Una amistad sospechosa en Raja Ampat

Esta semana, en el podcast, los guías de buceo profesionales de Filipinas están en problemas después de que se diera a conocer que algunos de ellos están aceptando pagos por grabar nombres en corales, lo que llevó a las autoridades a cuadriplicar la recompensa por cualquier información sobre los culpables. LL Cool J le dijo recientemente al Guardian que el tiburón anamatrónico de Deep Blue Sea casi lo ahoga. Y un ex buzo de la Marina decidió convertirse en el primero en cruzar el Canal de la Mancha nadando de espaldas.







