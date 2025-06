Otro día en la vida de un instructor de fotografía submarina

¿Cómo es trabajar como buceador profesional independiente? LISA COLLINS se encuentra en una posición privilegiada como la mejor opción. fotografía submarina instructora en Gran Caimán, pero su camino desde el Reino Unido no siempre fue fácil, como explica

¡Guau! ¿Qué haces? ¡Debe ser un trabajo de ensueño! Lo oigo tan a menudo, casi todas las semanas, que casi lo ignoro y respondo automáticamente: "¡Sí, tengo mucha suerte!".

Pero sentado aquí escribiendo esto, con un cielo azul perfecto, rodeado de plantas tropicales y el hermoso mar tranquilo y claro a unos cientos de metros de distancia, me estoy tomando el tiempo para pensar realmente en mi vida como fotografía submarina instructor.

Recuerdo haber entrado en la tienda Ocean Optics del Strand de Londres hace casi 30 años, muy nervioso pero emocionado ante la perspectiva de comprar mi primera cámara subacuática. Poco sabía entonces lo importante que sería ese día para mi futuro.

Después de haberme calificado como PADI Open Water Diver en la cantera Thurrock en Essex, decidí que me encantaría mostrarles a mis dos hijas pequeñas la belleza del mundo submarino cuando fuéramos de vacaciones.

Steve Warren de Optics me vendió mi primera cámara y me enganchó. Buceo y fotografía submarina Muy rápidamente se convirtió en una adicción; las vacaciones se decidían en función de dónde podía bucear en las aguas más claras, cálidas y con mucha vida marina.

Lisa adquirió habilidades en un curso de instructor de INON UK

Quince años después, después de haber tenido la suerte de viajar y bucear por todo el mundo, he aumentado mis habilidades y conocimientos de fotografía submarinaTomé el examen INON UK Fotografía Submarina Curso seguido por su instructor y comenzó a enseñar la materia en el Reino Unido.

También tuve mi PADI Recursos Fotografía Submarina Calificación de instructor, pero descubrí que el curso me enseñó más sobre bucear con una cámara que sobre tomar fotografías bajo el agua, algo que los cursos de INON UK habían abordado.

Muchos clientes pidieron cursos más largos y técnicas más avanzadas, así que comencé a realizar talleres en el extranjero, con viajes a Egipto, Lanzarote, Filipinas e Indonesia, todo mientras trabajaba en un trabajo "normal" en una universidad en Surrey.

Me decían con frecuencia que «los fotógrafos submarinos nunca ganan lo suficiente como para trabajar a tiempo completo». Estaba decidido a que, algún día, les demostraría a quienes dudaban que estaban equivocados, de una forma u otra.

Desarraigó mi vida

Yo estaba enseñando fotografía submarina Estaba trabajando a tiempo parcial en el Reino Unido, pero anhelaba más, así que cuando me pidieron que me mudara a las Islas Caimán para unirme al equipo de Cathy Church, Fototeca Centro como uno de sus fotografía submarina Instructores, apenas nos tomó un día decidir desarraigar mi vida y la de mi pareja y mudarnos allí con un contrato de tres años.

Por fin se hizo realidad mi sueño de trabajar a tiempo completo como... fotografía submarina ¡El instructor se había hecho realidad!

Sitio de buceo desde la costa en Gran Caimán

En realidad, una vez instalado en el Fototeca Centro, famoso durante años como uno de los mejores lugares del Caribe para aprender fotografía submarinaDaba clases a los estudiantes un par de veces a la semana, pero pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en la tienda, vendiendo. equipo.

Ubicada en el Sunset House Hotel al sur de George Town, la capital de las Islas Caimán, todas mis clases se impartieron en el hermoso arrecife de allí, durante el horario de apertura de la tienda.

Después de una o dos horas de instrucción "en el aula", mi estudiante y yo procedíamos a una inmersión desde la costa durante la cual les enseñaba bajo el agua con la ayuda de una pizarra blanca.

Mi corazón cantaba cuando miraba mi horario diario y me daba cuenta de que tenía una clase ese día. Mi pasión por fotografía submarina Y compartir ese conocimiento me hizo muy feliz. Y hacerlo en las cristalinas y cálidas aguas del Caribe lo hizo aún más especial.

Lisa (derecha) enseñando en un entorno de "aula"

Entonces llegó la COVID-2019. Me mudé a Gran Caimán en junio de 2020, y para marzo de 18 la isla había cerrado sus puertas a los visitantes. Siguieron XNUMX largos meses de cierre.

Por suerte, estaba a cargo del marketing y pude dar clases a clientes locales e internacionales por Zoom. Mucha gente, al no poder bucear, se fue a tierra. fotografía, y reservó lecciones conmigo para aprender a fotografiar paisajes, pájaros, insectos y flores.

La industria del buceo estuvo cerrada a la fuerza durante seis meses, pero una vez que reabrió, pude enseñar a muchos buceadores locales. fotografía submarina.

Un grupo de ellos fundó CaySoup (Sociedad de Fotógrafos Subacuáticos de las Islas Caimán), que sigue vigente. Fue un placer poder compartir mis conocimientos con ellos.

Ahora, cada fin de semana y, a veces, en las tardes de los días laborables, se pueden encontrar fotógrafos submarinos reunidos en la mayoría de los sitios de buceo costeros de Gran Caimán, compartiendo sus descubrimientos de vida marina del día.

Muchos van a bucear en grupos de cuatro a seis, buscando en el fondo del mar criaturas macro en los parches de algas que crecen en los fondos de arena blanca de algunos de los sitios de buceo, con la idea de que "cuantos más ojos, mejor".

Súper macro fotografía en una zona de algas

Creo firmemente en la importancia de la buena flotabilidad y la observación de fotografía submarina etiqueta y enseño esto a mis estudiantes, por eso es fantástico ver que esto sucede cuando buceo con un 'pack'.

Por el otro lado

Una vez que las islas reabrieron a los visitantes, todo volvió a la normalidad. Con mi contrato a punto de vencer, comencé a pensar en cómo podría enseñar más y mejor. Por suerte, un caimán me contactó para crear una empresa que ofreciera todo tipo de... fotografía.

El enfoque principal de Capture Cayman Ltd sería la enseñanza. fotografía submarina, pero con tierra fotografía Y sesiones de fotos como actividad extra. Tengo una pareja que duerme, pero trabajo prácticamente sola, así que tengo mucha más libertad para enseñar cuando y donde quiera, y según lo soliciten mis alumnos.

Al no tener que estar encerrado en una tienda, ni limitado a su horario y a un único punto de buceo desde la costa, tenía libertad para expandirme. Gracias a mi tiempo libre buceando, sabía que había ciertos sitios en la isla con diferentes topografías y temáticas, lo que me permitía ofrecer a los clientes una experiencia mucho más completa.

Desde hermosos arrecifes hasta pasadizos y cavernas, pasando por rayas, tortugas y rayas águila, hasta vida macro extrema, naufragios y estatuas submarinas, Gran Caimán tiene mucho que ofrecer a los fotógrafos submarinos, en condiciones fáciles con sus aguas cálidas y cristalinas.

Arrecife colorido en las Islas Caimán

Ahora tengo clientes que vienen cada año, algunos varias veces al año, a pasar una semana tomando fotografías submarinas conmigo.

Siempre hay algo nuevo que aprender, técnicas que ajustar, diferentes sujetos que encontrar y el equipo más moderno que dominar; a veces, simplemente se trata de ayudar con la iluminación y el enfoque. Otra demanda frecuente es la formación en posprocesamiento, para aprender a mejorar fotos con Lightroom o Photoshop.

Un cliente viene de Canadá durante tres meses cada invierno como "pájaro de nieve", evitando el frío extremo para disfrutar del clima perfecto de las Islas Caimán y reservando entre 3 y 5 clases conmigo por semana.

Empezó conmigo hace cuatro años con una cámara compacta y ha ido progresando hasta llegar a una DSLR de gama alta con distintos objetivos y flashes.

El invierno pasado, dedicamos muchas de nuestras inmersiones a buscar criaturas y a fotografiar macro con un snoot. Aprendo casi tanto como mis alumnos. Fotos submarinas de Jay Goldman de este año. se puede ver aquí.

Sin presión

Entiendo que las técnicas de enseñanza son muy importantes y trato de enseñar de forma amigable e informativa, sin abrumar a los estudiantes con tecnicismos. Muchos estudiantes, en mi experiencia, solo quieren tomar buenas fotos de forma consistente, y yo intento simplificarles el proceso y explicárselo de forma que puedan recordarlo y aplicarlo.

No hay presión para conseguir lo perfecto. Cuando enseño, después de todo, puedes tener una clase técnicamente perfecta. Eso es terrible porque la composición no es buena. Lo que enseño es tener fotos siempre agradables con las que mis alumnos se sientan felices.

Comprender el nivel de habilidades y la progresión de los estudiantes es fundamental: cada uno adquiere las habilidades a un ritmo diferente, y eso está perfectamente bien. Sin presión.

Las Islas Caimán tienen muchas tortugas.

Fotografía submarina Se trata de disfrutar del buceo de forma relajada, creando recuerdos para compartir. No se trata solo de competir y ver quién tiene la cámara más grande y potente. Cada alumno es diferente, pero si todos salen de mis clases tomando fotos que los hagan felices, entonces yo también.

Normalmente puedo elegir entre siete puntos de buceo desde la costa, y casi siempre puedo bucear en uno, salvo en raras ocasiones en que los vientos del noroeste traen olas a la orilla. Tras hablar con mis clientes sobre sus preferencias, suelo comprobar las condiciones y decido el mejor punto de buceo según los sujetos, la visibilidad y la corriente.

Trabajar en cualquier momento, cualquier día, desde temprano por la mañana hasta inmersiones nocturnas, siete días a la semana, proporciona la flexibilidad de hacer que las clases sean lo mejor posible según los horarios de los estudiantes.

Si es necesario, también los acompaño en inmersiones en barco y colaboro con agencias de buceo locales que también son fotógrafos submarinos para asegurar los mejores sitios posibles. Esto me permite capturar imágenes en aguas negras. fotografía matrícula también.

Un estudiante individual podría reservarme para una clase para principiantes de 4 a 5 horas, pero la mayoría de los clientes vienen a Gran Caimán para una semana de buceo y fotografía submarina Conmigo. Van desde nuevos usuarios de GoPro (doy un curso de GoPro de dos horas) hasta usuarios de cámaras compactas y fotógrafos avanzados de cámaras sin espejo y DSLR.

Me encanta ver las caras de los estudiantes que antes luchaban por no terminar con imágenes borrosas, grises o azules cuando de repente no solo tienen fotos claras y coloridas, sino que pueden repetir la hazaña y luego me envían hermosas fotos de sus posteriores viajes de buceo.

Pasando el rato en la oficina

O que un cliente se sienta listo para dar el siguiente paso en su camino comprando una cámara más grande o avanzada. A la mayoría le preocupa gastar mucho dinero y se siente intimidado por todos los botones y funciones, pero verlos aprender sobre sus nuevas creaciones y empezar a producir imágenes dignas de concursos y publicaciones me da muchísima satisfacción.

¿Trabajo soñado?

Al final, enseñar consiste en compartir la belleza del mundo submarino para concientizar a otros sobre lo importante que es proteger y valorar nuestros arrecifes y la vida marina.

Así que, cuando me digan que el mío es el trabajo de mis sueños, puedo estar completamente de acuerdo en que tengo suerte. Me ha llevado muchos años de trabajo duro, aprendizaje, esfuerzo y sacrificio, pero cada momento valió la pena.

A partir de ahora, con el triste cierre permanente de la Iglesia Cathy Fototeca Centrar, Soy el único instructor de fotografía submarina. En Gran Caimán. Con 15 años de experiencia, seis de los cuales he dedicado a bucear miles de veces en aguas de Caimán y a impartir cientos de clases, cada día es una bendición por la que estoy profundamente agradecido.

