La pequeña ciudad de Dauin, en la isla de Negros en la región de Visayas en Filipinas, ha sido conocida durante mucho tiempo como la meca para la observación de criaturas y el buceo en lodo, pero lo que sorprende a muchos buceadores que visitan Dauin es la cantidad de criaturas mucho más grandes que hacen de este macro refugio su hogar.

Mientras los fotógrafos entusiastas recorren los arrecifes y las zonas arenosas en busca de especies raras y diminutas, las tortugas verdes (Chelonia mydas) pastan felices en las abundantes praderas marinas que se encuentran a poca distancia. Los adultos pesan entre 240 y 420 libras (110 y 190 kg), ¡así que es difícil no verlas!

El avistamiento de tortugas en la cercana isla Apo, un santuario marino protegido a nivel nacional, es una actividad ecoturística popular entre los buceadores y los que practican esnórquel. Algunas tortugas se han acostumbrado tanto a los nadadores y buceadores que parecen no preocuparse en absoluto por su presencia. Los estudios realizados en 2016 por el Instituto de Grandes Vertebrados Marinos de Filipinas (LAMAVE) revelaron una población saludable de tortugas verdes y una tribu considerable de tortugas carey (Eretmochelys imbricata), en peligro crítico de extinción.

La vida no tan macro de Dauin 4

Inspirado por el trabajo de LAMAVE y con el apoyo de miembros de la Asociación de Buceo de Negros Oriental (NOrDA), como AivyMaes Divers Resort, Silver Reef Dive Resort, Azure Dive Resorts y Sea Explorers Dauin, este año se lanzó un proyecto para inspeccionar los 13 km de costa de Dauin para descubrir más sobre la población local de tortugas.

Financiado por una subvención comunitaria de PADI Aware y dirigido por el resort de 5 estrellas PADI Mike's Dauin Beach Resort, el Proyecto Pawikan (que en filipino significa "tortuga marina") está compilando un catálogo de tortugas, como un anuario de secundaria, que permite la identificación de individuos. Con fotografías enviadas por buceadores visitantes y guías locales, así como numerosas encuestas dedicadas, las vidas no reportadas de las tortugas de Dauin están comenzando a salir a la luz.

Las “caras” de las tortugas están cubiertas de escamas, conocidas como escudos, y los patrones que forman no son exclusivos de cada tortuga, sino que permanecen invariables durante muchas décadas, al igual que nuestras propias huellas dactilares. Este método de identificación no invasivo está demostrando ser eficaz para rastrear a muchas otras especies marinas, como los tiburones ballena y las mantarrayas, sin necesidad de procedimientos de marcado para su captura y liberación o de costosas tecnologías de seguimiento por satélite. El uso de software de comparación de patrones también ayuda a la identificación si la tortuga no es inmediatamente evidente en las imágenes del catálogo. Todos los datos recopilados se incorporarán al Catálogo Nacional de Tortugas elaborado por LAMAVE, lo que permitirá agrupar los datos de avistamientos con otros países, lo que ayudará a crear imágenes de los patrones de migración a lo largo de grandes distancias.

La vida no tan macro de Dauin 5

A través de la página de redes sociales del proyecto, cualquier persona puede enviar imágenes o vídeos de tortugas encontradas en Dauin y obtener una respuesta rápida del equipo sobre con quién acaba de pasar tiempo en el océano. Si, como ya ha sucedido en varias ocasiones, la tortuga no está en los archivos, entonces el afortunado buceador podrá darle un nombre a su nuevo descubrimiento (¡bienvenidos Otis y Alice!).

Saber qué tortuga es cuál ayuda a mapear su población, controlar su salud y observar sus comportamientos. Tal vez sea sorprendente saber, por ejemplo, que para un animal asociado con migrar muchos cientos, si no miles de kilómetros para sus playas de apareamiento y anidación, a las tortugas verdes les gusta permanecer en un lugar muy definido durante meses, si no años seguidos, y casi nunca se las ve mezcladas con sus vecinas que viven a solo unos cientos de metros de distancia.

Esto facilita un poco la identificación, ya que el número de tortugas catalogadas hasta la fecha asciende a cientos. También muestra dónde hay concentraciones estables de tortugas, lo que ayuda a orientar la planificación ambiental local, además de poder dirigir a los buceadores y a los que practican esnórquel, buceo libre y buceo a los mejores lugares para pasar el rato con estos gentiles gigantes.

La vida no tan macro de Dauin 6

Sus personalidades también se hacen evidentes cuanto más los visitas. Algunos de los adultos más grandes son bastante tranquilos, lo que permite que te acerques y, en un caso, la oportunidad de quitarte un pequeño anzuelo de pesca incrustado en la aleta. Otros salen corriendo en cuanto te ven y son bastante rápidos, ¡incluso cuando tienes un mini-DPV para intentar seguirles el ritmo!

El proyecto Pawikan ya está generando interés por descubrir más sobre las poblaciones de tortugas en otras partes de Filipinas. Zamboangita, la ciudad vecina de Dauin, ha observado la anidación de tortugas en la Isla Tortuga, que tiene un nombre muy apropiado y es poco común en este tramo de costa, y Moalboal, un lugar de buceo cercano, está emprendiendo su propio proyecto de ciencia ciudadana sobre tortugas. Cuanto más descubramos sobre dónde descansan, se alimentan y anidan estas especies de temporada, más podremos proteger sus hábitats y seguir disfrutando de encuentros mágicos con estas queridas criaturas.

La buena noticia para cualquiera que se sumerja en Dauin La verdad es que las tortugas están allí los 365 días del año y no parecen ser estacionales. Por eso, en esa rara ocasión en la que no puedes encontrar esa criatura especial que esperabas ver, puedes confiar en que una o más de estas tortugas locales harán su aparición, ¡aunque es posible que no puedas colocarlas en el marco con tu lente macro!

