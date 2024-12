Bucea Raja Ampat con Meridian Adventure Dive

Dive Raja Ampat and Save with Exclusive Meridian Adventure Dive Specials.

Discover Raja Ampat’s underwater wonders with our flexible diving packages tailored to fit your schedule. Whether you're looking for a short escape or a more extended adventure, you can enjoy diving without set arrival or departure dates. Drift through vibrant coral reefs and explore diverse marine life at your own pace.

Paquetes de buceo:

6 Noches / 7 Días + 10 Inmersiones = $2098 por persona compartiendo *Incluye 1 noche gratis

7 Noches / 8 Días + 12 Inmersiones = $2273 por persona compartiendo *Incluye 1 noche y 2 inmersiones gratis

8 Noches / 9 Días + 14 Inmersiones = $2449 por persona compartiendo *Incluye 1 noche y 4 inmersiones gratis

9 Noches / 10 Días + 16 Inmersiones = $2693 por persona compartiendo *Incluye 2 noches y 2 inmersiones gratis

10 Noches / 11 Días + 18 Inmersiones = $3112 por persona compartiendo *Incluye 2 noches y 4 inmersiones gratis

Qué incluye:

Las tarifas se basan únicamente en alojamiento y desayuno (B&B)

Las comodidades de la habitación incluyen TV, caja fuerte, secador de pelo, champú, acondicionador, gel de baño, toallas y batas de baño.

24-hour Air-conditioning, hot water and daily housekeeping services

Agua potable en tu habitación y en varios lugares del resort.

Equipo de buceo Aqualung (Máscara, Fins, Hacer esnórquel, Traje de neopreno, BCD, Regulador,Pesos, Tanques)

Traslados desde y hacia todos los sitios de buceo.

Toallas de playa, té, café, fruta fresca y agua potable en todas las inmersiones.

exclusiones:

Traslados (Sorong y Waisai): Aprox. $ 55 por persona

Permiso del Parque Marino Raja Ampat: 1,000,000 IDR por persona

Comidas (almuerzo y cena): media pensión o pensión completa disponible para grupos de 8 personas o más.

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

ordenadores de buceo y antorchas

Seguros de vuelo, viaje y buceo

CONTACTO

Tel: +62 951 317 6120

Qué es la aplicación: +62 822 4854 0774

Correo electrónico: reservas@meridianadventuresdive.com

Términos y Condiciones:

Por favor consulte ESPECIAL MAD2025 Al reservar para aprovechar estas ofertas exclusivas.

Periodo de reserva: 01 December 2024 to 31 January 2025

Periodo de viaje: 01 December 2024 to 31 August 2025

Los precios están expresados ​​en USD e incluyen los impuestos aplicables.