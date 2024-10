16 primeros planos subacuáticos: ¿cuál elegirías?

No menos de 25 jueces conforman el panel que ha estado seleccionando las entradas para el concurso anual de vida silvestre Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), y las 16 imágenes en competencia para los premios en la categoría Subacuática ahora pueden ser reveladas.

Los jueces incluyen fotógrafos profesionales, revista editores, conservacionistas y autores. Fueron necesarias unas 20 horas de llamadas por Zoom para acordar cuáles de las 11,681 fotografías de cerca, macro y micro presentadas en 11 categorías pasarían a la etapa de preselección del concurso de 2024.

Las 100 mejores fotografías y los ganadores de la categoría y la general se seleccionarán recién en enero. Las 16 imágenes submarinas se muestran aquí en orden alfabético por fotógrafo.

El Nautilus (Luis Arpa)

Curioso bebé manatí (Remuna Beca)

Cinta azul (Pietro Cremone)

Pez cardenal (Laszlo Foldi)

Haz el amor y no la guerra (Yury Ivanov)

Todo está bien (Gabriel Jensen)

Tiempo de descanso (Kyungshin Kim)

Aferrándose (Ofek Liepaz)

El partido (Ferenc Lorincz)

Huevos de gobio (Saeed Rashid)

Pulpo Botella (Saeed Rashid)

La comida (Domenico Roscigno)

Nudis encapuchados (Brian Skjerven)

Simbiosis en la esponja marina (Jenny Slack)

Caballito de mar barrigón (Daniel Sly)

Las 10 categorías además de Submarino son Animales, Arácnidos, Mariposas y libélulas, Hongos, Insectos, Paisaje íntimo, Retrato de invertebrados, Plantas, Arte de estudio y, para menores de 18 años, Jóvenes. Algunas de estas categorías también podrían incluir fotografía submarina.

El premio principal es £2,500 en efectivo y un trofeo, y el ganador de cada categoría recibirá £250 (el joven fotógrafo de primeros planos del año recibirá una lente Sigma de £700 y un trofeo) junto con otros premios.

Fundada en el Reino Unido en 2018 por Tracy y Dan Calder “para revelar las maravillas ocultas del mundo”, CUPOTY puede presumir de ser la competencia más grande en su campo. Cuenta con el apoyo de un boletín informativo y organiza un desafío temático durante todo el mes de noviembre. Más información sobre CUPOTY 6 en el sitio web.

