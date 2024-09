Los Sunbursts ganan los primeros premios Underwater Awards de Australasia

La edición inaugural de los Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 El concurso ha sido juzgado y las propuestas ganadoras fueron reveladas en el escenario hoy (28 de septiembre) en el Ir Show de Buceo ANZ En Sydney.

El nuevo concurso de imágenes submarinas está organizado por BuceoFotoGuía (Dirección General de Protección de Datos), Australasia submarina y Imágenes de la Universidad de Wisconsin, quien a principios de junio llamó a Divernet y en otros lugares para que los fotógrafos submarinos de todo el mundo envíen sus mejores Imágenes y vídeos cautivadores y atractivos. De la región de Australasia.

El jurado estuvo compuesto por los expertos Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith y William Tan.

Los participantes compitieron en ocho categorías para obtener premios en vacaciones de buceo en resorts y cruceros de vida a bordo. y video equipo valorado en más de 50,000 dólares australianos (aproximadamente 37,400 libras esterlinas).

Portafolio

El ganador general del concurso, el “Best of Show”, fue Gabriel Guzmán, con la colección de imágenes de rayos de sol que obtuvo el primer lugar en la categoría Portafolio.

"Estallido de sol fotografía “Es una técnica que utiliza el sol como elemento focal para mejorar el impacto visual de las imágenes submarinas”, dice Guzmán. “Al colocar al sujeto frente al sol, los rayos resultantes crean un efecto de halo natural, que agrega profundidad y dramatismo a la escena. Este enfoque enfatiza la interacción entre la luz y el entorno marino, haciendo que el sujeto destaque de manera sorprendente.

“Este portafolio incluye seis imágenes: una raya, un pez león, una manta raya, una tortuga, un pez napoleón y un pez ballesta titán. Estas especies fueron capturadas mediante una combinación de tomas planificadas y oportunidades espontáneas.

“Si bien la mayoría de las imágenes presentan el clásico efecto de rayos de sol, la de la raya (above) es única. Tomada durante la hora dorada, capta los rayos del sol penetrando en el agua con un tono cálido y dorado, creando una atmósfera diferente pero igualmente cautivadora. Esta técnica me ha cautivado durante años y he dedicado mucho tiempo a practicarla.

ORO: Las criaturas del sol y del mar (Gabriel Guzmán, Chile/Australia). Pez león, Coral Bay, Australia Occidental (1/200, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, carcasa Aquatica, 2 flashes Ikelite DS160). Esta fotografía también obtuvo la medalla de plata en la categoría Australia

ORO: El sol y las criaturas marinas (Gabriel Guzmán, Chile / Australia). Mantarrayas, Nusa Penida, Indonesia (1/200, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, carcasa Aquatica, 2 flashes Inon Z-330)

ORO: Las criaturas del sol y del mar (Gabriel Guzmán, Chile / Australia). Tortuga verde, arrecife Saxon, Gran Barrera de Coral (1/200, f/14, ISO 250, Nikon D500, carcasa Aquatica, 2 flashes Ikelite DS160)

ORO: Las criaturas del sol y del mar (Gabriel Guzmán, Chile / Australia). Napoleón, Arrecife Normando, Gran Barrera de Coral (1/250, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Carcasa Aquatica, 2 flashes Ikelite DS161)

ORO: Las criaturas del sol y del mar (Gabriel Guzmán, Chile / Australia). Pez ballesta titán, arrecife Moore, Gran Barrera de Coral (1/200, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, carcasa Aquatica, 2 flashes Inon Z-330)

“Lograr la fotografía perfecta de un rayo de sol no es fácil. Requiere condiciones ideales, como aguas tranquilas para que los rayos del sol penetren con claridad, luz solar plena y el sujeto ubicado lo más cerca posible de la superficie. La criatura debe estar exactamente en el lugar correcto y es necesario tener la cámara y los flashes configurados perfectamente para capturar el momento.

“El proceso implica muchos intentos fallidos, ya que la alineación de todos estos factores es poco frecuente. Este portafolio representa lo mejor de esos esfuerzos: una colección de imágenes en las que todo finalmente se concretó”.

Los ganadores de las otras categorías fueron Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Environmental), Lewis Burnet (Australia), Luc Rooman (International Waters) y Ste Everington (Reels Showcase). Los ganadores de oro y plata se muestran a continuación:

Sydney

ORO: soplo (Talia Greis, Australia). Jardines de Clifton. “Este comportamiento inusual y no documentado no puede ser explicado ni siquiera por los científicos más expertos, especializados en el comportamiento de los peces rana y rape. Estaba experimentando con una lente de gran apertura fotografía En un sitio de buceo local, este rape estriado (claramente después de haber devorado una gran comida) regurgitó una sustancia similar al humo. Como nunca había presenciado un suceso así, me senté y observé el comportamiento durante más de una hora. Los expertos solo pueden especular que el rape había canibalizado un saco de huevos (intencionadamente o no). Esto probablemente habría provocado una hinchazón del estómago, lo que hizo que el individuo tosiera trozos de él a la vez. La naturaleza en su máxima expresión”.1/250, f/5, ISO 320, Sony A1, carcasa Isotta, flash Inon Z-330, visor de retrodispersión)

PLATA: Percepción de profundidad (Rowan Dear, Reino Unido). Reserva acuática de Cabbage Tree Bay. “Estas medusas habían sido vistas por cientos cada uno de los últimos tres años, reuniéndose en la bahía de una de las playas más populares de Sydney. Este año en particular, había más de las que había visto nunca, con algunas secciones de varios metros de profundidad y densamente pobladas. Nadando hacia el mar y disparándome hacia abajo en la concentración más profunda de las medusas, esperaba crear esta imagen de otro mundo con mucha profundidad, mostrando cuántas había”. (1/200, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, carcasa Ikelite, 2 flashes Inon Z-330)

Más abajo

ORO: Guardería tranquila de Tonga (Jenny Stock, Reino Unido). “Aquí, una ballena jorobada madre y su cría descansan justo debajo de la superficie en las tranquilas y cálidas aguas de Vava'u. Las ballenas jorobadas hembras en avanzado estado de gestación llegan todos los años en julio. Después de dar a luz, permanecen en este entorno de guardería hasta que las crías son lo suficientemente grandes como para hacer su primer viaje a la Antártida. Al tomar imágenes divididas, a menudo es mejor utilizar un esnórquel en lugar de bucear con equipo autónomo, ya que se crean menos burbujas en la superficie, que pueden distraer en la imagen”.1/125, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, carcasa Nauticam, 2 flashes Inon Z-240)

PLATA: Tortuga bebé (Gabriel Guzmán, Chile / Australia). Queensland. “Capturada en la isla Heron, un sitio de anidación vital para las tortugas marinas, esta toma dividida revela el momento del primer nado de una cría de tortuga después de la eclosión. La imagen pasa con gracia de las aguas poco profundas al horizonte expansivo, mostrando el viaje de la tortuga desde su lugar de nacimiento hasta el vasto océano que se extiende más allá. Tuve cuidado de evitar el uso de flashes o luz artificial, respetando la naturaleza delicada de estos recién nacidos. Después de tomar algunas fotos, dejé que la cría continuara su viaje sin estrés adicional”.1/250, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Viviendas acuáticas)

Smartphone

ORO: ¿Puedo ayudar? (Selanie Waddilove, Australia). “A veces, una está pidiendo que lo tomen… La pose juguetona de este cachorro en contraste con la cuerda abandonada era confrontativa y hermosa. A menudo, los cachorros de foca peletera de Nueva Zelanda en Baranguba juegan al tira y afloja con algas a la deriva, dejándolas caer y girar a su alrededor para luego recogerlas de nuevo antes de que otro cachorro pueda robarlas. Esta mañana de principios de abril, en lugar de algas, los cachorros estaban jugando con un poco de cuerda y otros desechos plásticos que habían sido arrastrados por el oleaje y los vientos de la semana anterior. Tomé algunas fotos para capturar su diversión y tiré suavemente del extremo de la cuerda, con la esperanza de distraerlos con un juego para poder finalmente recogerla. Mientras las focas jugaban, la enrollé gradualmente en mi mano y la escondí en mi traje de neopreno para que se deseche adecuadamente cuando regresemos a la costa”.1/120, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, carcasa Aquatech, empuñadura con obturador AxisGO Bluetooth)

PLATA: Pez rana de pie (Selanie Waddilove, Australia). “Durante una sesión de esnórquel en verano en Wagonga Inlet, Narooma, vimos a este rape negro estriado moviéndose lentamente entre las praderas marinas. El sol de la tarde proporcionó una iluminación perfecta para resaltar las sorprendentes texturas y detalles de esta extraña criatura. Desde la boca grande y volteada hacia abajo hasta el fascinante 'señuelo' y las aletas pectorales que se utilizan para 'caminar' por el fondo del océano, estos peces son muy interesantes de ver y fotografiar”.1/100, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, carcasa Aquatech, empuñadura con obturador AxisGO Bluetooth)

Proyectos

ORO: autoestopista (Emma Turner, Australia). Anilao, Filipinas. “El buceo en aguas negras es mi lugar feliz. Esta argonauta, en realidad una pulpo Con una cáscara de huevo, emergió de la oscuridad y pasó zumbando a mi lado. Esta era mi oportunidad. ¿Estaba montado en una medusa como esperaba? Mientras mis ojos y mi cámara enfocaban, me pregunté qué estaba montado en realidad. ¿Metálico? ¿Plástico? ¿Ambos? ¿Un envoltorio de condón? ¡Oh, Dios mío, una tapa de yogur! Qué triste para los dos. ¿Este argonauta estaba surfeando en la basura humana justo después de salir de su hogar en el océano abierto o se estaba volviendo tan "normal" ver contaminación que confundía con orgánica?1/250, f/22, ISO 320, Nikon D850, carcasa Seacam, flashes Seacam 160D)

PLATA: Un juguete para perros o una trampa de plástico (Andrii Slonchak, Australia). Queensland. “Durante una inmersión en la isla North Stradbroke, de repente noté que un tiburón wobbegong se dirigía hacia mí a toda velocidad desde la nube de sedimentos levantados. Como descubrí más tarde, nuestro guía había visto al tiburón atrapado en un frisbee de plástico para perros e intentó quitarle el juguete, pero el asustado tiburón wobbegong salió disparado. Tuve menos de un segundo para tomar esta foto antes de que el tiburón desapareciera. Nunca volví a ver a este tiburón wobbegong y me preguntaba si logró quitarse el juguete o sufrió un destino terrible. Los wobbegong dependen de mimetizarse con su entorno cuando cazan, y el brillante frisbee comprometería esta capacidad”.1/125, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, carcasa Ikelite, Ikelite DS160 II con difusores de cúpula)

Australiano

ORO: Oblongo (Lewis Burnett, Australia). Escarpa de la cordillera Darling, Australia Occidental. “Fotografiar a la extraña y maravillosa tortuga de cuello de serpiente bajo el agua siempre había estado en mi lista de deseos de buceo en el suroeste. Estos fascinantes reptiles se encuentran en los cuerpos de agua dulce que se encuentran dispersos en la región y se los ve más comúnmente en tierra durante la temporada de reproducción mientras buscan una pareja. Encontré a este individuo en mi primera inmersión en agua dulce en la región y no podría haber estado más feliz de tener un sujeto tan servicial para fotografiar”.1/320, f/13, ISO 500, Sony A1, carcasa Ikelite, 2 flashes Inon Z-330)

Aguas Internacionales

ORO: Salamandra (Luc Rooman, Bélgica). “Todos los años me sumerjo en uno de mis lagos de agua dulce favoritos, en concreto el de Melle, cerca de Amberes, para fotografiar a los tritones alpinos entre los nenúfares. En julio de este año, volví a buscarlos. Después de intentar fotografiar varios ejemplares, descubrí uno posado sobre un nenúfar; el cuerpo de la salamandra producía una silueta interesante a través de la hoja. Después de tomar una serie de fotografías, dejé a la criatura en paz y seguí adelante con cuidado”.1/125, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, carcasa Isotta, flash mini de retrodispersión MF-2, lente óptica de retrodispersión Snoot OS-1)

PLATA: Árbol anfibio (Massimo Zannini, Italia). Bolonia. “En primavera, en las montañas del norte de Italia, los sapos se aparean en pequeños charcos de agua, como muchos otros anfibios. Estaba tomando algunas fotografías de este comportamiento de apareamiento cuando, durante unos segundos, una rana salta sobre sus espaldas, probablemente confundiéndolos con una roca. Sorprendido y divertido, tuve tiempo justo de tomar tres fotografías antes de que la rana fuera expulsada por el sapo macho que estaba encima de la hembra”.1/50, f/14, ISO 320, Nikon D850, carcasa Nauticam, flash mini de retrodispersión MF-1, visor óptico de retrodispersión OS-1)

Presentación de carretes

El proyecto de video La sección fue ganada por el australiano Ste Everington con Rayos sobre el ex-HMAS Brisbane en Sunshine Coast, con águilas moteadas, rayas de nariz de pala y rayas de mármol. “Me encanta este naufragio como sitio de buceo, es mi lugar feliz.

"Para esto video“Quería destacar una inmersión específica, una en la que las rayas pasaron una cantidad de tiempo superior a la media con nosotros en la popa del barco. Pero tampoco pude resistirme a incluir algunos encuentros impresionantes con rayas en otras inmersiones en este lugar”.

Las impresiones en metal de los ganadores y finalistas se exhibieron y estuvieron disponibles para su compra en el evento Go Diving, y la mitad de las ganancias se donarán al socio ambiental de la competencia. Toma 3 para el mar.

Para conocer todos los detalles de la competencia y todos los ganadores, incluidos los de Bronce y Mención Honorífica, visite el sitio Premios Subacuáticos Australasia (UWAA) 2024 .

También en Divernet: La magia del manatí en el avance de Wildlife Photographer, Despierta nuevas profundidades: ganadores de las fotografías del WOD de la ONU, La captura del esqueleto de una ballena bajo el hielo trae el triunfo a la UPY, No se juegue con la IA: Ocean Art premia la “fotografía pura”