GO Diving Show ANZ, una cita obligada para los fotógrafos submarinos

La toma de posesión GO Show de Buceo ANZ, que tendrá lugar en Sydney Showground los días 28 y 29 de septiembre, y con Entrada completamente GRATIS – se ha descrito como una necesidad para los fotógrafos submarinos, ya sea que recién esté comenzando su viaje o sea un fotógrafo experimentado.

Una gran cantidad de fotógrafos y educadores submarinos de renombre mundial estarán presentes en el evento. Foto Escenario, y los ganadores del prestigioso Premios Subacuáticos Australasia 2024 El concurso se presentará el sábado por la tarde. A continuación, se muestran algunos de los que estarán en el escenario durante el fin de semana:

Nigel Marsh es el hombre detrás de Unique Aussie Marine Life de Scuba Diver ANZ

Nigel Marsh

Nigel Marsh, cuyos artículos Unique Aussie Marine Life en Scuba Diver Australia y Nueva Zelanda son favoritos de los lectores, estará en el Foto escenario en el GO Show de Buceo ANZ en septiembre.

Nigel es un fotógrafo submarino y fotoperiodista independiente que vive en Brisbane. Su trabajo ha sido publicado en numerosas revistas, periódicos y libros, tanto en Australia como en el extranjero.

Ha buceado extensamente por Australia, especialmente la Gran Barrera de Coral y el Mar del Coral, y sus viajes lo han llevado por Asia, el Océano Pacífico, el Océano Índico, el Océano Atlántico y el Caribe. Sus fotografías submarinas también han ganado varios concursos fotográficos internacionales.

La pasión de Nigel por el buceo y el entorno marino evolucionó desde una edad temprana mientras practicaba snorkel en las playas de su ciudad natal de Sydney, Australia. Aprender a bucear en 1983 sirvió para aumentar su interés por la vida marina y pronto comenzó a compartir sus experiencias con otros, presentando presentaciones de diapositivas y escribiendo artículos para revistas; su primer artículo se publicó en 1983.

Desde entonces, Nigel ha producido miles de artículos para revistas de buceo, viajes y a bordo de todo el mundo, centrándose en sus temas favoritos: peces, buceo, tiburones, naufragios, vida marina y viajes.

Nigel también es coautor de dos guías de buceo con Neville Coleman, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) y Diving Australia (Periplus Editions 1997). También ha publicado un libro por su cuenta: HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fotografía 2011).

Durante los últimos diez años, Nigel ha estado ocupado trabajando en una serie de libros para niños sobre temas relacionados con el mar (de la A a la Z de tiburones y rayas, exploración de naufragios, cangrejos y crustáceos, peces extraños y extravagantes) y una serie de guías de buceo y temas marinos. libros de vida (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Buceo con tiburones, Encuentros cercanos con la vida marina) para New Holland Publishers.

Brett Lobwein ofrecerá algunas ideas sobre fotografía submarina técnicas

Brett Lobwein

El galardonado fotógrafo submarino Brett Lobwein mostrará sus maravillosas imágenes en el Foto Escenario en la inauguración GO Show de Buceo ANZ en septiembre.

Brett es un fotógrafo apasionado y preocupado por el medio ambiente que vive en Sydney y que, habiendo crecido en las vías fluviales del río Port Hacking en los suburbios del sur de la ciudad, vio cómo su amor por el buceo tomaba forma a principios de la década de 2000 mientras trabajaba en un tienda de buceo local.

En 2010, comenzó a interesarse profundamente por fotografía submarina y compró su primera carcasa para DSLR.

Desde su primer viaje para nadar con las ballenas jorobadas en Tonga, quedó completamente enganchado.

Su pasión por fotografía Su pasión por los viajes exóticos sólo es rivalizada por él.

Ya sea fotografiando tiburones sedosos en los Jardines de la Reina de Cuba, pingüinos en la Antártida, osos polares en el Ártico, orcas en Noruega o focas en Narooma, Brett siempre se asegura de representar la vida marina en su elemento natural, sin demonizar ni sensacionalizar a un animal para llamar la atención sobre una imagen por las razones equivocadas.

Alineado con su amor por el océano y sus habitantes, Brett también es un firme defensor de la protección de nuestros océanos y el medio ambiente creando conciencia sobre el uso excesivo y la demanda de plásticos de un solo uso.

Brett es un orgulloso Sony Recursos Defensor de imágenes, embajador de Isotta Underwater Housings, miembro del Explorers Club, miembro de la Ocean Artist Society y ex fotógrafo asociado/residente en Ocean Geographic.

Brett también es el propietario de UW Images, un distribuidor de fotografía submarina equipo.

Sus imágenes han ganado numerosos premios internacionales. fotografía premios y han sido publicados en todo el mundo.

Don Silcock hablará sobre los encuentros con grandes animales.

Don Silcock

Scuba Diver Australia y editor senior de viajes de Nueva Zelanda Don Silcock se llevará a la Foto Escenario en la inauguración GO Show de Buceo ANZ en septiembre para hablar de su fascinación por los animales grandes.

Don es un fotógrafo submarino y fotoperiodista australiano que vive en la isla de Bali en Indonesia y se unió al equipo de Scuba Diver ANZ como editor senior de viajes en 2020.

Originario del Reino Unido, Don comenzó a bucear a principios de la década de 1980 mientras vivía y trabajaba en Bahrein, en el Golfo Pérsico, y llegó a convertirse en BSAC Advanced. Instructor y Oficial de Buceo.

Se mudó a Australia en 1991 con su joven familia, donde desarrolló su perdurable pasión por fotografía submarina y viajes de buceo.

Don ha buceado extensamente en Papua Nueva Guinea e Indonesia durante los últimos 25 años y cree que los dos países tienen el mejor buceo tropical del mundo. Scuba Diver ANZ publicó recientemente los 13th artículo de una serie sobre buceo en PNG, y el siguiente tendrá el 5th En una serie similar, Don escribe sobre el buceo en Indonesia.

Hace unos 15 años, Don contrajo lo que él describe como el "gran insecto animal" cuando fue al sur de Australia por primera vez para fotografiar grandes tiburones blancos y el año pasado hizo sus 15th viaje allí…

Mientras tanto, ha fotografiado y escrito sobre tiburones tigre, tiburones martillo y oceánicos de punta blanca en las Bahamas; mantas oceánicas, tiburones azules, tiburones ballena, cocodrilos americanos y marlines rayados en México; ballenas francas australes en Argentina, ballenas jorobadas australes en Tonga y cachalotes en las Azores.

Durante la pandemia, Don se dedicó al buceo técnico y recientemente completó su certificación TDI Extended Range para calificarlo hasta 55 m en preparación para viajes tecnológicos dedicados para fotografiar los restos de naufragios en las Islas Salomón y el atolón Bikini, que aparecerán en los próximos números de Scuba Diver ANZ. .

Mike Scotland hablará sobre la vida marina australiana

mike escocia

El editor de Dive Log Australasia y fotógrafo submarino Mike Scotland se centrará en la biología marina "en la naturaleza" en el Foto Escenario en la inauguración GO Show de Buceo ANZ en septiembre.

Mike comenzó a bucear en 1976 y obtuvo con éxito su PADI. instructor calificación en 1982. Además de enseñar a más de 1,000 buceadores. Mike ha realizado 7,000 inmersiones y ha ganado premios por sus fotografías U/W.

Sus dos principales pasiones son fotografía submarina y biología marina. Escribe sobre la celebración de la vida marina combinada con el buceo de aventura. Mike publicó su libro Marine Biology in the Wild como un servicio para los buceadores que desean aprender más sobre el mar. Presenta fotografías estándar de postal con una investigación en profundidad. Actualmente, está escribiendo una serie sobre la biología de peces y tiburones, que incluirá en un nuevo libro el próximo año.

Biología marina en estado salvaje

La mejor manera de despertar tu pasión por el buceo es aprender más sobre la maravillosa vida marina que encontramos. Durante su paso por el Foto En Stage, Mike te revelará muchos conocimientos increíbles que ha observado durante 48 años de buceo activo y que te motivarán a bucear.

Mike es un educador profesional y uno de los fotógrafos submarinos con más publicaciones de Australia. Esta charla estará respaldada por sus excelentes fotografías recopiladas en más de 100 expediciones a la Gran Barrera de Coral y al Pacífico.

Talia Greis hablará sobre lo abstracto fotografía submarina

Talia Greis

La fotógrafa submarina autodidacta e internacionalmente aclamada Talia Greis estará en el Foto escenario en el GO Show de Buceo ANZ hablando de imágenes submarinas abstractas.

Nacida y criada en las regiones urbanas costeras de los suburbios del este de Sydney, su aprecio por la vida marina se disparó mientras buceaba en Ningaloo Reef, WA.

“Comprender la rica diversidad y abundancia del mundo submarino de nuestro país activó un interruptor que hizo esencial para mí llevar una cámara bajo la superficie lo antes posible”, dijo.

“No sólo poder reproducir algunos de los bellos momentos que la naturaleza tiene para ofrecer, sino también poder comprender completamente por mí mismo los verdaderos colores y complejidades de lo que he sido testigo”.

Talia, siempre dispuesta a capturar un momento a medida que se desarrolla, se dio cuenta de que su papel en el buceo había cambiado y, en la actualidad, le resulta imposible bucear sin mirar a través de la lente.

Talia ganó la División Compacta de Ocean Art 2019, Fotógrafo Emergente del Año 2023 por Ocean Geographic, Head On Foto Festival, Categoría Paisaje 2023, Playas del Norte Submarinas Foto Concurso 2023, y Fotógrafo Subacuático del Año (UPY) en la Categoría Macro en 2024.

Fotografía submarina abstracta

Talia hablará de abstracto. fotografía submarina – dando una breve introducción sobre por qué le encanta experimentar con este deporte como buceadora en Sydney y analizando los diferentes métodos y técnicas que utiliza para profundizar en este oficio.

Ella dará algunos ejemplos de fotografías que ha tomado usando diferentes técnicas y discutirá los requisitos de configuración y equipo para ejecutarlas.

Nicolas Remy ofrecerá asesoramiento sobre técnicas

Nicolás Rémy

El fotógrafo submarino franco-australiano Nicolas Remy, que ahora reside en Sydney, viajará al Foto Escenario en el GO Diving Show ANZ en Septiembre.

Las imágenes de Nicolas han recibido más de 40 premios internacionales, incluidos los ganadores de la categoría en el prestigioso Ocean Fotografía Premios, Arte Oceánico, DPG Masters, Imágenes Geográficas Oceánicas del Año y Naturaleza Mundial Fotografía Awards.

Sus fotografías han aparecido en los principales medios de comunicación como la BBC, CNN, Forbes, así como en los principales medios de buceo y fotografía medios.

El es el fundador de El club submarino, un en línea fotografía escuela y comunidad, que actualmente cuenta con miembros en 12 países. Los miembros del club tienen acceso a cursos a su propio ritmo, foros de soporte y seminarios web mensuales, donde Nicolas y otros fotógrafos de renombre enseñan. fotografía Clases magistrales.

Impulsado por su pasión por la enseñanza fotografíaNicolas es un orador público experimentado. Además de los seminarios web mensuales de The Underwater Club, lo invitan regularmente a hablar en ferias de buceo, fotografía submarina sociedades y clubes de buceo.

Un consumado -Periodista, Nicolas es autor de decenas de artículos publicados en medios de buceo internacionales. Es editor de campo para DivePhotoGuide.com, y colaborador habitual de Plongez! Revista (Francia) y Scuba Diver Revista (Reino Unido y Australia/Nueva Zelanda), donde escribe sobre la vida marina, viajes, técnicas y equipos fotográficos.

Nicolas colabora con equipos de buceo y fotografía Marcas para pruebas de productos y revisiones de campo. Es conocido por los artículos detallados y perspicaces que ha escrito, trabajando con marcas como Nauticam, Mares, Nikon Australia y Retra UWT, por nombrar algunas.

Nicolas es embajador de Nauticam. Actualmente fotografía con una Nikon Z9 en una carcasa Nauticam NA-Z9 y sus ópticas favoritas son el sistema Nauticam EMWL y la Nauticam FCP-1, aunque también utiliza la WWL-C cuando el tamaño y el peso son esenciales.

Los rebreathers forman otra parte esencial del equipo de buceo de Nicolas: ha pasado más de 1,300 horas tomando fotografías mientras buceaba con un rEvo CCR o un Mares Horizon SCR, permaneciendo abajo durante inmersiones de tres a cuatro horas de duración. A Nicolas le apasionan estas máquinas y considera que están ocupando un lugar cada vez mayor en la industria del buceo.

GO Diving Show ANZ, una cita obligada para los fotógrafos submarinos 8

El espectáculo de buceo GO ANZ

Este evento anual, que tendrá lugar este año el 28 29-septiembre en el Recinto ferial de Sydney en el Parque Olímpico, tiene como objetivo mostrar lo mejor de nuestro mundo submarino a todos, desde principiantes que están contemplando iniciarse en el buceo o que han completado sus cursos de nivel básico, hasta buceadores avanzados, pasando por buceadores técnicos y veteranos CCR. diversos.

Hay una serie de escenarios: el escenario principal, el Foto Stage, Australia/Nueva Zelanda, Inspiration Stage y Tech Stage, que albergarán a docenas de oradores de todo el mundo, así como una serie de funciones interactivas para jóvenes y mayores, desde experiencias de buceo con realidad virtual hasta pruebas de buceo. , una piscina de demostración, sirenas y mucho más.

Alrededor de los escenarios y las características habrá una amplia gama de expositores, desde oficinas de turismo y operadores turísticos hasta complejos turísticos, cruceros de vida a bordo, la formación agencias, minoristas, fabricantes y organizaciones conservacionistas.

El GO Diving Show UK 2024, ahora en su quinto año, atrajo a más de 10,000 asistentes durante el fin de semana y abarcó un área de 10,000 metros cuadrados de espacio de exposición, y la variante de Australia y Nueva Zelanda aspira a alcanzar este nivel en los próximos años.

La entrada al GO Diving Show ANZ inaugural es completamente gratuita – regístrate aquí para conseguir tus entradas para el que sin duda es el evento de buceo de 2024 en Australia. Hay mucho estacionamiento en el lugar y es fácil llegar al lugar con muchas opciones de transporte, así que anota las fechas en tu agenda ahora y prepárate para un fin de semana épico celebrando todas las formas de buceo.