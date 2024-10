Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, ¡la capital del pez rana Antennarius de Filipinas!

¡Señales de la especie Antennarius!

El atractivo de su señuelo. Esta cautivadora criatura, una de las favoritas de todos los tiempos entre los buceadores, va más allá de su cara de póquer y su característico bostezo.

Muy conocido por los entusiastas de la fotografía submarina y los buceadores experimentados, este es un pez que parece ficticio para la mayoría y un hallazgo de fantasía para el resto.

El pez sapo se desplaza por el arrecife utilizando una propulsión similar a la de un jet a través de aberturas ubicadas debajo de sus aletas pectorales. Si no está dando tumbos como un globo torpe, también puede caminar utilizando sus aletas pectorales y pélvicas.

Pez sapo Antennarius Capital de Filipinas 2

Crédito de la foto: Luzelle Artillero

En Dauin y Zamboangita, en Negros Oriental, habitan una gran variedad de especies de peces sapo en sus costas y en la isla adyacente de Apo. Se han documentado 12 especies de peces sapo, muy buscadas por los buceadores, aquí mismo en nuestras aguas, y al menos 13 especies se distribuyen en las Visayas, la zona central de Filipinas.

Recientemente, el director ejecutivo y entrenador de avistamientos de Silver Reef Dive Resort, junto con Daniel Geary, un biólogo marino conocido como “Dr. Frogfish” que ha estudiado los peces sapo durante 10 años, documentaron un pez sapo peludo en Zamboanguita, la ciudad vecina de Dauin conocida como la capital del buceo de la isla de Negros, Filipinas. Después de mucha investigación, se cree que hay una buena posibilidad de que este sea el primer avistamiento documentado de esta especie en la provincia de Negros Oriental.

Varias guías de buceo confirman un posible avistamiento en 2010, pero no hay fotos que lo respalden. Casi todas las fotos en línea, con ubicaciones incluidas, son de Indonesia y no se encontró ninguna (identificada correctamente) en Filipinas, por lo que este podría ser potencialmente el primer avistamiento documentado de esta especie en el país, si no uno de los primeros. Este fue, de hecho, un hallazgo épico de Randall Gunn, un buceador técnico que se mudó a Dauin, cuyo arrecife es el hogar de la pareja de estos peces rana de color amarillo brillante, parecidos al mango. Una de nuestras artistas locales, Alma Zosan, tendrá que modificar su póster de los peces rana de las Visayas para incluir esta decimotercera especie.

La temporada de peces rana en Dauin y Zamboanguita Negros Oriental suele comenzar alrededor de febrero y durar hasta agosto, pero la naturaleza traza su propio curso, por lo que este es solo un promedio. Algunos aparecen un poco antes, mientras que otros aparecen más tarde y se quedan más tiempo, lo que significa que hay algunos que se quedan para que los encuentren quienes saben dónde se esconden o asisten a los cursos de especialidad programados del Dr. Frogfish.

Recientemente recibimos la visita de Daniel Geary, “Dr. Frogfish”, quien buceó con nosotros para fotografiar estos peces sapo híspidos/peludos y pudimos charlar sobre los peces sapo, específicamente sobre cuáles son sus hallazgos favoritos y qué comportamientos son los más memorables para él.

“He hecho algunos descubrimientos muy memorables en lo que respecta a los peces sapo. El mejor de todos los tiempos, que probablemente no pueda ser superado, fue en 2016. Viajé a Ambon, Indonesia, porque me habían informado de que se habían visto peces sapo psicodélicos. Tuve la suerte de ver dos de ellos en mi segunda inmersión.

Otro hallazgo increíble se produjo en Malapascua, Filipinas, en 2022. Mi guía local favorito me llevó a una de sus zonas secretas con dos guías adicionales y encontramos un pez sapo de boca de mármol... ¡con huevos! Los huevos, que aún estaban en desarrollo, estaban casi completamente formados y eran réplicas perfectas de sus versiones adultas.

Sinceramente, uno de mis hallazgos favoritos de todos los tiempos fue este par de peces sapo peludos. Viví en Dauin durante casi 10 años y nunca vi uno. Estos dos peces sapo se encontraron por casualidad mientras estaba de visita durante dos semanas, un momento perfecto.

He visto muchos comportamientos de peces sapo, pero algunos se destacan. Nunca he visto canibalismo entre peces sapo, aunque he visto intentos de hacerlo. Mi comportamiento favorito que he visto fue el apareamiento de dos peces sapo payaso y verrugoso. Pude verlos coquetear, nadar, aparearse y observar cómo la balsa de huevos se alejaba flotando. Un segundo pez sapo macho llegó corriendo sobre las rocas unos segundos después, desafortunadamente demasiado tarde para la fiesta.

Siempre me encanta ver a los peces sapo machos intentando coquetear con una hembra. A los machos les encanta levantar todas sus aletas y sacudir el cuerpo por todos lados, una especie de baile extraño de los peces sapo. No estoy seguro de por qué lo hacen, pero es bastante divertido de ver.

La depredación del pez sapo es algo poco común, pero también un placer. He visto al pez sapo comer una variedad de presas, desde peces avispa hasta dragoncillos y peces cardenal. Mi depredación favorita que he presenciado fue durante el rodaje de una película de la BBC Planet Earth, filmada en Dauin, donde vimos a un pez sapo payaso/verrugoso engullir un pequeño pez león, con espinas y todo.

