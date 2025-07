Vegetarianos de Wakatobi

at

at 10:55 pm

Conozca a algunos de los vegetarianos de los arrecifes de Wakatobi que optan por una dieta basada en plantas.

El paisaje submarino de Wakatobi puede parecer un entorno plácido, pero en realidad es un mundo en el que los peces se comen a los peces, donde casi todo lo que nada es a la vez cazador y presa. Mezclados con todos estos despiadados carnívoros y omnívoros hay un número menor de criaturas que no se aprovechan de sus vecinos y, en cambio, sacian sus apetitos con vegetación acuática de un tipo u otro. Estos vegetarianos marinos llenan un nicho relativamente pequeño pero de vital importancia en el entorno marino, ya que sus hábitos de pastoreo evitan que las algas crezcan demasiado en los arrecifes y ayudan a mantener los lechos de pastos marinos ordenados y vibrantes. Estos herbívoros están presentes en todos los sitios de buceo que rodean Wakatobi Resort, así que conozcamos a algunos de los vegetarianos submarinos más interesantes de la región.

Sal de mi césped

Damisela

Algunos miembros de la familia de los damiselas no sólo pastan en los arrecifes de Wakatobi, sino que los cultivan. Estos agrarios acuáticos vigilarán un parche de coral y se pondrán a trabajar creando un parche de algas personal. Lo hacen mordiendo repetidamente tejido de coral vivo para crear lesiones esqueléticas que luego son colonizadas por algas filamentosas. Al igual que un habitante de los suburbios que defiende su preciado terreno de césped, el pez damisela es muy territorial y puede volverse bastante agresivo cuando un intruso se adentra en el terreno de algas. Una vez que el pez damisela ha establecido un jardín, vive una vida solitaria cerca de casa, pasando la mayor parte de sus días en un territorio de medio metro cuadrado o menos. En ocasiones, el pez damisela hará incursiones en el resto del mundo. Los viajes rápidos a unos pocos metros de casa generalmente se realizan para tomar una comida rápida fuera del jardín, mientras que las ausencias más largas ocurren solo cuando llega el momento de aparearse o para encontrar un sitio de cultivo más prometedor. Los hábitos de mordisqueo de pólipos del pez damisela en realidad causan cierto daño a los corales. Pero cuando el ecosistema está en equilibrio, hay muchos depredadores como el pez lagarto, el jurelo, el pez labio dulce y el pez sapo que se alimentan del pez damisela y mantienen las poblaciones bajo control. Sólo una razón más por la que es importante proteger los arrecifes y mantener las zonas marinas de prohibición de pesca que garantizan el orden natural.

Cuidado con esta liebre

Pez conejo

No es difícil entender cómo el pez conejo obtuvo su nombre. La combinación de un hocico alargado, ojos grandes y bocas pequeñas llenas de dientes delicados evoca cierto parecido con los mamíferos de orejas largas del campo y el bosque. Al igual que su homónimo terrestre, el pez conejo emerge de los rincones de refugio cuando sale el sol y pasa sus días pastando plácidamente en una variedad de algas que prosperan en bahías poco profundas y en formaciones de coral. Hay 29 especies conocidas de pez conejo que se encuentran en las aguas alrededor de Wakatobi, y algunas pueden crecer hasta medio metro de longitud. La mayoría prefiere la coloración oliva o marrón, con marcas amarillas, negras y blancas en el cuerpo y la cola. Algunas especies tienen franjas negras que se extienden en diagonal desde la boca hasta la parte superior de la cabeza y cubren los ojos. Estos se conocen como pez conejo con cara de zorro. Los jóvenes suelen pasar el rato en las escuelas, pero a medida que maduran, los peces conejo se emparejan y se cree que se aparean de por vida. Aunque aparentemente son vulnerables a los depredadores mientras pastan, los peces conejo tienen algunos trucos de supervivencia. La primera línea de defensa es la capacidad de cambiar rápidamente de color, transformando sus marcas y rayas brillantes en un patrón de manchas opacas que se asemeja al camuflaje militar. El pez conejo adopta este patrón para mezclarse con su entorno cuando se siente amenazado o cuando duerme por la noche. Si esconderse no funciona, el verdadero elemento disuasivo es una línea de venenosos, con forma de espinas. aletas que pueden plantearse para desalentar los ataques. Los peces conejo no son agresivos por naturaleza, pero le darán un golpe venenoso al agresor si es necesario.

Un avistamiento de celebridades

Pez Cirujano Paleta (Paracanthurus hepatus)

Reconocerás uno cuando lo veas. La cola amarilla y el pectoral con puntas amarillas. aletas; la boca pequeña y carnosa; el cuerpo bicolor azul e índigo. Has encontrado a Dory. Paracanthurus hepatus para ser más precisos, aunque este miembro de la familia del pez cirujano tiene suficientes nombres comunes como para causar pérdida de memoria a cualquiera. Quédese con el azul real para evitar cualquier confusión con el primo caribeño totalmente azul, que carece de la coloración adicional necesaria para ganarse la referencia real. Estos peces son sociales y a menudo se pueden encontrar en parejas o grupos que pueden incluir otras especies de peces cirujano. Los peces más jóvenes tienen aún más probabilidades de moverse en cardúmenes mientras recorren la columna de agua en busca de plancton. Simplemente no esperes ver una cría de Dory, porque los juveniles en realidad son de color amarillo brillante con manchas azules. A medida que maduran y adoptan sus patrones de color característicos, las espigas azules reales también adquieren un gusto por las algas y se convierten en un miembro importante del equipo de limpieza del arrecife. Al igual que otros peces cirujanos, tienen espinas afiladas y con puntas venenosas que dan a los posibles depredadores motivos para detenerse. Si eso no funciona, el rey puede hacerse el muerto acostándose de lado y permaneciendo inmóvil hasta que pase la amenaza. Si tienes suerte, podrás presenciar a un par de machos enfrascados en una pelea con espadas bajo el agua, usando sus espinas caudales para resolver disputas territoriales.

Recortar el césped

Tortuga marina verde comiendo pasto de tortuga en las aguas poco profundas de Wakatobi.

Las tortugas marinas verdes son un sitio familiar en los arrecifes de Wakatobi y, a menudo, encontrarás crías en los lechos de hierba cerca de la playa. Los juveniles pasan sus primeros meses mordisqueando esponjas, cangrejos y gusanos, pero a medida que crecen, cambian a algas y pastos marinos. Aventúrate en la pradera de pastos marinos y es posible que encuentres una tortuga verde husmeando la vegetación. Y eso es bueno, porque su pastoreo es un beneficio más que una amenaza para las plantas. Las tortugas no solo agarran un bocado de pasto, sino que se concentran en las secciones medias más jóvenes y nutritivas de las hojas, mientras que las partes superiores más viejas y menos nutritivas son arrancadas y dejadas flotar libremente y alejarse. Este cultivo cercano fomenta un nuevo crecimiento. Los estudios muestran que cuando las tortugas pastan, crean un marcado aumento en la productividad y el contenido de nutrientes del lecho de pasto. Sin las tortugas, los pastizales se verían afectados. Las plantas crecerían demasiado y llenarían el fondo del mar con material en descomposición que impediría que los nutrientes lleguen a las raíces y promovería el crecimiento de mohos limosos.

Ahorrar para un día soleado

Nudibranquio alimentado por energía solar, familia Aeolidiidae

El nombre lo dice todo. Las babosas marinas chupadoras de savia utilizan sus dientes especializados para literalmente chupar el jugo de las algas. La mayoría de las veces, simplemente digieren el contenido celular de su forraje, pero también tienen una habilidad única en el reino animal. Ciertos miembros sin caparazón de la familia sacoglossa tienen la capacidad de transferir los cloroplastos vivos de las algas a sus propios cuerpos y mantener vivos estos compuestos fotosintéticos durante períodos de semanas e incluso meses. Estas babosas tienen la capacidad de activar los cloroplastos almacenados y literalmente alimentarse de la luz solar. Las especies que son capaces de esta hazaña a menudo tienen y compres de una fuente no verificada.-Apéndices parecidos a los que se abren para recoger más luz solar cuando están en modo de energía solar. Los científicos todavía están devanándose la cabeza sobre la mecánica de cómo esta babosa de apariencia simple puede realizar la compleja transferencia genética conocida como cleptoplastia. Lo que sí saben es que las babosas prefieren seguir chupando las algas y sólo vuelven a la fotosíntesis cuando otras fuentes de alimento se secan. Como es de esperar de un animal que disfruta de un baño de sol ocasional, las babosas chupadoras de savia generalmente se encuentran en aguas relativamente poco profundas.

Un personaje sospechoso

Blenny estrellado (Salarias ramosus)

Si el Dr. Seuss hubiera sido buceador, le habría encantado el blenio estrellado. Si encuentra estos pequeños y coloridos personajes posados ​​sobre corales o afloramientos rocosos en un sitio de buceo en Wakatobi, comprenderá por qué. Las manchas, los tallos en forma de antenas que se elevan por encima de la frente, los ojos expresivos y saltones son características que un dibujante apreciaría. Agregue el comportamiento aparentemente desconcertado que se crea cuando este pequeño pez posa con la boca abierta y tendrá un tema que vale la pena ver. Y lo más probable es que el blenido estrellado esté mirando hacia atrás, con sus ojos moviéndose de forma independiente mientras explora el arrecife. Estos peces a veces permanecen inmóviles durante largos períodos, manteniéndose cerca de algún tipo de cubierta protectora. Luego, de repente, pueden empezar a revolotear como un niño hiperpreescolar después de una sobredosis de azúcar. Este comportamiento de tipo ADD es característico de varios blenios, pero el estrellado es uno de los más agradables de observar, ya que también puede pasar por una notable serie de cambios de color y patrones. A la hora de comer, el blenino estrellado utiliza sus dientes en forma de peine para raspar trozos de algas de rocas y corales. Este patrón de alimentación le ha valido el sobrenombre de blenny cortacésped estrellado.

Estos vegetarianos son sólo algunas de las criaturas únicas e intrigantes que descubrirás en los arrecifes de Wakatobi. Hay muchas más historias fascinantes que te esperan, y esperamos que tengas la oportunidad de conocer a algunos de nuestros vegetarianos en un futuro cercano.

Contáctenos en office@wakatobi.com, o complete una consulta de viaje rápida en wakatobi.com.

Centro de buceo Wakatobi

Visítanos en Facebook – Centro de buceo Wakatobi.

Wakatobi.com