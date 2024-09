'Como chupitos de tequila': una inmersión profunda hunde la reclamación al seguro de un buceador

Reclamar una póliza de seguro de viaje que cubra el buceo a una profundidad de hasta 30 m en caso de enfermedad por descompresión (ED) es una cosa, pero ¿qué sucede si ya habías realizado una inmersión más profunda de forma segura el mismo día en que se produjo el incidente? Esta situación se puso a prueba recientemente en Australia.

El año pasado (10), una pareja había contratado un seguro de viaje conjunto para un viaje de diez días a un destino no especificado en el extranjero. La póliza estaba a nombre de la mujer y el buceador que sufrió una ED, cuyo nombre se limitaba a JC, era el beneficiario. Los términos de la póliza permitían bucear hasta una profundidad máxima de 2023 m.

El 17 de octubre, JC realizó una inmersión a 39 m, dejó un intervalo de superficie de una hora y luego realizó una segunda inmersión a 29 m, después de lo cual se sintió mal y se desmayó.

Se llamó a un médico (Dr. EG), quien diagnosticó DCI y recetó un tratamiento, lo que llevó posteriormente al socio de JC a presentar una reclamación por los importantes gastos médicos y de viaje adicionales en el exterior que resultaron.

Mitsui Sumitomo Insurance se negó a pagar, argumentando que si JC no hubiera realizado la inmersión anterior fuera de los términos de la póliza, la DCI no habría ocurrido, y la disputa entre las partes llegó a la Autoridad Australiana de Quejas Financieras (AFCA) Defensor del Pueblo.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking with that interpretation.

“JC participó en una actividad que estaba prohibida por los términos de la póliza y, como consecuencia de ello, se enfermó”, dictaminó el Defensor del Pueblo. “Sería injusto exigir a la aseguradora que pagara una reclamación en circunstancias en las que no ha acordado cubrir el riesgo asociado a esa actividad”.

3 factores de riesgo clave

El informe del Dr. EG a la aseguradora después de realizar una revisión médica identificó tres factores de riesgo clave que contribuyeron a la ED del buzo: profundidad, repetición de inmersiones y aplicación de paradas de descompresión.

"A medida que aumenta la presión, también aumenta el riesgo de accidentes", dijo el Dr. EG, concluyendo que la ED ocurrió no sólo por la inmersión de 29 metros, sino por la combinación de las dos inmersiones.

Otro experto médico, el Dr. MN, afirmó que el riesgo de ED estaba fuertemente correlacionado con la eficacia con la que el cuerpo manejaba el estrés de descompresión después de una serie de exposiciones de buceo, siendo "exposición" el significado de un día de actividades de buceo.

JC había participado en días de inmersión única los días 15 y 16 de octubre, pero su exposición con dos tanques el día 17 podría considerarse como “moderadamente provocativa”, lo que hace difícil atribuir la aparición de los síntomas únicamente a la última inmersión.

“Para hacer una analogía, así como consumir varios tragos de tequila afecta gradualmente el estado de una persona, no podemos señalar el último trago como la única causa de la enfermedad”, dijo el Dr. MN.

El argumento del socio de que no había evidencia concluyente de que la inmersión de 39 m fuera la única causa de la DCI de JC fue rechazado por la sentencia de que probablemente había ocurrido debido a un efecto acumulativo de las inmersiones realizadas ese día, y posiblemente también los días anteriores.

La inmersión de 39 m invalidó la reclamación y la AFCA sostenido la decisión de la aseguradora.

