australia/Nueva Zelanda, el escenario Inspiration y el escenario Tech, que albergarán a docenas de oradores de todo el mundo, así como una gran cantidad de funciones interactivas para jóvenes y mayores, desde experiencias de buceo en realidad virtual, una piscina de demostración, una piscina de prueba de buceo y mucho más.

Alrededor de los escenarios y las funciones habrá una amplia gama de expositores, desde oficinas de turismo y operadores turísticos hasta complejos turísticos, cruceros de vida a bordo, agencias de capacitación, minoristas, fabricantes y organizaciones de conservación.

