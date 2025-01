Se recomienda encarecidamente a los supervivientes de la OPI que dejen de bucear

Expertos médicos internacionales en buceo han elaborado una declaración de posición conjunta sobre el tema del edema pulmonar por inmersión (IPO), una afección que preocupa tanto a los buceadores como a los que practican snorkel y otros nadadores de superficie.

Y una conclusión clave es que el grupo de especialistas recomienda encarecidamente a los buceadores con IPO sospechado o confirmado previamente que lo piensen detenidamente antes de continuar con el buceo con gas comprimido.

Estos buceadores deberían consultar a un médico o cardiólogo con conocimientos de medicina del buceo antes de considerar reanudar sus actividades en el agua, dicen, porque sobrevivir a un incidente no indica que sobrevivirán al siguiente.

Los buceadores que han sufrido una IPO también deberían ser examinados a fondo para identificar cualquier enfermedad que los haya predispuesto a sufrirla, dicen los expertos, porque podría tener implicaciones no relacionadas con el buceo futuro. Se ha descubierto que la IPO se presenta en buceadores con enfermedad coronaria significativa, enfermedad de la válvula cardíaca, miocardiopatía y estenosis de la arteria renal, entre otras dolencias.

Expertos médicos pertenecientes a la influyente Sociedad de Medicina Subacuática del Pacífico Sur (ESPUMAS) Neil Banham, David Smart y Simon J Mitchell elaboraron el informe en consulta con el Comité Médico de Buceo del Reino Unido (Reino UnidoDMC) miembros Peter Wilmshurst, Mark S Turner y Philip Bryson.

Todos habían asistido a un taller celebrado en la 52ª reunión científica anual de SPUMS en Fiji en mayo para discutir el tema.

El propósito de la declaración es brindar a los médicos orientación sobre la IPO y el buceo, y en particular sobre el manejo de emergencias y la conveniencia de que los buceadores regresen al deporte después de un episodio en el que se haya diagnosticado o se sospeche firmemente de IPO.

Factores de riesgo de la IPO

La IPO es una acumulación de líquido en los pulmones que afecta la capacidad de la víctima para respirar y puede ser mortal. Como el oxígeno no llega a la sangre y el cuerpo no puede expulsar el dióxido de carbono, la afección también se presenta en nadadores de superficie y en buceadores, y puede verse agravada por el uso de aparatos respiratorios.

Los factores de riesgo personales de IPO identificados hasta ahora incluyen haber experimentado un episodio previo, ser mujer, tener edad y sufrir hipertensión y/o enfermedad cardiovascular preexistente, según el comunicado.

Extrinsic factors include colder waters; reguladores that cause excess negative inspiratory pressures; rebreathers; severe exertion and excessive hydration. Ascents can also be problematic, particularly on open-circuit, with symptoms related to hypoxia occurring or worsening on ascent and/or after surfacing as the partial pressure of oxygen (PO 2 ) disminuye.

Si los buceadores que han sobrevivido a un episodio de IPO deciden volver a bucear a pesar del consejo médico, deberían hacerlo sólo después de un tratamiento satisfactorio o de la resolución de cualquier enfermedad asociada o factores de riesgo identificados, dicen los expertos.

También deben ser conscientes de las posibles estrategias de mitigación de riesgos, como utilizar únicamente protección térmica de alta calidad y bien ajustada, y la necesidad de evitar esfuerzos intensos bajo el agua, entornos con sobrecarga o buceo con descompresión.

Solo deben bucear si están seguros de que habrá oxígeno de emergencia disponible y deben evitar la sobrehidratación previa a la inmersión, mientras que los buzos CCR deben evitar el uso de contrapulmones montados en la espalda.

Limitar las profundidades de buceo no es una estrategia aceptable para mitigar el riesgo de IPO, coinciden los expertos, quienes subrayan que no existe una asociación conocida entre IPO y enfermedad por descompresión (ED).

Si un buceador desarrolla IPO en una inmersión profunda, tardará más en salir a la superficie y salir del agua. También presenta riesgos adicionales, especialmente en circuito abierto, ya que la PO 2 disminuye y una actitud con la cabeza erguida en el agua da como resultado una respiración con presión negativa.

Dado que existe un vínculo establecido entre sufrir una IPO y el posterior desarrollo de hipertensión, los buzos que han sobrevivido a una IPO deben controlar su presión arterial periódicamente de por vida.

Signos y síntomas

Los síntomas de OIP pueden incluir tos, disnea, esputo espumoso a veces rosado, ruidos respiratorios húmedos o entrecortados y sibilancias, opresión en el pecho, cianosis e hipoxemia (niveles bajos de oxígeno en sangre), confusión, agitación, pérdida del conocimiento y paro cardiorrespiratorio.

Los buzos deben estar atentos a las señales que deben tener en cuenta, tanto en ellos mismos como en un compañero: las mencionadas anteriormente, así como la respiración rápida evidente a partir de las burbujas exhaladas en un circuito abierto o un manómetro que cae rápidamente; la creencia errónea de haberse quedado sin gas respirable o de tener un equipo de respiración que funciona mal; el pánico y la compulsión de ascender.

En caso de sospecha de un incidente de IPO, el consejo es que los buzos finalicen la inmersión inmediatamente y abandonen el agua lo antes posible.

Si bien los ascensos deben realizarse de forma segura, se pueden omitir las paradas de seguridad en caso necesario, así como las paradas de descompresión obligatorias en casos graves, en cuyo caso se debe administrar oxígeno lo antes posible. Los chalecos compensadores no deben inflarse demasiado en la superficie y se debe avisar de inmediato a los servicios de emergencia.

The casualty’s chest should be supported upright for breathing efficiency and tight diving gear and traje de neopreno removed, though the diver needs to be kept warm.

Se proporciona orientación clínica adicional sobre el tratamiento de emergencia y la evaluación para el buceo futuro para el personal médico en el Declaración de posición conjunta, que fue publicado recientemente por SPUMS en Buceo y Medicina Hiperbárica Vol 54.

