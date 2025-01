Las sesiones de fotos de modelos submarinas acaban de entrar en el mundo de la decoración.

at

at 12:25 pm

Un fotógrafo ha vuelto a entrar en los libros de récords con su modelo felizmente desintoxicada, después de una reciente sesión fotográfica a 50 metros de profundidad, y STEVE HAINING está lejos de terminar aún. Habla con Steve Weinman sobre la broma de buceo que se convirtió en técnica

Lo que comenzó como una “broma” durante la pandemia de Covid ahora ha florecido en una inmersión técnica completa bajo el agua para sesión de fotos de modelos, y con el apoyo de un equipo técnico de Florida, el fotógrafo profesional canadiense Steve Haining y la modelo Ciara Antoski se han establecido firmemente como poseedores de récords mundiales Guinness.

Su última sesión de fotos de modelos bajo el agua tuvo lugar en la cubierta del Hidro Atlántico El barco naufragó frente a Pompano Beach, en Florida, el 19 de diciembre y fue verificado por GWR la semana pasada, el 8 de enero.

Antoski había sido el modelo de apnea en el original y modesto barco de 6.4 m de profundidad de Haining. récord mundial disparar en 2021. Ella no había sido una buceadora lo suficientemente experimentada como para posar para él. segundo récord Dos años después, disparó a 30 metros, pero sus inmersiones, tanto en apnea como con escafandra autónoma, han avanzado mucho desde entonces.

Según los últimos registros, el buzo técnico estadounidense Wayne Fryman fue responsable de mantener a Antoski a salvo y abastecido con aire, y su nombre también aparece en el GWR elogio.

La nueva profundidad récord es de 49.8 m y el tiempo total de inmersión fue de 52 min 14 s. Para que se considere una sesión fotográfica de récord mundial, GWR estipula ahora un tiempo mínimo en el fondo de 15 minutos con una configuración de producción completa. Cualquier tiempo inferior a ese es una simple fotografía.

Para Antoski, la inmersión de diciembre fue considerablemente más cálida que las anteriores tomas de récord. Haining y su equipo le habían puesto las cosas difíciles al modelo utilizando sitios gélidos de los Grandes Lagos, pero los términos del récord no estipulan que sea obligatorio realizar la inmersión con hipotermia.

"No es necesario profundizar más"

Steve Haining No es solo un fotógrafo submarino, sino también un destacado fotógrafo profesional, director de fotografía y director de cine en superficie. Comenzó fotografiando a músicos de rock, atletas y otras celebridades antes de dedicarse al trabajo publicitario y a la fotografía artística de paisajes.

Steve Haining

El récord de 2021 se originó durante la pandemia de COVID-XNUMX, cuando bromeó con su equipo sobre la posibilidad de realizar misiones en la superficie usando equipo de buceo para cumplir con las normas canadienses de salud y seguridad. “La profundidad nunca fue la intención original de ese primer récord”, dice. “Era más bien un lugar que siempre quise explorar y fotografiar, y resultó que estaba a esa profundidad”.

La ubicación era la WL Wetmore naufragio en el lago Huron, pero la historia ganó fuerza recién en el verano de 2023, incluso en Divernet, que ha seguido de cerca los sucesivos intentos de romper este récord arcano pero intrigante.

En noviembre de 2023, cuando el equipo descendió casi cinco veces más profundo, a 30 m, durante media hora en el lago Huron, Niágara II En el naufragio, la modelo, escasamente vestida, era la buceadora profesional Mareesha Klups, coordinadora de seguridad en el buceo y donante de aire de la primera sesión fotográfica. Esta vez, Antoski fue su mentor de modelos.

Después Haining le había dicho Divernet que a menos que haya oído hablar de “un lugar increíble para disparar a 120 pies (36 m) o más en condiciones mucho más cálidas, ¡no creo que necesite ir más profundo!”

Pero naturalmente otros buceadores se habían interesado en disputar el récord, y resulta que Haining ya había decidido continuar con un enfoque más técnico poco después del Niágara II disparo.

"Veamos hasta dónde podemos llegar con esto" (Steve Haining)

“Al final, la idea era ver hasta dónde podíamos llegar”, afirma. “El primer récord fue una especie de accidente, pero dio inicio a una situación en la que todo el mundo decía: '¡Oh, yo podría hacer eso!'. Cuando hicimos el de 100 pies (30 m), parecía que para gran parte de la comunidad de buceo era una carrera hacia el fondo a 130 pies (40 m).

“Había gente que se lanzaba en el aire a 130 pies (39 m), pero cuando llegaban al fondo ya estaban en su nivel NDL, por lo que disparaban durante seis o siete minutos y volvían a subir rápidamente solo para ganarle al reloj.

“Pensamos que es genial que la gente quiera probarlo, pero vamos a poner el listón un poco más alto. Siempre estamos muy ocupados, todos viajamos, pero era una conversación que teníamos”.

los retadores

De hecho, el récord mundial Guinness se restableció a 40.2 m en las aguas más cálidas de las Bahamas el mes después del esfuerzo de 30 m de Haining, aunque la inmersión en sí fue controvertida.

La apneísta y buceadora canadiense Kim Bruneau se asoció con la fotógrafa chilena Pia Oyarzun para... modelo en apnea en Comerciante marítimo Buque cisterna. La profundidad máxima del naufragio era de unos 26 m, pero la proa estaba colgando sobre un desnivel. Pasaron la mayor parte del tiempo en el naufragio, sumergiéndose solo a 40 m durante un rato para fotografiar desde abajo.

Finalmente, el récord fue verificado, pero Guinness aclaró al mismo tiempo sus condiciones para futuros intentos.

Otra oferta informó el pasado mes de agosto sobre Divernet En el estudio participaron la apneísta austriaca Christin Gerstorfer y el fotógrafo belga Filip Blommaert, que eligieron como escenario la instalación de buceo artificial cerrada polaca Deepspot, a 45.4 m de profundidad y en aguas a 34 °C. GWR no confirmó esta afirmación.

Haining y su esposa Molly tienen una casa en Orlando, Florida, lo que le permite llegar a la costa en una hora para ir a bucear, a menos que quiera aprovechar las oportunidades de las cuevas y los manantiales del interior. Se había puesto en contacto con una escuela de buceo local y una ubicación de trimix. Buceadores de Isla, y su equipo estaban ansiosos por ayudarlo a abrir nuevos caminos organizando una sesión de fotos de modelos que implicaría descompresión.

“Tenía un grupo de buceadores con mucha más experiencia que yo que se convirtieron en mis compañeros. Hacíamos inmersiones con entrada negativa en naufragios con mucha corriente y esas cosas, y comencé a entrenar con ellos para esta sesión”.

Menos desafiante térmicamente que el lago Huron, pero aún frío con helio (Steve Haining)

Ciara (pronunciado Sierra) Antoski pronto se sumó a este cambio hacia la tecnología. Normalmente, intentaría realizar inmersiones recreativas dondequiera que viajara para su trabajo como modelo y ya era una buceadora más avanzada de lo que había sido en 2021. “Se reunió con la gente de Isla Divers y pasó varios meses con ellos haciendo su trimix IANTD y su rango extendido y todo eso.

“Ya nos estábamos preparando cuando vimos que esta chica de Montreal [Bruneau] había batido nuestro récord. Pensamos que podríamos intentarlo de inmediato y superarla, pero le daremos un poco de tiempo”. A pesar de que Haining había dicho antes que estaba relajado y que aceptaba con agrado los desafíos para superar el récord, su instinto competitivo claramente había entrado en acción.

El Hidro Atlántico

Mientras él y Antoski trabajaban para obtener sus certificaciones IANTD Advanced Recreational Trimix, el equipo consideró la cuestión de la ubicación.

“Hay un naufragio llamado el Arabia “En los Grandes Lagos, la temperatura es bastante profunda, así que pensamos que sería un lugar fresco y oscuro para otro desafío”, dice Haining. “Pero luego pensamos que para todos nosotros con traje seco o traje de neopreno, la temperatura realmente no importa hasta que haces tu parada de descompresión, pero solo le estaríamos dando a la modelo más dolor además de todo lo demás.

“Comencé a mirar los Cayos de Florida, pero quería un naufragio que estuviera relativamente intacto, y el Hidro Atlántico es un verdadero naufragio”. La draga de 90 metros, construida en 1905, se había hundido mientras era remolcada para su salvamento en 1987 y se encuentra muy al norte de los Cayos frente a Boca Ratón.

“Resultó que estaba en el lugar correcto. Hay un par de otros más profundos allí abajo, pero te llevan directamente a la corriente del Golfo, así que elegimos este porque se ve muy bien, pero también era un viaje más seguro”.

Ray Marciano de Isla Divers sería el buzo de seguridad de Haining y estaba bien equipado para ayudar con la planificación porque conocía el Hidro Atlántico “Fue la primera vez que, al realizar estos registros, conté con un experto en el sitio de buceo específico que realmente pudo ayudarme”, dice Haining.

Marciano utilizaría un rebreather, al igual que otro buceador de Isla, Doug Vanderbilt, que estaría de guardia en caso de que Fryman tuviera que saltar en paracaídas o Haining necesitara apoyo adicional. También ayudaría a instalar las antorchas de espeleología que se utilizan como luces de señalización para devolver el color a la piel de Antoski.

"Cuando llegamos abajo, ella tiene la información" (Steve Haining)

Mareesha Klups, que se estaba tomando un descanso de su trabajo como especialista en películas, sería esta vez la buceadora de rescate, observando desde profundidades sin descompresión en caso de que fuera necesaria una intervención de emergencia rápida. Habiendo sido tanto proveedora de aire como modelo, le enseñó a Fryman todo lo que necesitaba saber como apoyo directo de Antoski.

“Hicimos un montón de inmersiones de práctica durante las dos semanas previas al intento”, dice Haining. El agua picada retrasó la sesión fotográfica un día hasta el 19 de diciembre, cuando él y Marciano hicieron una inmersión de reconocimiento con rebote parcial por la mañana. Esta fue su primera vez en el Hidro Atlántico.

en el naufragio

Se ataron al naufragio y colocaron unos tanques de oxígeno en la cuerda. Un tiburón tigre rondaba por allí, aunque en la inmersión de la tarde no verían mucho más que alguna que otra barracuda.

“Se trataba simplemente de ver las partes de la estructura que había visto en todas las fotos”, dice Haining. “Había partes del naufragio que habían sido mis primeras opciones, pero se habían derrumbado, lo que debió haber sucedido justo después del huracán”. Esto fue el huracán Milton, en octubre pasado.

El plan original era filmar hacia la popa con la timonera al fondo, pero se había derrumbado parcialmente hacia un lado, dejando muchos escombros. “No había un lugar donde realmente pudiera ubicarla allí, así que nos dirigimos hacia la proa en el lado de babor y esa se convirtió en la toma principal, con parte de esa estructura apareciendo detrás de ella”.

La temperatura del agua era de 24 °C, lo que sería agradable para Antoski después de los 7 °C del lago Huron. "Cuando encontramos el lugar en esa inmersión de reconocimiento, pude mostrarle en una foto dónde íbamos a estar: este es el fondo, mi cámara tiene esta luz, así que ten cuidado, enfoca este lado de tu cuerpo porque estaré disparando de esta manera.

“Cuando bajamos ella tiene la información y ya sabe posar bien, lo que me lo hace mucho más fácil”.

Para la sesión, Haining utilizó una cámara Fujifilm X-H2S con un objetivo gran angular (“Siempre disparo con gran angular bajo el agua para conseguir más estructura en el fondo”), con luces Light & Motion y un Ikelite como respaldo.

Los gases eran bastante simples. “El plan original era usar Nitrox 32 a 100 pies (30 m) y cambiar a 21/21 para la filmación, luego cambiar en el camino de regreso para tener 100% de O 2 a 20 pies (6 m), pero terminamos eliminando el nitrox y volando con 21/21 todo el camino”.

Gelatina de bienvenida

La inmersión empezó mal para Haining. Mientras hacía su entrada negativa, se rompió la correa de la correa de la cámara en su montura lateral. Cuando colgó la cámara e intentó arreglarla, una medusa que pasaba por allí le picó la mano. Vanderbilt vio lo que pasaba y trató de alcanzarlo para ayudarlo, pero Haining ya había vuelto a ensamblar todo cuando llegó a la parte superior del naufragio.

Después de eso, la sesión de fotos transcurrió sin problemas. Antoski llevaba dos pesas de aluminio de 80 libras en la espalda para subir y bajar y tenía 7 kg de pesas en su cinturón oculto. “Era la cantidad perfecta, porque si miras el video hay momentos en los que puedes verla levantarse con una respiración profunda, pero el peso la hace bajar de todos modos. Parece fácil, pero no lo es”.

"¿No vamos al siguiente lugar?" (Steve Haining)

Haining había planeado pasar de la ubicación inicial a una segunda al otro lado del naufragio, donde había un marco de puerta intacto, pero después de obtener las tomas que necesitaba, decidió no hacerlo.

“Teníamos el chaleco salvavidas de Ciara muy suelto y sin correa de entrepierna porque necesitaba poder quitárselo muy rápido, así que ¿teníamos que volver a ponérselo, con ella respirando mucho, y guiarla hasta el otro lado antes de tener que volver al centro del bote donde la habíamos amarrado?

“Íbamos a perder 15 minutos solo para llevarla allí y prepararla, así que pensé: sigamos filmando en este lugar.

“Nos pasamos mucho del tiempo que necesitábamos y Ciara se lo pasó genial. Cuando estábamos terminando, se la puede ver en el video preguntando: '¿No vamos al siguiente lugar?'

“Cuando le dijeron que haríamos una toma más antes de subir, ella preguntó: '¿Por qué cancelaste la inmersión?' No creo que se diera cuenta de cuánto tiempo había estado allí abajo.

“La O final 2 “La descompresión duró unos 16 minutos y esperamos a que todos salieran del paso, excepto Ciara, porque llevaba puesto el vestido y cuando respiras helio te enfrías. Así que, en cuanto salió del paso, la dejaron subir”.

Estudio en el cielo

“Al final, el día fue agradable”, dice Steve Haining. “Fue la primera vez en la historia que se realizó una sesión de fotos más allá del límite sin descompresión; no una fotografía, sino luces de escenario y una modelo sin equipo de buceo, así que eso es realmente genial.

“El listón está puesto aquí y fuimos los primeros en superarlo hasta ese punto, así que es fantástico tener un récord definitivo. Parece que hemos empezado una competición realmente genial”.

¿Y eso es todo? No hay duda: “He hablado con Isla Divers sobre la posibilidad de desafiar nuestro propio récord, no diré hasta qué punto, pero bastante. Si alguien más lo supera ahora, será fantástico porque sé cuánto trabajo nos ha supuesto. Fueron meses de planificación, incluso más meses de entrenamiento y prácticas, así que se lo merecen”.

Por el momento, para Haining lo único que importa es bucear por diversión en los Cayos de Florida con los chicos de Isla, llevando una cámara que no es más grande ni más distractora que una GoPro.

Pero también había mencionado un desafío de "altitud" en el pasado, y cuando pregunto parece que Ciara Antoski es la fuerza impulsora de esta trayectoria ascendente.

Su novio vuela en parapente y ella tiene ambiciones de modelar mientras vuela suspendida de él, con Haining y su cámara en un paramotor, y un equipo de iluminación en el suyo, montando un “estudio en el cielo” para establecer el récord de sesión de fotos de modelos más alto.

"Les dije que si podían resolverlo, me apunto y lo intentaremos", me cuenta Haining. "Guinness me ha preguntado: '¿Van a intentarlo tanto por el récord más alto como por el más bajo?'

“Siempre estaré dispuesto a aceptar un desafío, pero logísticamente sé lo que es estar bajo el agua, ¡pero no sé tanto sobre caer del cielo!”

También en Divernet: Superando los límites de las sesiones de fotos para lograr un nuevo récord mundial, Récord mundial de buceo mientras un modelo helado posa cinco veces más profundo, “Sirenas divirtiéndose”: el récord de profundidad de inmersión de un modelo cae a 40 m, Récord mundial de inmersión: hasta 45 m en un tubo caliente