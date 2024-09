Colin Doeg: fallecimiento del veterano estadista de la fotografía submarina

The distinguished British pioneer has died at the age of 96, leaving a legacy to fotografía submarina that is difficult to over-estimate, says STEVE WARREN

Nacido el 23 de enero de 1928, Colin Doeg fue un joven reportero durante la Segunda Guerra Mundial y se dedicó al periodismo a tiempo completo después de completar su servicio nacional en Egipto.

Following a try-dive in France in the early 1960s, he immediately saw an opportunity to sell underwater pictures and feature articles to the national press. So on returning home he joined the British Sub-Aqua Club’s London Branch and started taking scuba lecciones.

En ese momento, cuando Aqualung apenas cumplía una década de existencia, ya era un fotógrafo terrestre consumado, con un interés especial en fotografiar deportes de competición.

Junto con Mike Busuttilli, quien más tarde sería presidente de la BSAC, y otros dos buzos, Colin formó un consorcio que llevaría su inflable y motor fuera de borda por senderos sinuosos para explorar las aguas de las costas británicas, hasta entonces vírgenes.

Como fotógrafo submarino que filma, Colin revelaba los negativos bajo lonas en los campamentos.

Along with providing his photos to newspapers and magazines, he entered the emerging fotografía submarina competitions organised by scuba magazines and dive-clubs, including the conferences founded by Brighton & Worthing BSAC in 1959 that flourished into the late '80s after partnering with Diversión revista.

En la línea: Cobertura para Tritón (que más tarde se convirtió en Diversión) en 1965

Bebé merlán, 1966

La comunidad de buceadores era todavía muy pequeña y los fotógrafos submarinos constituían una pequeña minoría. Además, estaban desconectados entre sí y dispersos por todo el Reino Unido, pero un error fortuito cambiaría todo eso.

Imágenes incorrectas

Después de un concurso, cuando se devolvieron las fotografías, Colin recibió las de otro concursante por error. Obtuvo la dirección de ese fotógrafo y se encargó de entregarlas en mano.

El otro participante abrió la puerta de su casa, los dos comenzaron a hablar y, según se dice, quedaron tan absortos que horas después todavía estaban en el porche.

El otro buceador era Peter Scoones, entonces impresor en Fleet Street, pero destinado a convertirse en uno de los mejores y más premiados directores de fotografía de televisión submarina de su generación.

The two men set about bringing the fotografía submarina community together. In 1967 they co-founded the Sociedad Británica de Fotógrafos Subacuáticos en su ciudad natal, Londres, y BSoUP inició un período sostenido de innovación que fue reconocido por su éxito en todo el mundo.

Peter, junto con los primeros miembros Tim Glover y Geoff Harwood, quienes trabajaban para Kodak en ese momento, aportaron soluciones de ingeniería imaginativas para mejorar las carcasas submarinas, las ópticas y los flashes de la época.

Pioneros reunidos: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith y Colin Doeg en el London International Dive Show en 2014

This was crucial to overcoming the problems of very low visibility and dim light common to British diving. Without their technical breakthroughs, the creative advancements that drove forward the art of fotografía submarina no hubiera sido posible.

Aunque los miembros de BSoUP eran tremendamente competitivos, paradójicamente también se mostraban entusiastas a la hora de compartir ideas en beneficio de la colectividad. Colin era uno de los que escribía con frecuencia para transmitir a otros consejos obtenidos con mucho esfuerzo a través de columnas en revistas de buceo.

En 1972, a Kendall McDonald se unieron Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith y John Lythgow como coautores. Fish Watching & Fotografía para ayudar a otros a progresar.

Fish Watching & Fotografía

Colin mantuvo su impulso como fotógrafo submarino competitivo hasta que un brote de herpes zóster le obligó a hacer una pausa en la década de 1980. Para entonces, ya había acumulado una impresionante colección de medallas, ganando incluso el título de Fotógrafo Subacuático del Año en Brighton en 1968.

Lo que hizo que ese logro fuera tan revelador fue que Colin había ganado una competencia internacional con una serie de fotografías tomadas exclusivamente en aguas británicas. Esto se sumó a su nombre. Amateur PhotographerFotógrafo deportivo del año.

El fotógrafo submarino del año 1968 recibe su premio de manos del presidente de la BSAC, Harry Gould

Colin fue el primero en fotografiar un tiburón peregrino en estado salvaje. También trabajó en estrecha colaboración con su viejo amigo David Bellamy en un proyecto de investigación sobre algas marinas y formó parte del comité principal de la Marine Conservation Society durante varios años, así como del grupo MCS del sudeste en los años 90.

El ecologista y personalidad televisiva David Bellamy con Colin Doeg (Steve Warren)

Tras dejar el periodismo informativo para trabajar en relaciones públicas, contribuyó decisivamente a la creación de los famosos anuncios de chimpancés PG Tips para la marca de té Brooke Bond.

Colin también se reunió con Kendall, él mismo periodista, en una promoción de Brooke Bond en 1974. “El mar: nuestro otro mundo” fue una campaña de marketing que fomentaba las ventas de té colocando una de 50 tarjetas ilustradas en cada caja.

Las tarjetas coleccionables de buceo venían con cada caja de PG Tips: ¿alguien consiguió alguna vez las 50?

Cada tarjeta contenía un fragmento de la historia del buceo y se podían coleccionar en un álbum de 5 peniques que contenía más información sobre el buceo y un anuncio del BSAC, con el que Colin mantuvo una larga relación, aunque sus prácticas no siempre se ajustaran a sus inclinaciones como fotógrafo submarino. Proporcionó la foto de portada para el manual del club de 1970.

Manual de la BSAC en 1970 con una portada de Colin Doeg La guía Guinness de la vida submarina

En 1975, Colin fue contratado como asesor técnico para la versión en inglés de La guía Guinness de la vida submarina por los buceadores franceses Christian Petron y Jean-Bernard Lozet.

In 1997 he co-founded the Visions in the Sea fotografía submarina conference. This ran annually for 10 years, with Colin as MC, welcoming famous presenters such as David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW and Douglas David Seifert.

David Doubilet firma su libro cara de pez para Colin, cuyos artículos de fotografía submarina cita como inspiración personal (Warren Williams)

En 2002, Colin fue reconocido con el premio inaugural Visions in the Sea por sus contribuciones destacadas a la fotografía submarina, y en el Dive Show de 2017, Paul Rose le entregó un Diversión Revista Premio a la Trayectoria.

Colin Doeg con su premio Lifetime Award de Diver en el Birmingham Dive Show 2017 (Steve Warren)

Para celebrar ese galardón, el camarógrafo submarino Dan Beecham, conocido por secuencias como la del jurel devorador de pájaros en Planeta azul 2, escribió: “Cuando pienso en los desafíos que visionarios como usted debieron enfrentar, me invade un sentimiento abrumador de envidia por no haber sido parte de esos días de descubrimiento e innovación, pero también, por supuesto, de aprecio.

“Simplemente no estaríamos donde estamos hoy, en términos de producción de imágenes y películas de historia natural, si no fuera por todo el ingenio, la toma de riesgos y la determinación de su generación de pioneros. En un sentido muy real, ustedes son y siempre serán parte del elemento vital que forma nuestro conocimiento colectivo de la creación de imágenes submarinas”.

Colin Doeg cuts the ribbon to open an underwater photography la formación set in Essex in 2009 (Steve Warren)

En enero de este año, la presidenta de la BSoUP, Nur Tucker, le entregó a Colin el premio Lifetime Service to Underwater Photography en nombre de la sociedad.

Premio BSoUP al servicio de toda la vida a la fotografía submarina 2024 (Nur Tucker)

Al anunciar la noticia de su muerte a los miembros, Nur escribió: “Colin fue una figura pionera en la comunidad de la fotografía submarina, conocido por su pasión, dedicación y contribuciones al arte y la ciencia de capturar las maravillas bajo las olas con equipos que él mismo construyó. Su liderazgo en BSoUP ayudó a dar forma a la organización e inspiró a innumerables fotógrafos”.

Siempre dispuesto a ayudar Nicky Martinez con las mangueras gemelas de Colin Con todos sus logros, Colin Doeg podría haber reivindicado con derecho su lugar como el primero entre iguales, pero siempre se mantuvo modesto y discreto. Hace seis años, Nicky Martínez se había propuesto asistir a la Universidad de Falmouth para estudiar historia natural, fotografía submarina y realización cinematográfica, pero no tenía confianza en el portafolio que había preparado para su presentación. Ocho décadas lo separan, se sentó con Colin, quien le aseguró que tenía talento genuino. Nicky ganó su lugar y Colin le escribió: “Sigue soñando, Nicky. Sin sueños no somos nada. El mundo es tuyo y ya has logrado mucho. Los sueños pueden convertirse en realidad”. “Ninguna pregunta era demasiado estúpida ni ninguna persona demasiado insignificante para que no pudiera compartir sus experiencias con ella”, dice el joven fotógrafo. “Este hombre modesto y humilde estaba dispuesto a escuchar y compartir todos sus conocimientos con una joven de 18 años muy emocionada que intentaba dedicarse a la fotografía submarina. “Pero yo y muchos otros estaríamos de acuerdo en que conocer a Colin tuvo un gran impacto en nuestras vidas y por eso le agradezco. Realmente lo voy a extrañar”.

