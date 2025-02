El amor de madre decide quién será el Fotógrafo Subacuático del Año 2025

Después de analizar 6,750 imágenes presentadas por fotógrafos submarinos de todo el mundo, los tres jueces han llegado a un acuerdo sobre su veredicto: el ganador del concurso Fotógrafo Subacuático del Año (UPY) 2025 es Álvaro Herrero.

El panel de experimentados fotógrafos submarinos encargado de la decisión estuvo formado por Peter Rowlands, Tobias Friedrich y Alex Mustard, y los ganadores fueron anunciados anoche (19 de febrero) en una ceremonia de premios en el centro de Londres organizada por la Crown Estate, que gestiona los fondos marinos alrededor de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

El fotógrafo español Herrero encabezó la categoría de Gran Angular en el concurso anual con sede en el Reino Unido con su fotografía Vínculo radiante, que representa la relación especial entre una ballena jorobada madre y su cría recién nacida en la Polinesia Francesa.

David Alpert fue nombrado Fotógrafo Subacuático Británico del Año 2025 por su imagen La foca curiosa, sacado de la isla Lundy.

Otros aspectos destacados que se pueden ver entre los ganadores y subcampeones que se muestran a continuación son Shunsuke Nakano. Face Off, que muestra un memorable enfrentamiento cara a cara entre dos peces lábridos asiáticos, y el retrato de Abdulaziz Al Saleh Hidratación, una vista de camellos bebiendo en el desierto tomada desde debajo de la línea de flotación.

Bryant Turffs ganó la categoría Compact con La belleza del pantano, una fotografía tomada con GoPro de un pez aguja prehistórico, mientras que el fotógrafo coreano Ruruka fue nombrado como Programa Fotógrafo submarino emergente del año 2025 por Aurora submarina, un buceador en las aguas multicolores de un mexicano cenote.

Robert Marc Lehmann de Alemania se convirtió en el Fundación Save Our Seas Fotógrafo de conservación marina del año 2025 por su 1 en 200,000,000, una imagen inquietante de pescadores indonesios sacando a la orilla un gran tiburón tigre.

El concurso UPY se celebró por primera vez en 1965, cuando Phil Smith fue nombrado Fotógrafo Subacuático del Año. En la actualidad, cuenta con 13 categorías, incluidas tres para fotografías tomadas en aguas británicas. Las dos mejores fotografías de cada categoría se muestran a continuación con los comentarios de los jueces. Los detalles completos de los resultados y las reglas del concurso se pueden encontrar en El sitio web de UPY.

Ganador del premio Gran Angular y Fotógrafo Subacuático del Año 2025

Vínculo Radiante © Alvaro Herrero aka Mekan (España) / UPY 2025

“Todos los años, durante el invierno austral, viajo a la Polinesia Francesa para fotografiar a estos majestuosos animales”, dijo Mekan sobre su fotografía ganadora, tomada en Moorea y que se muestra arriba. “Mi momento favorito del día es temprano por la mañana, porque la luz es suave y angulada, lo que me permite encontrar el ángulo perfecto para definir claramente la forma de estos animales en azul.

“Para mí, esta foto muestra el amor de una madre por su cría, comunicando tanto la fragilidad como la belleza de nuestros océanos y revelando una de las increíbles especies con las que compartimos nuestro mundo natal”.

“¡Qué foto!”, comentó el juez Tobias Friedrich. “Normalmente vemos muchas imágenes de ballenas jorobadas durante el proceso de evaluación de las competiciones UPY, pero esta imagen nos hizo detenernos de inmediato. Realmente demuestra la excelencia del fotógrafo al ver el momento y también reconocer la imagen correcta después mientras las revisaba en el sitio web. computadora.

“La luz que viene desde la esquina superior izquierda, así como el movimiento perfecto de la ballena jorobada y su cría, además del excelente encuadre y composición, hacen de esta fotografía un merecido ganador general”.

“Una interacción conmovedora entre mamá y bebé, en una pose perfectamente sincronizada de ambos majestuosos animales que parecen tan cómodos en su hogar submarino”, dijo Alex Mustard. “La foto nos invita a observar, al mismo tiempo que les da a las ballenas su espacio, tanto en el marco como desde el fotógrafo. La luz del arpón es dramática, mientras que la sombra que la cría proyecta sobre su madre es sutil.

“Mekan ganó el título de Fotógrafo de Conservación Marina del Año en 2022 con la imagen más triste de ballenas jorobadas; este retrato familiar alentador es un contrapunto perfecto”.

Peter Rowlands agregó: “La imagen ganadora general nos representa como competencia y a nuestra comunidad como pasatiempo/deporte/profesión, ante el mundo en general durante todo un año y, a veces, es muy difícil decidir entre ellos, pero este año, para mí, este estudio delicado pero poderoso del vínculo entre una madre y su cría dice todo lo que es grandioso y bueno acerca de nuestro mundo.

“Afrontamos nuestros desafíos, es cierto, pero el aumento de las poblaciones de ballenas en todo el mundo demuestra lo que se puede lograr”.

(Tomada con una Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8 s, carcasa Isotta, luz natural. f/8, 1/640, ISO 1100)

Subcampeón en Gran Angular

Paisaje lunar etéreo © Álvaro Herrero alias Mekan (España) / EPU 2025

Esta foto muestra una de las cuevas favoritas del fotógrafo en la península de Yucatán, en Tulum, México. “Usar rebreathers en las cuevas nos permite pasar mucho más tiempo explorando sus profundidades y mejora mis fotos, ya que nos da la oportunidad de iluminar la escena con precisión”, dice Mekan.

“Al no emitir burbujas, también ayudamos a proteger las características de la cueva y a perturbar muchas menos partículas, lo que resulta especialmente ventajoso a la hora de fotografiar lugares menos frecuentados. Los rebreathers también ofrecen tiempos de descompresión mucho más eficientes. Para iluminar esta sala, utilizamos 60,000 lúmenes de luz cálida de dos focos de vídeo BigBlue”.

"Cenotes “Crea algunos de los paisajes más espectaculares del mundo submarino, pero acceder a ellos requiere un entrenamiento extenso, un equipo de buceo especializado y una verdadera dedicación incluso antes de tomar una foto”, comentó Mustard.

“Recibimos mucha información cenote “Estas fotografías realmente se distinguen por la calidad de esta exquisita sala y por la calidad fotográfica de la iluminación y la composición”.

(Tomada con una Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24 mm 2.8 s, carcasa Isotta, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30, ISO 2000))

Ganador de macros

Retroiluminación mágica © Pablo Bondaschi (Italia) / UPY 2025

Al final de una inmersión en Secret Bay, en Anilao, Filipinas, Bondaschi vio a otros dos fotógrafos submarinos y le hizo una señal a su guía para que comprobara lo que estaban fotografiando. “Después de darme cuenta de que era uno de mis sujetos favoritos, un camarón peludo, esperé pacientemente mi turno y aproveché el tiempo para planificar y preparar la fotografía.

“Decidí fotografiarla de perfil, a contraluz y con un snoot. Mi guía y mi compañero jugaron un papel fundamental en el manejo experto de la luz del snoot. Después de algunas tomas de prueba para encontrar la configuración adecuada, finalmente obtuve la foto que buscaba”.

“¡Una ejecución y una imagen perfectas!”, afirma Friedrich. “Me encanta el enfoque minimalista de un sujeto diminuto y del que no es fácil obtener una imagen nítida.

“La posición perfecta del camarón peludo es casi demasiado buena para ser verdad, pero estos animales son muy asustadizos y concluimos que se trata de una perfección natural, que también se ve enfatizada al máximo por la iluminación muy selectiva del fotógrafo”.

(Tomada con una Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + lente húmeda AOI UCL-90 PRO, carcasa Marelux MX-R7, Backscatter MF-1 + Backscatter snoot OS-1. f/16, 1/200, ISO 100)

Subcampeón de Macro

Donut deslumbrante Doto © Bryan H. Blauvelt (Estados Unidos) / UPY 2025

Blauvelt había estado en Bali, Indonesia, y quería irse con una imagen única de Doto greenamyeri, “uno de los temas más llamativos de Tulamben. Creé un efecto de brillo dramático en el nudibranquio con mi flash y mi snoot, y completé el marco iluminando desde atrás al hidroide anfitrión con una luz azul sutil para equilibrar la composición.

“Gracias a mi increíble guía Rudolfi Sikome en Alam Batu por sostener una antorcha en posición para el efecto de contraluz en esta imagen, y por una semana productiva y divertida de fotografía! "

“Los patrones detallados de este nudibranquio solo se pueden comparar con el control preciso de la luz y la composición en esta imagen”, dijo Mustard. “La babosa marina está sentada sobre un delicado hidroide que se mueve con la corriente. Debe haber sido necesaria una enorme dedicación para crear una imagen tan perfecta”.

(Tomada con una Sony A1 + FE 90 mm f/2.8 Macro G OSS, carcasa Nauticam NA-A1, retrodispersión MF-2 con visor OS-1, linterna con gel azul, f/22, 1/200, ISO 160)

Ganador de naufragios

Naufragio profundo © Alex Dawson (Suecia) / UPY 2025

La Flota del Golfo N° 31 El pecio del Shaabruhr Umm Qammar en Egipto se encuentra en el arrecife a unos 104 metros de profundidad. Cuando el barco se hundió, quedó atrapado entre la pared del arrecife y un pequeño arrecife, por lo que hay un paso para nadar debajo. “Hicimos un tiempo de fondo de 25 minutos y aproximadamente dos horas y media de descompresión para producir esta imagen”, dijo Dawson.

“Sin duda, una de mis fotografías favoritas de todo el concurso”, comentó Mustard, “y también, como ahora sé, una de las más profundas. Esta imagen está llena de sentimiento de aventura, en una composición finamente elaborada que te atrae con capas tras capas de interés, desde los corales en primer plano hasta las nubes de peces sobre el naufragio.

“¡Una calidad comprensible, una vez que sabes que fue tomada por el Fotógrafo Subacuático del Año del año pasado!”

(Tomada con una Nikon Z9 + 8-15 ojo de pez, carcasa Nauticam Z9, luz ambiente. f/4.5, 1/80, ISO 800)

Subcampeón de Naufragios

Aves de aguas profundas © Wojciech Dopierala (Polonia) / UPY 2025

“Aqaba es muy conocida entre la mayoría de los buceadores y estuvo en lo más alto de mi lista de deseos durante años”, dijo Dopierala sobre esta imagen del pecio del Lockheed L-1011-500 TriStar en Jordania. “Finalmente, Carlos Diesel (el ágil apneísta que puedes ver en esta foto) creó una oportunidad perfecta en colaboración con el centro de buceo Diverse Divers.

“Tuvimos la suerte de poder bucear en apnea por todos los naufragios de Aqaba durante la semana. Esta foto la hicimos en nuestra segunda visita a este lugar de buceo en particular.

“La idea surgió de repente, justo al final de nuestro viaje. Solo hicimos un intento de esta toma. Afortunadamente, Carlos hizo un trabajo increíble. Al mirar la escena, antes incluso de apretar el obturador, ya tenía la sensación de que probablemente era la mejor toma del viaje”.

“Me encantan las imágenes frescas que nos da el buceo en apnea. fotografía está trayendo a fotografía submarina “En general”, dijo Mustard. “Crear una composición y un momento tan perfectos requiere habilidades especialmente altas cuando tanto el fotógrafo como la modelo están en apnea”.

(Tomada con una Sony A1 + 12-24 f4, carcasa SeaFrogs A1, luz ambiente. f/6.3, 1/125, ISO 250)

Ganador del comportamiento

Cara a cara © Shunsuke Nakano (Japón) / UPY 2025

Estos dos machos de pez lábrido asiático fueron fotografiados en Sado, Niigata, Japón. “La forma única de esta especie es característica de los machos, que forman harenes y reclaman territorios durante la temporada de reproducción”, dijo Nakano.

“El de la izquierda es el rey del harén, que ha defendido su territorio durante más de 10 años y se estima que tiene más de 30 años, mientras que el de la derecha es un joven retador.

“Aunque había planeado cuidadosamente capturar las imágenes, la temporada 2024 fue más difícil de predecir de lo habitual, y a pesar de permanecer allí durante una semana durante la temporada de reproducción, pude observar esta escena solo una vez, durante apenas 10 segundos.

“Esta fue la única fotografía que pude tomar. La imagen de ellos peleando con sus llamativos trajes blancos era tan magnífica que todavía la recuerdo vívidamente”.

“Perfectamente sincronizada para capturar el momento en el que el contendiente desafía al rey”, dijo Rowlands. “La lucha por la jerarquía es la forma más fuerte de comportamiento. Bien iluminada y sin un fondo que distraiga, esta imagen sobresalió de inmediato y continuó siendo la que derrotó a los retadores”.

(Tomada con una Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, carcasa Nauticam, Inon Z330. f/16, 1/250, ISO 200)

Subcampeón en conducta

El momento © eduardo acevedo (España) / EPU 2025

Noviembre-diciembre en Bahía Magdalena en Baja California California, México son los mejores meses para intentar conseguir buenos encuentros con el marlín azul, según Acevedo. “Sin embargo, conseguir imágenes fuertes de estos peces en vida silvestre es muy difícil porque atacan a las sardinas y la caballa a una velocidad muy alta”.

“Esta foto es una muestra del momento en el que el marlín azul se lanza sobre él y el aterrorizado cardumen se dispersa”, dijo Mustard. “Nos encantó que el fotógrafo tuviera en cuenta la importancia de incluir un reflejo tan hermoso en la composición, a pesar de la brevedad de la oportunidad fotográfica”.

(Tomada con una Canon 5D MK IV + 15 mm, carcasa Seacam. f/9, 1/500, ISO 400)

Ganador del retrato

Hidratación © Abdul Aziz Al Saleh (Kuwait) / Año de jubilación 2025

Esta imagen ganadora fue tomada en el desierto de Al Wafra, en Kuwait. “Había tenido la idea de fotografiar a los camellos bebiendo agua durante un año y medio”, dijo Al Saleh, que nunca había visto una toma así antes.

“El clima era crítico y me tomó varias semanas obtener las mejores fotos posibles. La primera semana, los camellos se mostraron un poco reacios a beber agua mientras mi cámara estaba bajo el agua y solo unos pocos se reunieron para beber, que no es lo que yo quería. Pero después de varios días, los camellos ya me habían aceptado a mí y a mi equipo.

“Después de mi primera semana de fotografiar a los camellos, cambié los cables de fibra óptica por cables de sincronización electrónicos para mis flashes debido a problemas, y finalmente las tomas salieron bien”.

“Esta imagen tan alegre y el retrato de unos camellos nos sorprendieron gratamente”, dijo Rowlands. “El buen contacto visual, el ángulo bien elegido y las distorsiones de la superficie ofrecen mucho que ver y la boca inferior, infantil y descarada, añade un final conmovedor a una fotografía de calidad, que es mucho más que un simple motivo llamativo”.

(Tomada con una Nikon Z8 + Nikkor 8-15mm fisheye, carcasa Nauticam NA-Z8, dos Inon Z330. f/18, 1/100, ISO 100)

Subcampeón de retrato

Silueta de delfín del río Amazonas © Hussain Aga Khan (Suiza)) / APU 2025

“Pasé dos semanas en Manaus, Brasil, donde unos 10 operadores alimentan a los delfines de río, que son un atractivo para los turistas. Visitamos un pontón con cuatro delfines residentes botas y una playa que atrae a unos siete turistas diariamente.

"Botas Tienen un aspecto muy inusual en comparación con otros delfines, con rostros increíblemente largos (con pelos vestigiales), ojos diminutos y cuerpos gruesos. La idea aquí era intentar obtener una vista inesperada de un animal sorprendente del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. También quería dejar en claro que viven debajo del dosel del bosque en agua color Coca-Cola.

“Ver estos delfines todos los días durante dos semanas hizo que fotografiarlos fuera cada vez más fácil a medida que nos familiarizábamos con su forma, movimiento y comportamiento e incluso, en cierta medida, con sus características individuales”.

“La simetría llamativa se combina con elementos gráficos minimalistas y una paleta de colores restringida para crear una composición potente que comunica claramente la anatomía y el hábitat inusuales del delfín de río”, observó Mustard. “Todo esto, además, con una hermosa luz”.

(Tomada con una Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, carcasa Nauticam NA-R5, luz natural. f/9, 1/125, ISO 1250)

Ganador de los arrecifes de coral

Caleidoscopio de color © catalina holmes (Reino Unido) / UPY 2025

El lugar de captura de Holmes fue el Pasaje de las Gorgonias en la isla Wayil Batan, Misool en Raja Ampat, Indonesia. “Tuve la suerte de encontrar las condiciones perfectas, con agua clara y bancos de peces carnada arremolinándose entre los cañones de un gran arrecife de coral, adornado con corales blandos de color verde. Mi objetivo era capturar el arrecife repleto de vida y color para inspirarnos a todos a proteger este valioso hábitat”.

"Esta imagen es una expresión de coral", afirma Friedrich. "Además, es raro ver una imagen vertical que funcione bien de un arrecife de coral. La distribución de la luz en la imagen es absolutamente hermosa y el arrecife está lleno de color".

(Tomada con una Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) a 12 mm, carcasa Nauticam, flashes Retra Pro con difusores. f/11, 1/160, ISO 320)

Subcampeón en arrecifes de coral

Jardines del Caribe Tiburón de arrecife © Jenny Stock (Reino Unido) / UPY 2025

“Me acomodé en el fondo marino, ocultándome a mí mismo y a mi cámara lo más que pude, con la esperanza de que el tiburón de arrecife caribeño que volaba sobre mí pasara de cerca”, dijo Stock. “Agazapado, esperé el momento perfecto.

“Finalmente, esta criatura nadó elegantemente en mi marco, su temblor visible en el fondo, agregando profundidad dramática a mi imagen.

“Jardines de la Reina en Cuba ha sido un parque marino nacional protegido con éxito desde 1996. Hoy en día, la pesca y el número de visitantes están restringidos y su archipiélago de arrecifes de 90 millas de largo es famoso por sus corales prístinos y su floreciente vida marina. Los tiburones de arrecife del Caribe pueden crecer hasta 3 metros de largo y son uno de los depredadores de ápice más grandes del ecosistema de arrecife”.

“Un gran ejemplo de cómo los depredadores de la cúspide prosperan en un parque marino protegido”, afirmó Rowlands. “El dramático ángulo bajo enfatiza el poder del sujeto principal y la luz adicional congela la acción y resalta los colores saludables”.

(Tomada con una Canon 5D IV + 16-35mm, carcasa Nauticam, luces Retra. f/14, 1/125, ISO 800)

Ganador en blanco y negro

Persiguiendo delfines © Enric Gener (España) / EPU 2025

“Esta imagen fue captada en el norte del Mar Rojo durante una expedición de buceo en apnea en busca de delfines mulares”, afirmó Gener. “El momento retrata un íntimo ritual de apareamiento, donde varios machos (cuatro visibles en la imagen, aunque otros estaban cerca) perseguían juguetonamente a una hembra.

“Fue una exhibición dinámica y ritualista, en la que los machos participaban en escaramuzas amistosas y, ocasionalmente, se apareaban con la hembra; sus cuerpos se unían brevemente durante unos pocos segundos. Cabe destacar que la hembra no intentaba escapar, sino que participaba activamente, jugaba con ellos y los esperaba.

“Todo el grupo nadó con gracia y a un ritmo lento y pausado, creando una escena submarina fascinante”.

“Esta imagen muestra la definición de blanco y negro. fotografía“La composición cobra vida gracias a la reflexiva conversión al monocromo”, fue el veredicto de Friedrich. “Una imagen fantástica”.

(Tomada con una Canon 5D Mark IV + EF 16-35 mm 1:2.8 L III USM, carcasa Seacam, luz natural. f/4, 1/500, ISO 160)

Subcampeón en blanco y negro

Agua Zen © james rokop (Estados Unidos) / UPY 2025

Esta imagen fue tomada en el evento de despedida de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles para el equipo olímpico de natación artística de EE. UU. en el Centro de Exposiciones de Los Ángeles. “Como fotógrafo del evento, pude fotografiar al equipo tanto bajo el agua como desde la tierra”, dijo Rokop.

“En esta toma, el nadador está calentando antes de la demostración del equipo de sus rutinas para los Juegos Olímpicos de París 2024, parándose en el fondo de la piscina y realizando un ejercicio de respiración.

“Los nadadores artísticos tienen una capacidad pulmonar increíble y son capaces de realizar hazañas inusuales como pararse en el fondo de la piscina sin esfuerzo. Esta fue la única nadadora que utilizó el fondo de la piscina de esta manera para calentarse y la inusual vista captó inmediatamente mi atención. La imagen evocó una sensación de paz y tranquilidad”.

“Una composición precisa que funciona de maravilla en blanco y negro, creando una imagen hermosa llena de la tranquilidad del mundo submarino”, dijo Mustard. “No lo sabíamos durante el proceso de evaluación, pero nos encanta especialmente que esta imagen haya sido observada y no posada”.

(Tomada con una Canon R3 + 35mm, carcasa Ikelite, luz natural. f/3.2, 1/1000, ISO 125)

Ganador del premio Up & Coming y Fotógrafo submarino emergente del año 2025

Aurora submarina © Ruruka (Corea) / UPY 2025

“Viajé por primera vez a Cancún, México, para una sesión fotográfica hace dos años y desde entonces me cautivó su encanto”, dijo Ruruka. “En estos días, visito Cancún con frecuencia. Desde donde vivo es un viaje muy largo, aproximadamente 24 horas en avión, pero este lugar se alinea perfectamente con la dirección de mi fotografía y ofrece una variedad de oportunidades de tiro.

“Para capturar esta foto en particular, visité el lugar durante la temporada lluviosa de verano y trabajé con un guía coreano local como modelo”.

«¡Una imagen extraordinaria con un alto nivel técnico y una posproducción perfecta!», afirma Friedrich. «El buceador está bien situado en la proporción áurea sin estar delante de nada. El equilibrio de la luz del exterior que cae en la cueva es una repetición excelente y muestra de qué se trata la imagen».

(Tomada con una Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1, carcasa Nauticam, luz natural. f/9, 1/60, ISO 800)

Subcampeón prometedor

Encuentros cercanos con los gigantes © Cabaña cristiana (Singapur)) / APU 2025

“Hace tiempo que tenía en mente fotografiar las ballenas jorobadas de Tonga y, sin duda, no me decepcionó”, afirmó Hut. “Cada vez que te metes en el agua, es diferente, ya que cada ballena tiene una personalidad única y su actitud hacia los nadadores suele cambiar a lo largo del día.

“Lo más emocionante, por supuesto, son los encuentros en los que la curiosidad de las ballenas coincide con la tuya, y ese fue claramente el caso de esta pareja de madre y cría. Pudimos pasar varias horas con ellas mientras navegaban por las islas Vava'u, alternando entre el viaje, el descanso y el juego.

“Esta fotografía, tomada cuando la pareja cruzó un arrecife poco profundo, sigue siendo una de mis imágenes favoritas de ese increíble día”.

“¡Qué encuentro de ensueño entre una madre y su cría!”, dijo Mustard. “El arrecife da una fantástica sensación de escala a las ballenas, mostrando realmente su tamaño, al tiempo que agrega interés y profundidad visual a la composición. ¡Hablamos de cómo todo se une!”

(Tomada con una Sony A1 + 16-36 f2.8 a 16 mm, carcasa Nauticam, luz natural, f/11, 1/250 ISO 800)

Ganador compacto

La belleza del pantano © Céspedes Bryant (Estados Unidos) / UPY 2025

Turffs capturó esta imagen en uno de sus lugares favoritos dentro del Parque Nacional Everglades, atraído por su entorno inquietante, “aguas claras, luz filtrándose a través de los cipreses y las especies de peces, tanto nativas como introducidas”.

“He visitado este lugar muchas veces intentando capturar distintos temas y la luz adecuada”, dijo. “Los niveles de agua varían significativamente, a veces se secan por completo, durante diferentes épocas del año.

“Las especies de peces cambian constantemente y en este lugar predominan las especies exóticas. Irónicamente, en esta ocasión no había pensado demasiado y estaba disfrutando del paisaje cuando este pez de Florida se posicionó perfectamente en el marco de mi GoPro”.

“Una composición tridimensional impresionante que muestra a este pez lagarto de Florida, que rara vez se ve, en su hábitat pantanoso”, señaló Mustard. “Es, francamente, sorprendente que esta imagen se haya tomado con una simple cámara GoPro, lo que demuestra que muchas personas ya tienen todo el equipo necesario para capturar hermosas fotografías submarinas”.

(Tomada con una GoPro Hero 7 Black + lente ultra ancha AOI 0.73x, carcasa GoPro Supersuit, luz natural. f/2.8, 1/180, ISO 791))

Subcampeón compacto

Pez rana gigante © Enrique Somogyi (Alemania) / UPY 2025

“Mientras buceábamos en Anilao, en Filipinas, encontramos este hermoso pez sapo gigante a una profundidad de unos 15 metros”, dijo Somogyi. “Intenté sacar una foto con una luz de fondo de color y un fondo de peces pequeños y el sol. Después de un par de fotogramas, obtuve esta foto y me sentí muy feliz”.

“Una imagen grande de una cámara compacta pequeña, perfectamente iluminada con los reflejos complementarios necesarios, sin ser demasiado llamativa”, resumió Rowlands. “Un toque de luz solar y un repiqueteo de peces pequeños producen una combinación impresionante para completar el paquete de nuestra actual campeona de cámaras compactas”.

(Tomada con una Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, carcasa Fantasea, dos flashes Backscatter MF2. f/7.1, 1/1000, ISO 125)

Ganador del premio Gran Angular de British Waters y Fotógrafo Subacuático Británico del Año 2025

La foca curiosa © david alpert (Reino Unido) / UPY 2025

Alpert considera que North Devon es "fácilmente una de las costas más hermosas de Gran Bretaña. Altos acantilados dentados azotados por un mar implacable. Con el segundo cambio de marea más alto del mundo, la corriente saliente se enfrenta a las olas y al viento que llegan desde el Atlántico Norte. Dé un paso atrás y maravíllese.

“Las oportunidades de buceo son limitadas, por lo que el año pasado me quedé en la zona durante dos meses para explorar diferentes lugares. Esta fotografía muestra una foca gris en la isla Lundy, un área marina protegida desde 1973.

“Las focas son criaturas deliciosamente curiosas, más interactivas que cualquier otra especie con la que haya buceado en todo el mundo. En un breve lapso, me convierto en uno de los pocos privilegiados que cruzan el puente hacia el mundo de un animal salvaje sensible”.

“En el concurso UPY solemos ver muchas imágenes de focas, especialmente en las categorías británicas”, dijo Friedrich. “Solía ​​ser un poco débil con estas imágenes, pero ahora que he visto tantas, tengo estándares muy altos.

“Sin embargo, esta imagen es realmente impresionante. Está muy bien encuadrada entre las algas y con la luz que entra por detrás en las aguas poco profundas. La composición se completa con la mirada curiosa de la foca al fotógrafo. Un retrato excelente”.

(Tomada con una Canon 5D MKiii + EF 16-35 mm f/2.8L iii USM, carcasa Nauticam, dos flashes Inon Z330. f/8, 1/200, ISO 200)

Subcampeón en la categoría de gran angular en aguas británicas

Pulpo rizado (Eledone cirrhosa) con coral blando © Templo de Simón (Reino Unido) / UPY 2025

“Mis encuentros con pulpos en el Reino Unido suelen ser imprevistos”, dijo Temple, y este en Lochcarron, Escocia, no fue una excepción. “Era principios de mayo y la visibilidad era escasa. Elegí mi lente más amplia y planeé dejarme llevar por el arrecife con la marea alta, capturando lo que pudiera entre los corales blandos.

“A mitad de la inmersión, la corriente se intensificó inesperadamente, convirtiendo nuestra suave deriva en un rápido viaje. Entonces lo vi: un pulpo posado en lo alto de la pared del arrecife. Pateé con fuerza contra la corriente, levantando mi cámara mientras me observaba con calma.

“La marea era implacable y solo pude disparar cuatro veces antes de que me alejara. Mientras iba a la deriva, miré hacia atrás para echar un último vistazo. El pulpo permaneció allí, aparentemente imperturbable ante nuestro encuentro, pero fuera de su alcance”.

“Una excelente fotografía de un personaje icónico del Reino Unido que se ve cada vez más en nuestras costas”, comentó Rowlands. “La suave iluminación resalta los colores pastel y el paisaje se aleja del encuadre para crear profundidad, perfeccionada por un excelente contacto visual y una pose clásica”.

(Tomada con una Nikon D500 + 10.5 mm, carcasa Aquatica, flash Inon Z-240 tipo 4, f/8, 1/125, ISO 400)

Ganador macro de aguas británicas

El autoestopista © Dan Bolt (Reino Unido) / UPY 2025

“De vez en cuando me he topado con esta medusa Neoturris pileata in Agua abierta "Pero no había sacado una foto decente de uno", dijo Bolt sobre este encuentro en Escocia. "En esta ocasión, sin embargo, mi compañero y yo los buscábamos específicamente a ellos y a otras criaturas similares para intentar explorar la idea de las oportunidades fotográficas de las 'aguas negras' del Reino Unido.

“De las muchas, muchas imágenes que tomé ese día, ésta reveló una larva de crustáceo dentro de la campana de la medusa. Los fotogramas a ambos lados de esta captura muestran que la larva de cangrejo (o langosta) está en realidad fuera de la campana, pero en este instante estaba exactamente en el lado opuesto al mío, de ahí el efecto de estar contenida dentro del cuerpo transparente”.

“Es una medusa hermosa y rara vez vista, pero el momento realmente sorprendente llega cuando ves al camarón haciendo autostop a través de la campana transparente”, dijo Mustard. “Impresionante, sorprendente y novedoso”.

(Tomada con un OM Systems OM-1 + Panasonic 45 mm macro, carcasa AOI, dos flashes Sea&Sea YS-D3 Duo. f/13, 1/250, ISO 250)

Subcampeón de la categoría Macro en aguas británicas

Langosta espinosa Fluo © James Lynott (Reino Unido) / UPY 2025

Esta imagen fue tomada en Inveraray, Loch Fyne en Escocia. “Este sitio es conocido por ser el hogar de muchas hermosas anémonas de fuegos artificiales a poca profundidad, pero también tiene una tubería antigua cubierta de bloques de hormigón que es el hogar de mucha vida, incluida la langosta espinosa.

“Estas langostas suelen encontrarse colgando boca abajo de rocas o salientes y desaparecen en el instante en que se presiona el obturador de la cámara. Sin embargo, en esta inmersión nocturna estaban deambulando al aire libre y no parecía importarles que les tomaran algunas fotografías.

“Estas langostas muestran la fluorescencia más brillante que he visto en crustáceos y me alegró mucho poder capturar el animal completo en esta inmersión. Utilicé filtros de excitación en mis flashes, junto con un filtro de barrera amarillo delante de la lente para capturar la fluorescencia”.

“La exploración fluorescente de James de las aguas británicas ha revelado otro tema sorprendente al fotografiarlo con esta técnica”, dijo Mustard. “Un poco más de contraste en el procesamiento, un pequeño recorte y una rotación en vertical y esta toma verdaderamente memorable podría haber llegado hasta el final…”

(Tomada con un OM System OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, carcasa AOI, dos filtros Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea. f/6.3, 1/50, ISO 500))

Ganador de British Waters Living Together

Refugio oxidado © Dan Bolt (Reino Unido) / UPY 2025

Esta imagen tomada en el lago Lochcarron, en Escocia, “muestra la capacidad de la naturaleza para sacar lo mejor de una mala situación”, dijo Bolt. “El bloque de hierro y la pesada cadena sostienen en realidad una pequeña barcaza en la superficie, donde los buceadores locales guardan su equipo.

“La barcaza en sí misma es un sistema de arrecife flotante en sí misma, y ​​los bloques de anclaje también han atraído a muchas especies.

“En realidad estaba practicando para un proyecto diferente. fotografía submarina competencia cuando tomé esta foto. Durante un par de días antes de una competencia de 'chapuzón' del día, este cangrejo estaba constantemente en esta posición, o muy cerca. Lamentablemente, el día no estaba a la vista. Sin embargo, afortunadamente para mí, eso significó que pude usar mis fotos de práctica para UPY".

“Un ángulo bien elegido para incluir el fondo justo para combinar profundidad visual con ubicación”, dijo Rowlands. “Los eslabones de la cadena comienzan con fuerza en primer plano y luego se alejan delicadamente de la escena, coronados por el pequeño pez curioso que ingresa en la parte superior del marco. Un ganador digno”.

(Tomada con un OM Systems OM-1 + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1, carcasa AOI, dos flashes Sea&Sea YS-D3 Duo. f/7.1, 1/50, ISO 640)

Subcampeón de British Waters Living Together

Respira profundamente © Árboles chicos (Reino Unido) / UPY 2025

“Mientras las algas marinas realizan la fotosíntesis a nuestro alrededor, buscamos refugio del ritmo acelerado de la vida diaria bajo las olas, donde reina el silencio”, dijo Trees sobre esta fotografía tomada en Balaclava Bay, Portland. “Nos relajamos, nuestro ritmo cardíaco se ralentiza; para muchas personas, el océano ofrece un lugar donde encontrar la paz.

“Sin preparación previa y solo con luz ambiental, esta foto captura a una apneísta en un momento de tranquilidad mientras se abre paso entre las algas. Demasiado pronto, salimos a la superficie para tomar aire”.

“Un paisaje precioso que se completa con una posición de modelo muy bonita”, resume Friedrich. “La atmósfera de la toma y el bonito encuadre están realmente bien logrados, con la modelo sonriendo y vestida tan bien. Solo las aletas podrían haber estado también en el encuadre, ¡no hay nada más que criticar!”

(Tomada con una Nikon D850 + 14-24 mm f2.8, carcasa Nauticam, luz natural. f/2.8, 1/640, ISO 200)

Fotógrafo de conservación marina del año Save Our Seas

1 / 200,000,000 © Roberto Marc Lehmann (Alemania) / UPY 2025

“Este tiburón tigre es solo uno de los cerca de 200 millones de tiburones que pierden la vida cada año a manos de los humanos”, dijo Lehmann sobre esta fotografía tomada en Indonesia. “Desde que tenía seis años (35 años o más), he estado estudiando intensamente a los tiburones. En todos estos años, casi nada ha cambiado y eso es frustrante.

“Los tiburones protegen su hábitat, el mar, a través de su función ecológica como 'policía de la salud'. Más de mil millones de personas dependen del mar todos los días y todos respiramos el oxígeno que se produce en gran medida en el mar. Si continuamos erradicando a los animales que protegen nuestro hábitat más grande e importante, estamos arrebatándonos nuestro propio sustento.

“Y por eso he estado luchando para que la gente vea y comprenda a los tiburones a través de mis ojos. Cada vez que tomo una foto como esta, me duele, pero a través de las imágenes puedo inspirar a millones de personas a comprender a los tiburones y su situación y hacer una diferencia”.

Alex Mustard describió la toma como "una imagen impactante y que cuenta una historia, con cuatro hombres arrastrando a este enorme depredador oceánico hacia la tierra. La luz es hermosa, la composición envolvente y el momento, que capta el gesto del pescador, es perfecto".

“Aunque es algo cotidiano y legal en la mayoría de los lugares, el hombre que intenta detener la foto revela lo que su conciencia le dice sobre lo que están haciendo. Poderoso fotografía."

(Tomada con una cámara Canon CANON R5 + EF 24 mm f/1.4L II USM + montura EF a RF. f/5.6, 1/6400, ISO 1000)

Segundo premio al Fotógrafo de conservación marina del año de Save Our Seas

Víctima de colisión con barco © Henley Spiers (Reino Unido) / UPY 2025

Esta fotografía fue tomada en Baja California, México. California Sur, donde el cadáver de una tortuga marina ofrece una ventana a la vida y la muerte en el océano abierto. “Los cortes en el caparazón de la tortuga ofrecían una clara evidencia de que pereció debido al impacto de un barco: una muerte no natural y un doloroso recordatorio de que estos animales deben compartir el océano con una presencia humana cada vez mayor”, dijo Spiers.

“Pero incluso muerta, la tortuga se convirtió en un vehículo para la vida. Allá en alta mar, cada pedacito de desecho, ya sea natural o artificial, se convierte en una especie de balsa salvavidas invertida. Los peces pequeños utilizan cualquier estructura que encuentran para esconderse de los depredadores. Aquí, el cadáver en descomposición de la tortuga ha sido rápidamente adoptado como refugio por los peces jóvenes”.

“Se trata de un tema austero y con un mensaje claro, pero el ángulo ascendente crea reflejos visualmente impresionantes coronados por una delicada superficie que revela el mensaje”, dijo Rowlands. “Una imagen con muchísimos detalles visuales, pero con un solo mensaje. Perfecta y horrible a partes iguales”.

(Tomada con una Nikon D850 + Nikonos 13mm, carcasa Nauticam, luz natural. f/22, 1/500, ISO 800)

