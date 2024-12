Buceando en Lifou, un atolón fósil

PIERRE CONSTANT hace todo tipo de conexiones inesperadas cuando viaja a bucear a una parte poco conocida de Nueva Caledonia.

Fue una salida a primera hora de la mañana. Bético 2, con destino a la isla de Lifou. El check-in se realizó a las 6:XNUMX a. m. en la terminal de ferry de Noumea, el principal puerto de Nueva Caledonia.

El equipaje máximo permitido era de 15 kg más 6 kg de equipaje de mano, por lo que tuve que llegar un día antes para llevar como carga mis 42 kg de equipaje de exceso, es decir, mi equipo de buceo y fotografía subacuática. ¡Para un buceador, no había otra opción!

El avión también limita el peso a 15 kg. Según las condiciones del mar, la travesía oceánica hasta Lifou, en las islas de la Lealtad, dura siete horas. El ferry atraviesa las islas Mare antes de atracar en Wé, en la costa este de Lifou, poco antes de las 2 h.

Esta fue mi segunda visita a Nueva Caledonia. En mi primer viaje, en marzo de 2022, no tuve tiempo de visitar las Islas de la Lealtad.

Me esperaba un francés bretón, alto, delgado y de pelo largo, Pascal de Wé Plongée, y nos trasladamos a su casa de campo en un viejo Dacia Logan gris, abollado. En esta tierra kanak, la mayoría de los coches parecen haber sufrido algún tipo de daño. Lifou iba a ser mi hogar durante más de dos semanas.

la topografía

Las islas de la Lealtad se extienden a lo largo de 500 km de noroeste a sureste. Están separadas del continente por el mar de Coral, de 100 km de ancho y 2 km de profundidad. Desde el sureste, las islas son Walpoles, Mare, los 1,115 kmXNUMX de Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré y el arrecife sumergido Astrolabe.

Las Islas de la Lealtad son un antiguo arco volcánico resultante de la subducción de la placa australiana bajo la placa del Pacífico. Los atolones se formaron entre el Plioceno y el Pleistoceno por hundimientos repetidos.

Hace 25 millones de años, Lifou era una isla volcánica con un arrecife de coral. Hace cinco millones de años, a pesar de nuevas erupciones, el volcán se erosionó y hace 300,000 años el nivel del mar era 120 metros más alto que ahora y el atolón tenía una laguna interior. Luego, el océano retrocedió.

Durante la Edad de Hielo de Riss-Würm, hace 15,000 años, el nivel del mar estaba 100 m por debajo del actual y se formaron cuevas y ríos subterráneos. La mayoría de las cuevas están inundadas en la actualidad. La barrera de coral, formada por piedra caliza compacta, se encuentra a 3 km de la costa.

Niño saltando al corazón de Lifou, playa de Peng

El centro de la isla es plano, la antigua laguna está llena de caliza cristalizada, arena y conglomerados. En el norte, la meseta tiene una altura de 25 m y la corona del arrecife se eleva hasta los 90 m. En el sur, la meseta tiene una altura de 40 m y la corona se eleva hasta los 110 m.

Las cuevas más grandes y antiguas de Lifou (Hnanawei, Wanaham e Inegoj) se formaron hace entre 190 y 130,000 años. No hay ríos superficiales, todo fluye bajo tierra. En la temporada de febrero y marzo se producen fuertes lluvias, y parte de ese agua se almacena bajo tierra.

Bajo los cocoteros, Peng Beach

En cuanto a la historia humana, los austronesios del sudeste asiático llegaron a Melanesia en el año 3000 a. C. La primera migración de humanos desde el norte de Melanesia (las islas del Almirantazgo) a Nueva Caledonia se remonta al año 1700 a. C. La cerámica lapita encontrada en Kone, en la costa oeste de Nueva Caledonia, se ha datado en el año 1400 a. C. Desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, se produjeron migraciones de tonganos y samoanos a Lifou, posiblemente también desde Vanuatu.

Si el capitán James Cook “descubrió” Nueva Caledonia el 4 de septiembre de 1774, fue recién a fines del siglo XVIII cuando dos barcos británicos desembarcaron en Lifou. Las islas de la Lealtad recibieron su nombre de uno de estos barcos.

Los balleneros ya venían visitándolas desde 1810, pero en 1829 el navegante y explorador francés Dumont d'Urville “redescubrió” las Islas de la Lealtad y trazó un mapa marino definitivo.

Nosotros Plongée

Con base en el puerto deportivo de Wé, cerca de donde se encuentra el bético 2 Muelles, Wé Plongée está en funcionamiento desde 2018. Pascal instaló el centro de buceo en un contenedor que también funciona como panadería privada porque cocina pan todos los días.

El centro de buceo Wé Plongée se encuentra en un contenedor

Pascal de Wé Plongée

Pascal, instructor francés de la FFESSM y de PADI y SSI, organiza cursos de buceo Discover Scuba Diving y también cursos de formación para buceadores de distintos niveles. Las excursiones a la bahía de Chateaubriand se realizan con un inflable y la mayoría de los sitios de buceo están a menos de cinco minutos de distancia.

Buzos a bordo

Las autoridades tribales deben conceder permiso para bucear en una zona específica. Las actividades fuera de la bahía están reservadas a los clanes tradicionales. Los buceadores cualificados pueden realizar dos inmersiones por la mañana, mientras que el DSD y el entrenamiento de buceo se realizan por la tarde.

Provincia Buena y Cañones

El primer día, el plan de buceo era visitar la zona de Province Good and Canyons, bastante similar. El arrecife es enorme, cortado por numerosos cañones, pasadizos y túneles, con áreas de arena blanca a su alrededor.

Fue una experiencia más atmosférica porque la vida de los peces era discreta: no había grandes ejemplares, ni bancos, solo los habituales peces mariposa, peces loro, peces cirujanos, ocasionalmente peces ángel y algún que otro banco de besugos rayados con manchas doradas.Gnathodentex aureolineatus).

Pila de corales de hojas en Province Good

Colonias de pez payaso de aleta naranja (Amphiprion chrysopterus) con colas blancas eran comunes, al igual que el pez payaso de Clark (Un clarkii). Pez cerdo de cola negra (Bodianus loxonotus) eran un espectáculo frecuente. El pepino de mar de piña (Lalenota piña) se vio en el fondo arenoso y almejas gigantes (Tridacna squamosa) también.

Tallos de esponja rosa, Provincia Buena

Coral de mesa Acropora y otras especies de coral, Provincia Buena

Pez mariposa de manchas azules (Chaetodon plebeius) y pez mariposa negro (C flavirostris)

Almeja gigante (Tridacna squamosa) en Canyons

Coral cuerno de ciervo y coral de mesa en Canyons

Tombant de la Marina

El segundo día, Pascal me llevó a uno de sus sitios favoritos, popular para entrenar. Tombant de la Marina es un pequeño desnivel con una profundidad máxima de 13 m con arena blanca y algunos corales dispersos.

La vida de los peces tendía a ser más visible, con tortugas verdes, tiburones de arrecife de punta blanca, peces napoleón, jurel de aleta azul, mero coralino (Cefalópolis miniata) y el mero pavo real (C argus), pez puercoespín y gallina de Guinea globo.

Tortuga verde en Tombant de la Marina

Me encontré con varios peces payaso rojos y negros (Amphiprion melanopus), el pez escorpión diablo (Scorpaenopsis diabolus) con sus aletas pectorales amarillas y rojas, el pez mariposa de manchas ovaladas (Espéculo de Chaetodon), pez loro de barra amarilla (Escarabajo schelgeli) y pez ángel de cáscara de limón (Centropyge flavissimus) de color amarillo y con un anillo ocular de color azul.

“El otro día, durante un entrenamiento, vimos una manta raya e incluso un tiburón martillo una vez”, afirmó Pascal con entusiasmo.

Patatas de Hnassé

Pez mariposa lágrima (Chaetodon unimaculatus) en Patates de Hnassé

Las Patates de Hnassé resultaron ser bastante agradables: una colección de grandes bombillos de coral, dispersos sobre planicies arenosas, con una pendiente exterior abierta al azul.

Entre otros vi peces mariposa lágrima (Chaetodon unimaculatus), pez escorpión de Papúa (Scorpaenpsis papuensis), pez mariposa chevron (C fascial) y pez mariposa de rayas azules (C plebeyo) Anguilas jardineras de dos manchas (Heterocongrio hassi) adornaban el fondo arenoso en algunos lugares.

Pez escorpión de Papúa (Scorpaenopsis papuensis) en Patates de Hnassé

En la familia de los meros, existían los panales (Epinephelus merra), punta negra (E marginalis) con rojo con manchas blancas y la cola lunar variola louti.

Una amplia zona de alveópora El coral valió la pena con sus pequeños pólipos similares a margaritas y sus rayas con manchas azules y negras (Neotrygon kuhlii), pez ballesta payaso y pez lábrido de mandíbula honda (Epibulus insidiador) poner en apariencia.

Pez anémona de Clark (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Mero punta negra (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Pez mariposa Blue Dash (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, situada entre boyas rojas y verdes cerca de la entrada del canal, está formada por cuatro bommies alineados, con una pendiente profunda hacia la izquierda que desciende hasta 25 m y más.

Se pudieron observar tortugas verdes y carey, junto con la morena de boca blanca (Gymnothorax meleagris), de color marrón pálido con puntos blancos, pez ángel semicircular (Pomacanthus semicirculatus) y patudos (Priacanthus hamrur) de color carmesí con un ojo negro. La estrella de mar egipcia (Gomophia egipcia) también llamó la atención.

Morena de boca blanca (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Estrella de mar egipcia (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

A las cuevas

En un día libre de buceo, se recomienda recorrer el norte o incluso todo Lifou con un coche de alquiler. La carretera asfaltada me llevó a Hnathalo, desde donde la ruta a Tingeting resultó todo un desafío. Esto se debe a que un pasatiempo de la juventud es destruir los carteles publicitarios existentes dondequiera que estén, lo que requiere preguntar constantemente por el camino.

Talla de madera a lo largo de la carretera

Finalmente encontré la Cueva del Diablo, donde los ancianos terratenientes me pidieron una entrada equivalente a unas 14 libras. Un sendero forestal de 10 minutos de duración conducía a la base de un acantilado, la corona exterior de piedra caliza del atolón.

La cueva del diablo, Tingeting

Dentro de la cueva caníbal

Subiendo y bajando, encontré una cueva muy fracturada con el techo abierto. Un montón de huesos humanos yacían en una cavidad a la izquierda, con un par de cráneos sonriendo estoicamente en una plataforma de roca arriba. “Restos de tiempos caníbales y rituales macabros”, me dijeron.

Cráneo de caníbal

La cantidad de cuevas en Lifou es impresionante; algunas se extienden hasta 8 km. Después de leer sobre la presencia de agua en algunas de ellas, decidí bucear en la cueva de Luengoni, en la costa sureste. El propietario del terreno debe conceder el permiso correspondiente.

Pascal Qazing, un hombre de aspecto atlético que se autoproclama campeón de la independencia kanak, organizaba visitas guiadas a la cueva y aceptó llevarme con él una mañana. Encendió pequeñas velas dentro de la cueva y en parte alrededor del lago interior, donde los visitantes disfrutaban de un refrescante baño.

Entrada a la cueva de Luengoni

En la cueva de Luengoni

Con el tanque a la espalda, me sumergí en la piscina transparente. La temperatura era de 21°C. Seguí un túnel estrecho con algunas estalactitas y estalagmitas subiendo y bajando, nada del otro mundo, hasta llegar a la haloclina a 10m de profundidad.

De repente, mi lente de cúpula se empañó. Era solo la condensación del agua salada más caliente, pero me di vuelta, molesto, temeroso de haber inundado la cámara.

Pascal saliendo de un paso de natación en Trone De Fer

Pascal pasa por un barranco en el arrecife de Trone De Fer

Cueva de Luengoni

En busca de la cueva de Inegoj, me encontré con el terrateniente de 78 años sentado a su mesa escuchando la radio. Me recomendó a un hombre del pueblo que administraba la zona, pero no me dieron permiso para visitarla en un par de días porque el único guía posible estaba ocupado en los campos de ñame. Tuve que renunciar a ese túnel de 500 metros de largo que conduce a un lago subterráneo.

Arrecife de Gorgonas

Gorgonias en el arrecife de Gorgones

Pez lima de ojos amarillos (Canntherhies dumerilii) en el arrecife de Gorgones

Pascal me recomendó que me pusiera en contacto con un centro de buceo en Easo, en la costa noroeste de Lifou, dirigido por Bastien, un tipo calvo de aspecto rudo pero simpático. Lagoon Safaris estaba en funcionamiento desde 2013, con un barco de fibra de vidrio de 7.5 m con un motor fueraborda de 175 hp que podía llevar a ocho buceadores a unos 25 sitios de buceo al norte de Baie de Jinek.

Bastien, director de buceo de Lagoon Safaris, Easo

La inmersión contrastaba con la de las aguas confinadas de Baie de Chateaubriand, con aguas color cobalto, visibilidad cristalina y una gran cantidad de peces que me dieron la bienvenida en el arrecife de Gorgones. Abierto al océano y bañado por una corriente regular que fluye hacia el norte, el sitio ofrecía una bonanza de gorgonias y corales blandos y resultó ser un arrecife saludable y vibrante.

Dos pináculos se alzaban desde más de 30 m sobre arena blanca y la temperatura del agua era de 27 °C. Jurel de aleta azul emparejado con jureles de mejillas rojas (Carangoides plagiotaenia), que se distingue por los galones plateados en los costados y una raya negra en la cubierta branquial. Pargo rojo (Lutjanus bohar) mezclado con un gran cardumen de pargos negros (Macolor níger) cerca de la superficie entre pináculos.

tiburón punta blanca

Algunos atunes dientes de perro grandes (Gymnosarda unicolorr) pasó por las profundidades y ocasionalmente se vieron tiburones de puntas blancas descansando en el fondo arenoso. En la cima del pináculo, un lábrido de mandíbulas anchas (Epibulus insidiador) con sus fases amarillas y marrones me llamó la atención.

Jurel rojo, arrecife de Gorgones

Napoleón slingjaw juvenil (Epibulus insidiator), Arrecife Gorgones

Nube de pargo negro (Macolor niger)

A tiro de piedra se encontraba el Arco, un gigantesco arco decorado con encantadoras gorgonias rojas y doradas. En la cima del montículo, tres pámpanos de nariz chata (Trachinotus blochii), de color plateado y con aletas amarillas, se asoció con un banco de tímidos jureles ojones.

Mero camuflado (Epinephelus polyphekadion) en el Arco

Gorgonias en el arco

Pez unicornio de nariz chata (Naso vlamingii) en el Arco

Un pez lima de ojos amarillos (Cantherhines dumerilii) apareció con curiosidad. El pavo real y el mero coral vagaban por todas partes y un mero camuflado (Epinephelus poliphekadion) se escondió bajo un alero y me miró plácidamente.

Un tiburón gris de arrecife de 2 m de largo nadaba tranquilamente en la profundidad. Unicornios de hocico chato (Naso vlamingii) eran un deleite visual, con filamentos azules fluyendo al final.

Cabo Martín

Más al norte, en Cap Martin, se podía ver un gran bommie de coral alejado de la pared. El lugar estaba lleno de gorgonias y corales blandos. Mientras yo exploraba un bommie más pequeño protegido de la fuerte corriente, Bastien señaló frenéticamente algo que había detrás de mí.

Me di vuelta justo a tiempo para contemplar con asombro un tiburón martillo beige que dibujaba una elegante curva sobre mi espalda. ¡Fue una sorpresa tan grande que ni siquiera tuve tiempo de sacarle una foto!

Gorgonias y colimbos en Cap Martin

Corales blandos (Dendronephthya sp) en Cap Martin

Tomoko

El barco de Lagoon Safaris en el muelle de Easo

En Tomoko, la costa está tallada con cuevas marinas, una de ellas la guarida de la langosta espinosa berrendo (Panilurus penicillatus). Bastien me convenció para que me uniera a él en una inmersión nocturna. “Es una buena oportunidad para conocer al nautilus”, dijo radiante. La oferta era demasiado tentadora para rechazarla.

Langostas espinosas berrendos (Panulirus penicillatus) en Tomoko

Túnel con gorgonias y colimbos en Tomoko

Partiendo de la playa de Easo después del anochecer, nadamos con esnórquel durante unos 10 minutos antes de sumergirnos. Pronto fui testigo de un festival de estrellas de mar (Astroboa desnuda), completamente desplegado en posición de alimentación. Bastien encontró un platelminto negro de Hancock (Pseudobiceros hancockanus), con cinturón naranja y blanco.

Gusano plano de Hancock (Pseudobiceros hancockanus) en una inmersión nocturna en Easo

Me maravillé ante un velutínido rosado Coriocella sp con líneas negras, algo que nunca había visto antes y, sospecho, una nueva especie. Un cangrejo de caja con manchas anaranjadas (Calappa lophos) posada sobre una roca, y una morena de margen amarillo (Gymnothorax flavimarginatus) se exhibió debajo de un coral cuerno de ciervo.

Velutínida rosa (Coriocella sp) en Easo

Cangrejo de caja con manchas naranjas (Calappa lophos) en Easo

Para agregarle un poco de picante, se puede utilizar una gran serpiente marina de bandas (Laticauda saintgironsi) buscaban alimento en lo abierto de las llanuras arenosas, ajenos a mi presencia.

Krait de mar anillado (Laticauda saintgironsi) en la inmersión nocturna de Easo

Morena de margen amarillo (Gymnothorax flavimarginatus) en Easo

Cauri tigre (Cypraea tigris), Easo

Laberinto

Pez mariposa de doble silla del Pacífico (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

Pez mariposa negro (Chaetodon flavirostris), Labyrinthe

Antes de mi partida, Pascal insistió en llevarme al Laberinto, uno de sus lugares elegidos. Era un verdadero laberinto de cañones, pasadizos y túneles, por el que uno se aprieta como una rata. Era mi oportunidad de encontrarme con el escurridizo pez colmillo arlequín de colores.Choerodon fasciatus), rojo con bandas blancas y grises, escondido en la oscuridad.

Una carretera circular recorre el norte de la isla hasta Hnathalo, el aeropuerto de Wanaham, Jokin y Xepenehe. Otra carretera bordea la costa oeste (Drehu), sur (Mu) y este (Traput).

La playa y los pinos de Nueva Caledonia en Mu

Lifou ofrece numerosas posibilidades de excursiones y caminatas guiadas a cuevas o miradores panorámicos, como los acantilados de Jokin o las Marmites du Cap des Pins, donde se encuentran enormes pozas de marea en terrazas elevadas del arrecife. Es una invitación a darse un baño con vistas.

Si le apetecen playas idílicas, puede elegir entre Chateaubriand, Luengoni y Peng. Y más allá de una zona verde de bosque autóctono, la apartada playa de Kiki es una joya para los amantes de la naturaleza, al pie de un acantilado al sur de Xepenehe. Al norte de Easo, la bahía de Jinek ofrece un emocionante recorrido submarino para los buceadores, que pueden nadar allí de forma independiente, con pequeñas boyas con banderas que marcan el camino.

Para disfrutar de una experiencia de buceo óptima, recomiendo pasar una semana en Lifou, repartida entre Wé Plongée en la costa este y Lagoon Safaris en la costa noroeste. Si el tiempo lo permite, también puede explorar otras islas de la Lealtad, como Mare o Ouvea.

Conchas de nautilus que habían sido arrastradas hasta la playa de Mu

El último día, a las seis de la mañana, una cita con Haman me llevó a un lugar escondido detrás del aeropuerto de Wanaham. Tenía la intención de visitar la poco conocida cueva de Fetra He. “No trabajaré en los campos de ñame el domingo, es el día del Señor”, me confió Haman.

Como mandaba la costumbre, nos sentamos a charlar un rato en su jardín para que comprendiera mi propósito. Escondido en el bosque detrás de su casa, apareció el pequeño porche de una cueva. Tuvimos que agacharnos para entrar, las vencejas de la cueva volaban por todas partes y chocaban al azar contra mi cara. “Aquí está el guardián de la cueva”, susurró, señalando hacia la derecha.

Mis ojos se posaron en una calavera en un nicho. A gatas, con la linterna en la cabeza, nos adentramos en pasadizos oscuros y estrechos, manchados de excremento de murciélago. Había algunos huesos humanos aplastados por ahí. Después de cien metros de progresión sucia, mis manos y rodillas estaban negras como el hollín.

Se abrió una amplia cámara con estalactitas y estalagmitas oscuras. Para mi sorpresa, las paredes estaban cubiertas de plantillas de manos en negro, a veces en rojo. “Los arqueólogos vinieron aquí hace más de 30 años y dataron estas. Tienen 3,000 años y pertenecen al pueblo lapita”, me dijeron.

En el oscuro corredor de la cueva de Fetra He

Amán frente a la pared de manos pintadas en Fetra He

Huellas de manos de hace miles de años

Estos primeros navegantes del sudeste asiático dejaron huellas de su migración en cerámicas famosas por todo el Pacífico. Los antepasados ​​de Lifou procedían del norte de Melanesia, de las islas del Almirantazgo en Papúa Nueva Guinea, donde yo viví.

Todo encajó. Mi intuición me decía que llevaba varios años siguiendo las huellas del pueblo lapita, como si en una vida anterior hubiera sido uno de ellos.

Más allá de la pantalla de las certezas, la mente trabaja de maneras misteriosas…