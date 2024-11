Entradas 2x1 ya disponibles para GO Diving Show

El GO Diving Show, el único evento de buceo y viajes para consumidores del Reino Unido, regresa a NAEC Stoneleigh el 1 y 2 de marzo de 2025, justo a tiempo para dar inicio a la nueva temporada y Las entradas anticipadas 2x1 ya están disponibles, lo que representa una fantástica relación calidad-precio.

Compra tu entrada antes del 31 de enero de 2025 por 17.50 £ y lleva contigo a tu compañero, a tu pareja o a tu mejor amigo totalmente gratis. ¿O por qué no llevar contigo a ese amigo que no sabe bucear para que pueda ver todas las maravillas del mundo submarino que se está perdiendo?

En efecto, la oferta 2x1 equivale a que cada boleto cuesta solo £8.75Y como siempre, el aparcamiento es gratuito. Y los menores de 16 años entran gratis, así que ¡trae a los niños para pasar un fabuloso día en familia!

El presentador principal del escenario principal es la estrella de televisión, autor y aventurero Steve Backshall, que regresa al GO Diving Show después de unos años de ausencia. Lo acompañarán Dawn Kernagis, acuanuta de NEEMO entrenada por la NASA y directora de investigación científica en DEEP; el presentador de televisión, autor y favorito de siempre Monty Halls; y el dúo dinámico de exploradores Rannva Joermundsson y Maria Bollerup, que hablarán sobre su reciente Expedición Buteng en Indonesia.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Foto Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, la formación agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.